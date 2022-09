Las lluvias ligeras se extienden por el valle tras las primeras tormentas

El valle de Las Vegas tendrá un comienzo de semana con tormentas.

El Servicio Meteorológico Nacional dijo que los aguaceros y las tormentas eléctricas aisladas están avanzando por el valle el lunes por la mañana, trayendo vientos de 35 a 45 mph.

A las 7:40 a.m., la mayor parte de la lluvia se había desplazado al norte del valle, pero solo después de dejar precipitaciones generalizadas en toda la zona.

Los pluviómetros mostraban más de media pulgada al norte de Primm, 0.39 en la base de Red Rock Canyon y 0.43 en Boulder City.

Casi todos los pluviómetros del valle mostraron al menos 0.04 pulgadas. En el centro del valle se registraron entre 0.04 y 0.20 pulgadas, mientras que las zonas más altas recibieron más.

Showers and isolated thunderstorms are pushing through the Las Vegas Valley this morning bringing 35-45 mph winds with them. Occasional cloud to ground lightning! #vegasweather pic.twitter.com/rLjr6idBKa

La probabilidad de lluvias o tormentas cae más tarde el lunes, al 30 por ciento en las horas de la tarde. Se pronostica una máxima cercana a los 91° F después de una mínima matutina cercana a los 75°.

⚠️ A Flash Flood Watch will go into effect early Tuesday morning through Wednesday morning as moisture from former Hurricane Kay continues to result in showers and thunderstorms with heavy rain.

For the latest details, visit https://t.co/H4ycRS8zTQ! #nvwx #azwx #cawx pic.twitter.com/59RqNTcEct

— NWS Las Vegas (@NWSVegas) September 12, 2022