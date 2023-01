Lluvia en el valle, 6 a 15 pulgadas posibles de nieve en las montañas el jueves

El pronóstico de lluvia y nieve del jueves para el valle de Las Vegas puede ser más fuerte que la tormenta de la Víspera de Año Nuevo, dice el Servicio Meteorológico Nacional.

Una alerta de tormenta de invierno para Sheep Range, Red Rock Canyon y Spring Mountains comenzó a las 4 a.m. del jueves y se extiende hasta las 4 p.m. del viernes.

La lluvia, que se espera que comience por la mañana y se prolongue hasta la noche, tiene una probabilidad del 90 por ciento, con 0.10 a 0.25 de pulgada esperada en todo el valle, dijo el meteorólogo John Adair.

Hey Henderson, 👋 Rain is in the forecast tomorrow! ☔ Turn off your sprinklers and let nature do its job. pic.twitter.com/WrxqOSL1Ee

— City of Henderson (@cityofhenderson) January 5, 2023