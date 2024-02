Lluvia constante en el valle; se reportan importantes retrasos en el aeropuerto

La lluvia caía en casi todo el valle de Las Vegas a primera hora de la tarde del jueves. Un espeso manto de nubes ocultaba la mayor parte de las montañas.

Los bajos niveles de nubes estaban provocando importantes retrasos en los vuelos del aeropuerto internacional Harry Reid.

Se esperaba que la lluvia cayera en las horas de la noche, dijo el Servicio Meteorológico Nacional.

A band of rain will continue to stream across the area, including the #LasVegas valley this afternoon. Expect wet roadways & remember to slow down. Higher elevations above 6000 feet will see heavy snow. A Winter Storm Warning is in effect for the Spring Mtns thru 4pm Friday #nvwx pic.twitter.com/H6AIZ4M7bG

— NWS Las Vegas (@NWSVegas) February 1, 2024