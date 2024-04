Las tiendas 99 Cents Only cerrarán en el valle de Las Vegas

El dueño de 99 Cents Only ha anunciado que cerrará sus 371 tiendas en Estados Unidos. El minorista de grandes descuentos tiene más de 20 tiendas en el sur de Nevada.

Cientos de clientes hacen fila alrededor de la cuadra para la gran apertura de la tienda 99 Cents Only en Rancho cerca de Cheyenne en julio de 2011 en Las Vegas.. (Las Vegas Review-Journal)

Las tiendas 99 Cents Only de la zona de Las Vegas estaban muy concurridas el viernes por la mañana después de que el jueves por la tarde se diera a conocer que cerrarían.

Tom Hill, empleado de tiempo parcial en el local en Maryland Parkway y Charleston Boulevard, dijo que se enteró del cierre en un correo electrónico el jueves por la tarde y le dijeron que la fecha de cierre prevista para todas las 371 tiendas de la compañía en Estados Unidos era el 5 de junio.

Hill dijo que también compra en la tienda todos los días desde que trabaja allí y compró artículos como limpiadores, artículos de papel y productos de salud.

Se espera que las ofertas comiencen el viernes, según el anuncio de cierre.

Thordis Willis, que estaba de compras el viernes por la mañana en la tienda de 99 centavos cerca de la intersección de Flamingo Road y Maryland Parkway, dijo que estaba decepcionada con el cierre ya que las tiendas han aumentado constantemente los precios en los últimos años.

“Nada de esto cuesta ya un dólar”, dijo.

El local de Flamingo y Maryland vendía paquetes de ramen a 79 centavos, latas de frijoles a 1.49 dólares, mandarinas a 2.99 dólares, pasta de dientes a 5.99 dólares y detergente para la ropa a 9.99 dólares.

Willis es un panadero y por lo general va a la tienda de 99 centavos dos veces al mes para comprar suministros de panadería a granel y dijo que el cierre le afectará un “poco, pero no mucho”, ya que obtiene la mayor parte de sus otros comestibles en otras tiendas. Willis dijo que va a ir a otras tiendas de dólar para obtener sus suministros de panadería.

El minorista de gran descuento tiene al menos 15 tiendas en Las Vegas, cuatro en Henderson, tres en North Las Vegas y una en Boulder City. La empresa, fundada en 1982, tiene su sede en Commerce, California. Tiene tiendas en California, Arizona, Nevada y Texas.

“Ha sido una decisión extremadamente difícil y no es el resultado que esperábamos o esperábamos conseguir”, dijo Mike Simoncic, director ejecutivo interino de 99 Cents Only Stores en un comunicado. “Por desgracia, los últimos años han planteado retos importantes y duraderos en el entorno minorista, como el impacto sin precedentes de la pandemia del COVID-19, los cambios en la demanda de los consumidores, el aumento de los niveles de pérdida desconocida, las persistentes presiones inflacionistas y otros factores macroeconómicos adversos, que han mermado enormemente la capacidad de la empresa para operar. Agradecemos profundamente la dedicación de los empleados, clientes, socios y comunidades que han apoyado colectivamente a 99 Cents Only Stores durante décadas”.

La empresa ha llegado a un acuerdo con Hilco Global para liquidar toda la mercancía y deshacerse de ciertas instalaciones, mobiliario y equipos de las tiendas.