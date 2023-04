Las Vegas Sands reporta su primer trimestre rentable desde 2019

Venetian Macao se muestra en 2007, cuando abrió con el casino más grande del mundo. (AP Photo/Kin Cheung)

Una representación digital del multimillonario proyecto de casino resort propuesto por Las Vegas Sands Corp. en Nassau Veterans Memorial Coliseum en Long Island, en el Condado Nassau, Nueva York, publicada el jueves 11 de enero de 2023. (Cortesía de Las Vegas Sands Corp.)

La recuperación de los mercados de viajes y turismo en Macao y Singapur impulsó a Las Vegas Sands Corp. a su primer trimestre rentable desde 2019, reportó la compañía el miércoles.

Los ejecutivos de Sands -usando una mezcla de metáforas deportivas durante su declaración de ingresos- dijeron que el rebote en Asia, particularmente en Macao y Singapur, donde la compañía es líder del mercado, apenas ha comenzado.

“Aunque las restricciones a los viajes y la menor afluencia de visitantes siguieron afectando a nuestros resultados financieros durante el trimestre, ya está ocurriendo una sólida recuperación del gasto en viajes y turismo en todos nuestros mercados”, declaró a los inversores Rob Goldstein, presidente y director ejecutivo de Sands. “Seguimos entusiasmados con la oportunidad de dar la bienvenida a más huéspedes de vuelta a nuestras propiedades a lo largo de 2023 y en los próximos años”.

Goldstein dijo que la recuperación en Macao “está en su primera etapa”, y si la recuperación fuera una ronda de golf, “ni siquiera estaríamos en el primer tee… estaríamos en el campo de prácticas”.

El gobierno central chino levantó las restricciones a los viajes debido a la propagación de la pandemia del COVID-19 a principios de enero y los operadores de casinos de Macao tuvieron su primera muestra de una posible recuperación durante las celebraciones del Año Nuevo Lunar a finales de mes.

Goldstein dijo que febrero es normalmente un mes promedio para el turismo, pero grandes multitudes llegaron en marzo, el cuál Grant Chum, director de operaciones y director ejecutivo de Sands China Ltd., llamó “un mes muy agradable”.

El repunte es bueno para Sands

Los responsables de Sands concluyeron que la recuperación será especialmente buena para la empresa debido a su tamaño en el mercado.

“En Macao, nos complace ver que la recuperación en curso en todos los segmentos de juego y no relacionados con el juego se ha acelerado durante el trimestre”, declaró Goldstein. “Seguimos profundamente entusiasmados con la oportunidad de continuar nuestras inversiones para mejorar el atractivo turístico de Macao para los viajeros de toda la región, incluidos los visitantes extranjeros a Macao. Nuestro compromiso de décadas de realizar inversiones que mejoren el atractivo de Macao para el turismo de negocios y de ocio y apoyen su desarrollo como centro mundial del turismo de negocios y de entretenimiento nos pone en una posición inmejorable para lograr un fuerte crecimiento a medida que aumentan las visitas al mercado y prosiga la recuperación del gasto en viajes y turismo”.

En el primer trimestre, cerrado el 31 de marzo, Sands reportó un beneficio neto de 943 millones de dólares, 19 centavos por acción, con unos ingresos de 2,120 millones de dólares, más del doble de los reportados en el primer trimestre de 2022.

Esto contrasta con una pérdida neta de 302 millones de dólares, 49 centavos por acción, sobre unos ingresos de 943 millones de dólares un año antes.

Renovación acelerada

En Singapur, donde Sands opera Marina Bay Sands y está acelerando un proyecto de renovación de mil millones de dólares, los resultados fueron igual de sólidos.

“En Singapur, nos complace ver que la recuperación de Marina Bay Sands progresa durante el trimestre, y que el establecimiento vuelve a presentar unos niveles de rendimiento extraordinarios, tanto en el juego masivo como en las ventas a inquilinos”, declaró Goldstein.

Goldstein habló brevemente de la posición de Sands en Nueva York, donde la empresa puja por una de las tres licencias del estado de Nueva York.

La empresa ha llegado a un acuerdo para adquirir el arrendamiento a largo plazo del sitio que actualmente alberga Nassau Veterans Memorial Coliseum de Long Island. Las transacciones darían a la empresa el control de hasta 80 acres en el Condado Nassau.

Goldstein dijo a los inversores que Sands “tiene una oferta convincente en Nueva York, muy en el espíritu de LVS”.

No espera escuchar nada sobre el proceso de concesión de licencias en Nueva York hasta principios de 2024.

La urbanización de Long Island incluiría espacios comunitarios al aire libre, habitaciones de hotel de cuatro y cinco estrellas y un lugar de presentaciones en vivo que honraría el legado de la música en vivo en Nassau Coliseum.

Según la empresa, el resort también contaría con restaurantes con chefs famosos, eventos y locales experienciales y espacios flexibles para reuniones y convenciones, incluidos salones de baile. Otros servicios serán el casino, que representará menos del 10 por ciento de la superficie total del proyecto, un spa, una piscina, un gimnasio y otros programas de ocio.

Sands competirá con algunas de las marcas más importantes del sector de los casinos y el ocio. Entre los competidores de la empresa en Nueva York se encuentran Genting Group de Malasia, que opera Resorts World New York City en Aqueduct Racetrack; MGM Resorts International, que opera Empire City Casino en Yonkers Raceway; Caesars Entertainment Inc, que se ha asociado con SL Green Realty Corp. en un proyecto en Times Square; Wynn Resorts Ltd., que se ha asociado con Related Companies para construir un casino en Times Square, que se asocia con Related Companies para un proyecto en Manhattan, cerca del centro de convenciones Javits Center; Steve Cohen, dueño de los Mets de Nueva York, que quiere construir en Willets Point, donde se encuentra el Citi Field del equipo de béisbol; y Legends, afiliada a los New York Yankees de la Major League Baseball, Chickasaw Nation Indian Tribe y Saratoga Casino Holdings en Coney Island, Brooklyn.

Novedades en Texas

Sands también es una pieza clave en el intento de legalizar el juego en casinos en Texas.

A principios de este mes, la Comisión de Asuntos Estatales de la Cámara de Representantes presentó al pleno dos proyectos de ley que apoyan los casinos y las apuestas deportivas. Pero la legislación se enfrenta a una ardua lucha en el Senado, que preside el Vicegobernador Dan Patrick, firme opositor al juego en el estado.

Sands cuenta con cabilderos que apoyan el proyecto de ley de casinos, que permitiría la construcción de cuatro resorts integrados en todo el estado. Las 11 franquicias deportivas profesionales del estado, que en su día se opusieron al juego por temor a que perjudicara la integridad de sus juegos deportivos, apoyan ahora ambos proyectos de ley como posible nueva fuente de ingresos.