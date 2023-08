Las Vegas recurre a las cervecerías para impulsar el Arts District

julio 31, 2023 - 9:51 am

La mesera Irish Domingo sirve cerveza en Able Baker Brewing, en el Arts District de Las Vegas, el martes 25 de julio de 2023. (Rachel Aston/Las Vegas Review-Journal) @rookie__rae

El Arts District de Las Vegas, martes 25 de julio de 2023. (Rachel Aston/Las Vegas Review-Journal) @rookie__rae

Able Baker Brewing en el Arts District de Las Vegas, martes 25 de julio de 2023. (Rachel Aston/Las Vegas Review-Journal) @rookie__rae

Nevada Brew Works en el Arts District de Las Vegas, martes 25 de julio de 2023. (Rachel Aston/Las Vegas Review-Journal) @rookie__rae

Justin Krall, de Milwaukee, bebe cerveza con sus amigos en Able Baker Brewing, en el Arts District de Las Vegas, el martes 25 de julio de 2023. (Rachel Aston/Las Vegas Review-Journal) @rookie__rae

HUDL Brewing Company en el Arts District de Las Vegas, martes 25 de julio de 2023. (Rachel Aston/Las Vegas Review-Journal) @rookie__rae

Servehzah Bottle Shop and Tap Room en el Arts District de Las Vegas, martes 25 de julio de 2023. (Rachel Aston/Las Vegas Review-Journal) @rookie__rae

Una pareja entra en HUDL Brewing Company, en el Arts District de Las Vegas, el martes 25 de julio de 2023. (Rachel Aston/Las Vegas Review-Journal) @rookie__rae

Arts District de Las Vegas es conocido desde hace tiempo por su ecléctica oferta de murales y tiendas, pero la ciudad se está enfocando ahora en impulsar los negocios de bebidas para estimular un mayor crecimiento y desarrollo en ese centro cultural del centro de la ciudad.

El bien llamado Brewery Row fue concebido hace dos años como un vehículo para atraer y destacar las cervecerías y otras empresas enfocadas en el alcohol que sirven productos hechos en Nevada. Es una forma de aumentar el tránsito hacia el Arts District y, al mismo tiempo, dar a conocer el panorama cervecero de Las Vegas y conseguir que operen en él más empresas, explicó Olivia Díaz, concejal del Concejo de la Ciudad de Las Vegas, cuya circunscripción abarca el Arts District y Brewery Row.

“Estos negocios de Brewery Row han generado otros negocios auxiliares”, dijo Díaz. “Creo que crea un efecto dominó que impulsa a otras empresas o negocios a querer complementar la oferta”.

Las Vegas promociona Brewery Row y su actual oferta de seis cervecerías y bares en su sitio web y con anuncios. Brewery Row es también una de las 11 paradas del Downtown Loop, un servicio de transporte gratuito que ofrece la ciudad para llevar a los turistas a atracciones como Mob Museum y Fremont Street Experience.

En general, Brewery Row se fusiona con Arts District: sus límites se extienden de norte a sur desde Bonneville Avenue hasta Oakey Boulevard y de este a oeste desde Las Vegas Boulevard hasta la línea de ferrocarril Union Pacific. Sin embargo, este límite es flexible, ya que la cervecería Tenaya Creek está incluida en Brewery Row, pero está ubicada en Bonanza Road, a unas tres millas de las demás cervecerías.

Construir Brewery Row

Para atraer empresas a Brewery Row, la ciudad renuncia a ciertas tasas de solicitud de licencias de negocios relacionados con el alcohol, que pueden ascender a cinco mil dólares. Estas licencias pueden cubrir el servicio de cerveza, vino y un bar completo de licores, así como la fabricación de alcohol en el sitio.

Estas exenciones han estado disponibles para las empresas durante los dos últimos años, y el Concejo de la Ciudad de Las Vegas las prorrogó por otros dos años en su reunión del 19 de julio.

Aunque el incentivo puede ser útil para una cervecería que quiera empezar a operar u obtener una nueva licencia de negocio, Anthony Gibson, cervecero en jefe de Tenaya Crew Brewery, dijo que no tendrá un gran impacto en los costos de operar una cervecería.

“Los incentivos son estupendos, pero gestionar una fábrica de cerveza requiere una inversión enorme, porque nada de lo que usamos es barato”, afirma. “Pero cada centavo cuenta y este incentivo puede hacer que esté mucho más cerca la apertura de un local”.

Hasta ahora, el programa de exención de tasas no se ha utilizado ampliamente, ya que Able Baker Brewery Co. -que ha estado operando un local de calle en el Arts District desde 2019- es el único negocio que lo usó cuando solicitó una licencia de licor completa en 2021, según un portavoz de Las Vegas.

Pero obtener esa licencia de licor completa ha ayudado a impulsar la recuperación de Able Baker de la pandemia y sus ventas generales en un tres a cuatro por ciento, dijo Scott Seales, el gerente general de Able Baker.

“Tener la posibilidad de obtener una licencia completa para vender bebidas alcohólicas nos ha permitido introducir algunos productos, aumentar nuestros márgenes y ganar mucho más dinero con las opciones de cerveza de fuera”, afirmó, añadiendo que el principal objetivo seguirá siendo la cerveza. “Básicamente era solo una amenidad para tener algo para la gente que no bebe cerveza”.

Aparte de la exención de algunas tasas municipales, Seales ve muchos aspectos positivos en los esfuerzos realizados en los dos últimos años para promocionar Brewery Row.

“Sin duda ha atraído mucha atención a la escena cervecera local, que todavía es joven”, afirma. “Ser capaz de ofrecer a alguien una especie de ventanilla única para visitar un montón de cervecerías locales es enorme para el turismo y definitivamente es impresionante ser parte de eso”.

Servicios para los residentes

Según Andrew Woods, director del Centro de Investigación Económica y Empresarial de la UNLV, la idea de situar varios negocios similares en una zona de la ciudad para crear reputación y estimular el desarrollo no es nueva.

“Es otro incentivo o una oportunidad de marca para que la ciudad atraiga gente al Arts District y, como hay más profesionales que se trasladan a la zona porque se está construyendo un campus médico en las inmediaciones (con la Escuela de Medicina Kirk Kerkorian de la UNLV), se está dando una salida a los residentes para que se diviertan”, afirmó.

Además, Díaz dijo que se han aprobado más proyectos residenciales en el centro de Las Vegas -incluidas las zonas cercanas de Symphony Park y Naked City- y que dar prioridad a un concepto como Brewery Row en una zona transitable con muchos negocios que la gente pueda frecuentar, como cafeterías, galerías de arte y teatros locales, es una forma de apoyar a más residentes en la zona.

“Solo creo que cuantas más ofertas podamos ofrecer, volveremos a la época de Cheers, en la que todo el mundo conoce tu nombre, y los vecinos podrán disfrutar también de todas estas ofertas y servicios cerca de donde viven”, dijo Díaz.

Preocupación por la saturación

Aunque el concepto de Brewery Row ha recibido un gran impulso, no todas las cerveceras del valle de Las Vegas quieren trasladar su negocio a la zona.

Richard Lovelady, que comenzó Lovelady Brewing Company en Henderson en 2016, dijo en un mensaje de texto a Las Vegas Review-Journal que ha pensado en la idea de agregar un local en Brewery Row, pero no es algo que esté buscando. Sus preocupaciones sobre una ubicación en Brewery Row incluyen alta renta, tener que enviar cerveza a una ubicación secundaria y una posible sobresaturación de cervecerías.

Seales dijo que la saturación podría ocurrir en Brewery Row si se añaden demasiadas cervecerías, pero debido a que Las Vegas todavía tiene una cultura cervecera nueva y en desarrollo, no le preocupa. Todavía hay espacio para el crecimiento, dijo.

“Nuestra cultura cervecera sigue siendo muy amistosa”, afirma. “Si vinieran un par de cervecerías más a esta zona, las recibiría con los brazos abiertos. … Me daría más lugares para conseguir una cerveza de vez en cuando también “.