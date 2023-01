Las Vegas combina fuegos artificiales y lluvia ligera para dar la bienvenida a 2023

enero 3, 2023 - 10:42 am

Las coristas Linda Terry, a la izquierda, y Bri, a la derecha, posan para una foto en el Strip el sábado 31 de diciembre de 2022, en Las Vegas. (Amaya Edwards/Las Vegas Review-Journal) @amayaedw5

Los fiesteros de Año Nuevo contemplan el espectáculo de la fuente del Bellagio en el Strip el sábado 31 de diciembre de 2022. (Amaya Edwards/Las Vegas Review-Journal) @amayaedw5

Fiesteros de Año Nuevo contemplan los fuegos artificiales en el Strip el sábado 31 de diciembre de 2022. (Amaya Edwards/Las Vegas Review-Journal) @amayaedw5

Mia Preciado, de ocho años, de México, celebra la Nochevieja en Fremont Street Experience, en el centro de Las Vegas, el sábado 31 de diciembre de 2022. (K.M. Cannon/Las Vegas Review-Journal) @KMCannonPhoto

Stephanie Landry, 61 años, izquierda, y su tía Reyvada Thomas, 67 años, ambas de Los Ángeles, celebran la Nochevieja en Fremont Street Experience, en el centro de Las Vegas, el sábado 31 de diciembre de 2022. (K.M. Cannon/Las Vegas Review-Journal) @KMCannonPhoto

Tim Cocchia besa a su novia Becky Cocchia en la víspera de Año Nuevo en Fremont Street Experience, en el centro de Las Vegas, el sábado 31 de diciembre de 2022. La pareja de Phoenix se casó el viernes. (K.M. Cannon/Las Vegas Review-Journal) @KMCannonPhoto

Los fiesteros de Año Nuevo se divierten con la música de Bush, que se presentó en 3rd Street State, en Fremont Street Experience, en el centro de Las Vegas, el viernes 31 de diciembre de 2022. (K.M. Cannon/Las Vegas Review-Journal) @KMCannonPhoto

Ángel González y Tae Haley comparten un paraguas durante un espectáculo de fuegos artificiales y drones sobre la Plaza en Nochevieja en Fremont Street Experience, en el centro de Las Vegas, el viernes 31 de diciembre de 2022. (K.M. Cannon/Las Vegas Review-Journal) @KMCannonPhoto

Los fuegos artificiales de Año Nuevo estallan sobre el Strip vistos desde lo alto de la Torre Trump el domingo 1º de enero de 2023, en Las Vegas. (L.E. Baskow/Las Vegas Review-Journal) @Left_Eye_Images

Los fuegos artificiales de Año Nuevo estallan sobre el Strip vistos desde lo alto de la Torre Trump el domingo 1º de enero de 2023, en Las Vegas. (L.E. Baskow/Las Vegas Review-Journal) @Left_Eye_Images

Cientos de miles de fiesteros dieron la bienvenida al año 2023 con un mar de brillantes fuegos artificiales y una salpicadura de gotas de lluvia el sábado por la noche en el Strip, maravillados por el espectáculo que se llevó a cabo sin problemas a pesar de la preocupación por las inclemencias del tiempo.

Empezó a llover ligeramente una hora antes del espectáculo, y las gotas de lluvia cayeron sobre la multitud animada del Strip y del centro de Las Vegas. Siguieron cayendo gotas en algunas partes del valle cuando el reloj marcó la medianoche, pero el tiempo inusualmente húmedo hizo poco por desanimar a los asistentes.

A primera hora de la noche, varias marquesinas del Strip advirtieron de que los fuertes vientos podrían retrasar el espectáculo, pero la brisa no fue un problema cuando los fuegos artificiales estallaron en el momento justo durante la celebración temática “Let’s Go Big!”

“Pareció una competencia… o un combate de boxeo entre casinos”, dijo Vincent Cook, de Raleigh, Carolina del Norte, tras ver el espectáculo bajo la lluvia y celebrar su quinto aniversario de boda con su esposa Diana Cook desde la parte delantera de The Strat.

Una media hora antes del 2023, el meteorólogo del Servicio Meteorológico Nacional Sam Meltzer dijo que era “demasiado pronto” para que la agencia pudiera medir cualquier precipitación. La última vez que cayó una lluvia significativa en Nochevieja en Las Vegas fue en 1943, cuando se midieron 0.21 pulgadas décadas antes de que se concibiera el Strip o la celebración masiva de las fiestas.

A medianoche, miles de personas que se encontraban fuera del MGM Grand se unieron a una ruidosa y bulliciosa cuenta regresiva desde el 10, siguiendo los números que aparecían en el cartel del casino.

Los fuegos artificiales empezaron momentos después de que la multitud gritara “Feliz Año Nuevo”, y la lluvia en la parte sur del Strip aguantó unos 25 minutos después de medianoche. Más al norte del Strip, los autos que pasaban por Resorts World Las Vegas tocaban el claxon en señal de celebración al estallar los fuegos artificiales.

Se vieron pocos paraguas entre la multitud del Strip y del centro de la ciudad, mientras turistas y lugareños saludaban al nuevo año durante la “America’s Party 2023”. Ocho complejos lanzaron una exhibición de ocho minutos de pirotecnia multicolor en el Strip al son de canciones como “Party in the U.S.A.” de Miley Cyrus y “23” de Sam Hunt.

Las autoridades predijeron que la multitud que acudiera a Las Vegas podría alcanzar los 400 mil espectadores, unos 100 mil más que la estimación del año pasado.

‘Un nuevo comienzo’

A las 7:45 p.m., la policía había cortado el tránsito de vehículos en el Strip, mientras cada vez más peatones se alineaban en las aceras. Los vendedores del exterior de las fuentes del Bellagio gritaban en inglés y español, ofreciendo accesorios luminosos y hot dogs a 10 dólares.

Más al norte, en Las Vegas Boulevard, los visitantes empezaron la velada con chocolate caliente y selfies frente a la exhibición navideña “Enchant on the Strip” de Resorts World, que se completaba con falsas ráfagas de nieve y baterías de bandas de música.

Un denso hedor a marihuana, que es ilegal fumar en público, flotaba a lo largo del puente peatonal de Tropicana Avenue alrededor de las 8:30 p.m. Jameil Avery, de 46 años, vendía aguas a un dólar y refrescos a dos dólares en una nevera como preludio de la fiesta que acababa de empezar. Avery llamó al 2022 “humilde” y dijo que esperaba un 2023 en el que todos se unieran por un mundo más pacífico.

“El Año Nuevo es un nuevo comienzo, un nuevo principio”, dijo.

Unas tres horas antes de medianoche, tres hombres de Yuma, Arizona, con cascos de motocicleta que parecían bolas de discoteca, provocaron las risas de la multitud en el exterior de The Mirage.

“Nuestras novias lo eligieron para nosotros”, dijo Will Roberson, que llevaba un traje de Pac-Man, un casco cubierto de cristales de bola de discoteca y gafas de sol deportivas.

Martha Anderson, una de las novias, bromeó diciendo que si los chicos acababan cayéndose durante la celebración, podía estar segura de que sus cabezas estarían protegidas.

Frente al Caesars Palace, durante la última hora de 2022, una multitud se reunió para bailar y cantar al son de la música de Vicente Fernández, un destacado cantautor mexicano. La música sonaba desde un único altavoz que una familia había traído de su casa y que un hombre sostenía sobre su cabeza mientras se formaba una fila de conga y círculos de baile a su alrededor. Al terminar la canción, la multitud empezó a corear “¡Viva México!”.

Cuando llegó el 2023 tres horas antes al este, se vio a los visitantes caminar por Las Vegas Boulevard mientras hacían videollamadas con sus seres queridos de la costa este, soplando besos y mostrando destellos de cómo seguía siendo 2022 desde el lado oeste del país.

Música en vivo, drones, beso del alcalde

A pocas millas, en el centro de Las Vegas, los visitantes dieron la bienvenida a 2023 recordando los años 90 en el “NYE Time of Your Life Festival”, con tres escenarios de bandas como Bush, Sugar Ray y The Sugarhill Gang.

A las 8:30 p.m., Tim y Becky Cocchia esperaban a que The Struts tocaran en el escenario de Third Street. La pareja de Phoenix se había casado el día anterior en la capilla Vegas Weddings del centro de la ciudad.

Cuando le preguntaron por qué habían elegido Las Vegas para sus nupcias, Tim Cocchia respondió: “¿Por qué no? Es el mejor lugar para venir”.

Hubo más música en vivo en el Strip: el rapero Pitbull puso en pie a cientos de fiesteros una hora antes del Año Nuevo en la discoteca Fuego de Resorts World. Pitbull encantó al escenario, iniciando su presentación con “Don’t Stop the Party”, provocando el cántico de la multitud, que le respondió a gritos: “Vinimos a la fiesta”.

Antes de que los festejos del centro culminaran con el espectáculo de fuegos artificiales de Plaza, el casino estrenó una exhibición coordinada de 150 drones voladores e iluminados que surcaban los cielos y formaban figuras temáticas de Las Vegas, como copas de vino, naipes y el icónico letrero “Welcome to Fabulous Las Vegas”.

Unas 20 personas se reunieron en la azotea de Plaza, bajo el cielo frío y lloviznoso de la noche, para tomarse fotos, vitorear e intercambiar abrazos y besos en los primeros momentos de 2023.

La alcaldesa Carolyn Goodman y su esposo subieron al escenario de Fremont Street Experience para dirigirse a la multitud y dar la bienvenida a otro año, con el ex alcalde Óscar Goodman, que llevaba mucho tiempo en el cargo, flanqueado por dos coristas.

Óscar Goodman dijo que, como primicia, daría un beso a su esposa por Año Nuevo “como un hombre de verdad”.

“Solo espero que no se me quede la lengua pegada”, bromeó.

Los Goodman compartieron un beso más tras la cuenta atrás para la medianoche. Carolyn Goodman dejó a la multitud con cuatro palabras para dar paso al nuevo año.

“Ahora viene la diversión”, dijo.