Las Vegas Ballpark organizará un evento de contratación para la próxima temporada

Las Vegas Ballpark acogerá próximamente una feria de empleo mientras se prepara para la próxima temporada.

Según un comunicado de prensa, el evento se celebrará desde las 10 a.m. hasta las 3 p.m. en The Club at the Ballpark.

Las Vegas Ballpark dice que estará contratando puestos de temporada en los siguientes departamentos:

Cuadrilla del día de juego: “Las Vegas Ballpark está buscando personas entusiastas y trabajadoras que puedan presentarse a diversas tareas como la asistencia a los invitados, la comprobación de los boletos, el entretenimiento del juego y mucho más”. Según el lugar, “esta posición se encargará de múltiples funciones de día de juego, según sea necesario, dando a los individuos la oportunidad de aprender nuevas habilidades y experimentar diferentes aspectos de las operaciones Ballpark”.

Tienda del equipo: Asociados de ventas al por menor (por temporada)

Asociados de ventas al por menor (por temporada) Personal de campo: Operaciones de campo para partidos/eventos (a tiempo parcial)

Operaciones de campo para partidos/eventos (a tiempo parcial) Vendedores de la rifa 50/50 (por temporada)

El comunicado también señala que las operaciones de alimentos y bebidas de PSC Levy, el concesionario del Ballpark, también estarán en el evento para compartir información sobre los requisitos para los siguientes puestos:

Cocineros de concesión (mayores de 18 años) – turnos de tarde

Lavaplatos/Meseros (mayores de 18 años)

Meseros de asiento (mayores de 21 años)

Ayudante de carrito de postres (mayores de 18 años)

Asistentes de catering (mayores de 21 años)

Jefe de stand (mayores de 18 años)

Corredores de servicio (mayores de 21 años)

Cajeros de concesiones (mayores de 21 años)

Bartenders (mayores de 21 años)

Supervisores (mayores de 21 años)

Bar Backs (mayores de 21 años)

Meseros de cocteles (mayores de 21 años)

Repartidores de comida (mayores de 21 años)

Coordinadores de despensa (mayores de 21 años)

Los solicitantes interesados deben visitar https://www.levyrestaurants.com/careers/ para más detalles, términos y condiciones.

Según Las Vegas Ballpark, se les pide a los solicitantes de empleo traer sus currículos, ya que se reunirán con los responsables de contratación y se entrevistarán en el sitio para todos los puestos actuales.

Si son contratados para un puesto de alimentos y bebidas, los empleados tendrán que obtener o mostrar constancia de las tarjetas SNHD Health y Tam antes del primer día programado de trabajo, según el comunicado.

Se recomienda a los asistentes que se estacionen en el estacionamiento este del evento y accedan por la entrada VIP.