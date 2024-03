Las obras de Charleston Boulevard frenan a pequeños comercios.

La construcción de carreteras está en curso cerca de una plaza comercial en la intersección de Charleston Boulevard y Rancho Drive, donde Jill Shlesinger es dueña de Starburst Parlor, una panadería amigable con la dieta keto, el martes 27 de febrero de 2024. Shlesinger ha visto caídas significativas en los ingresos debido a la construcción de carreteras en Charleston Boulevard. (Bizuayehu Tesfaye/Las Vegas Review-Journal)

Un proyecto de construcción de 18 meses en el centro de Las Vegas está asfixiando a algunos negocios locales.

La dueña de Starburst Parlor, Jill Shlesinger, dijo que su panadería keto está sufriendo por la falta de fácil acceso y el tránsito perdido debido a un proyecto de mejora de carreteras en algunos tramos de Charleston Boulevard y Rancho Drive. Los equipos de pavimentación de Las Vegas comenzaron a trabajar en la ampliación de la carretera de 38.5 millones de dólares y otras mejoras de infraestructura en marzo de 2023 y se espera que las obras terminen este otoño.

Pero la pérdida de aproximadamente dos carriles de tráfico que rodean una plaza comercial en esa intersección ha afectado los ingresos de Shlesinger.

“Caminamos por la cuerda floja todo el tiempo porque nuestros costos fijos son muy altos, y cuando los clientes habituales no quieren venir debido a la situación afuera, cada persona que no entra nos afecta”, dijo.

Shlesinger y otros inquilinos en la plaza dicen que fueron bien informados sobre los planes del proyecto y esperan con interés su finalización total por el beneficio para el Distrito Médico de Las Vegas. Hay un camino que conecta el tráfico con el ingreso a la plaza, marcado con un letrero que dice “acceso comercial”, pero aún así dijo que algunos días están generando aproximadamente la mitad de los ingresos que obtenían antes del proyecto.

Otros dueños dicen que han visto algunas pérdodas, pero pueden confiar en otros lugares de su negocio para mantenerse a flote hasta la finalización del proyecto. La dueña de Rock and Vape, Maritsa Leyva, dijo que ella y su esposo dirigen esta tienda y otra en Sahara Avenue y Rainbow Boulevard, a donde los clientes leales se dirigen en su lugar.

Ella todavía recibe algunos turistas en busca de productos específicos, pero por lo demás el negocio se ha reducido a un puñado de clientes al día, dijo.

“Tengo gente a la que hace tiempo que no veo y me dicen que tienen problemas para venir”, explica. “Si no tuviéramos el otro local, estaríamos acabados”.

Daniel Coughlin, dueño de Le Thai, dijo que el segundo local del restaurante en la plaza se mantiene a flote gracias a su modelo de negocio de comida para llevar. Muchos clientes del distrito médico ahora van caminando a recoger sus pedidos y otras aplicaciones de entrega de comida a domicilio de terceros comprometen al mensajero con la entrega de la venta.

A veces, los empleados de Le Thai tienen que llevar el pedido hasta el auto o indicar por teléfono a los repartidores de comida cómo llegar al estacionamiento en la cercana Rancho Lane.

“Es una locura”, dijo Coughlin sobre la construcción fuera de su negocio, “pero también veo el panorama general, así que estaba mentalmente preparado para ello”.