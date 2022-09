Las previsiones de visitas del fin de semana del Día del Trabajo parecen sólidas

Los visitantes acuden al Strip de Las Vegas cuando se acerca el fin de semana del Día del Trabajo, el miércoles 31 de agosto de 2022, en Las Vegas. (L.E. Baskow/Las Vegas Review-Journal) @Left_Eye_Images

Los visitantes acuden al Strip de Las Vegas cuando se acerca el fin de semana del Día del Trabajo, el miércoles 31 de agosto de 2022, en Las Vegas. (L.E. Baskow/Las Vegas Review-Journal) @Left_Eye_Images

Los visitantes acuden al Strip de Las Vegas cuando se acerca el fin de semana del Día del Trabajo, el miércoles 31 de agosto de 2022, en Las Vegas. (L.E. Baskow/Las Vegas Review-Journal) @Left_Eye_Images

Los visitantes acuden al Strip de Las Vegas cuando se acerca el fin de semana del Día del Trabajo, el miércoles 31 de agosto de 2022, en Las Vegas. (L.E. Baskow/Las Vegas Review-Journal) @Left_Eye_Images

Los visitantes acuden al Strip de Las Vegas cuando se acerca el fin de semana del Día del Trabajo, el miércoles 31 de agosto de 2022, en Las Vegas. (L.E. Baskow/Las Vegas Review-Journal) @Left_Eye_Images

Los visitantes acuden al Strip de Las Vegas cuando se acerca el fin de semana del Día del Trabajo, el miércoles 31 de agosto de 2022, en Las Vegas. (L.E. Baskow/Las Vegas Review-Journal) @Left_Eye_Images

Espera que mucha gente esté en Las Vegas este fin de semana del Día del Trabajo.

La tradicional fiesta de fin de verano suele ser una gran última escapada para las personas cuyos hijos se están acomodando en los horarios escolares. Y aunque ninguna de las principales organizaciones turísticas ha dado a conocer cifras estimadas de visitantes, todo indica que será un fin de semana ajetreado, con docenas de hoteles agotados y tarifas por encima del promedio nocturno, ambos signos de una gran demanda.

Los fines de semana largos y los días festivos suelen atraer a más de 300 mil personas al sur de Nevada, y los centros turísticos y los organizadores de eventos se aseguran de que sus locales de espectáculos y las piscinas de los clubes diurnos estén preparados para contener a las masas.

La Autoridad de Convenciones y Visitantes de Las Vegas (LVCVA) es optimista respecto al fin de semana del Día del Trabajo y espera que continúe la tendencia al aumento de las visitas. También emitió un comunicado de prensa en el que se enumeran los conciertos, las apariciones de famosos y los eventos especiales que tendrán lugar durante el fin de semana.

A principios de esta semana, la agencia reportó sus estadísticas de visitas de julio que mostraron que 3.49 millones de visitantes hicieron el viaje a Las Vegas, el total mensual más alto desde el inicio de la pandemia en marzo de 2020.

LVCVA dijo que 2.94 millones de personas visitaron el sur de Nevada en septiembre de 2021, los totales mensuales han oscilado entre tres millones y 3.4 millones cada mes desde entonces.

Tarifas de las habitaciones

El indicador más claro de que el fin de semana del Día del Trabajo será robusto quedó ilustrado en una encuesta informal sobre las tarifas de las habitaciones realizada por el Review-Journal el miércoles.

Los visitantes gastarán mucho más que el promedio en comparación con el fin de semana del Día del Trabajo del año pasado para una estancia de tres noches a partir del viernes, basándose en los precios promedios de las habitaciones de las propiedades de Las Vegas en hotels.com.

Un estudio de 145 moteles y hoteles reveló un índice promedio de 216.30 dólares por noche. Esta cifra está muy por encima del índice promedio diario de 155.80 dólares reportado por LVCVA en septiembre de 2021 y es más alta que el promedio de 172.49 dólares por noche en los primeros siete meses de 2022.

Además, 68 hoteles estaban agotados para el fin de semana, según hotels.com, y solo había dos propiedades con tarifas inferiores a 100 dólares por noche.

Las tarifas nocturnas más altas se encontraron en Bellagio (579 dólares), Green Valley Ranch (539 dólares), Red Rock Resort (529 dólares), Nobu en Caesars Palace (499 dólares) y The Cosmopolitan of Las Vegas (495 dólares). Estos precios no incluyen las tasas e impuestos del resort.

Las expectativas son altas

Aunque la American Automobile Association (AAA) reporta cifras de viajes para el fin de semana del Memorial Day y el 4 de julio, no ofrece estimaciones para el fin de semana del Día del Trabajo.

“Lo que puedo decir es que esperamos que los viajes sean alrededor de un 22 por ciento más altos que el año pasado, basándonos en las reservas de hoteles y aerolíneas, lo que sigue siendo un 16 por ciento menos que en 2019”, dijo el portavoz de AAA, John Treanor.

Treanor dijo que la organización está pronosticando un aumento en los llamados de asistencia en carretera de 460 mil el año pasado a alrededor de 500 mil este año.

A principios de este mes, el precio promedio de la gasolina cayó por debajo de los cuatro dólares el galón en todo el país, un descenso de 1.11 dólares el galón desde su máximo a mediados de junio.

Sin embargo, casi dos tercios de los adultos de Estados Unidos afirman haber cambiado sus hábitos de conducción o su estilo de vida desde marzo, según una encuesta de la AAA.

El cambio no parece haber afectado a los californianos que conducen por la Interestatal 15 desde la cuenca de Los Ángeles hasta Las Vegas. Aunque el número de vehículos que cruzan la frontera entre California y Nevada es menor que en sus respectivos meses de 2021, el recuento de vehículos ha crecido de forma constante todos los meses desde enero, con pequeñas caídas en mayo y junio, según el Departamento de Transporte de Nevada.

El tránsito de pasajeros en el Aeropuerto Internacional Harry Reid ha sido constante, con el número más alto de pasajeros que ha usado el aeropuerto -4.86 millones- llegando en julio.

El portavoz del aeropuerto, Joe Rajchel, dijo que el aeropuerto espera un gran número de llegadas y salidas durante el fin de semana festivo, tal vez hasta 150 mil al día, el promedio de julio.