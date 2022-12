Las heladas invernales pueden dañar las plantas

Estas hojas de palmera de color bronce muestran los daños causados por el frío. (Bob Morris)

Esta es la época del año, la segunda semana de diciembre, en la que normalmente experimentamos el comienzo de las temperaturas bajo cero. La probabilidad de temperaturas bajo cero aumenta a lo largo del invierno.

A veces las temperaturas de congelación ocurren en noviembre, como hace unos años, pero es raro y no es normal. A lo que me refiero con las temperaturas de congelación es a los daños que sufren las plantas cuando la temperatura del aire desciende por debajo de los 32° F.

Como punto de referencia, la temperatura en el interior de la mayoría de los refrigeradores se se encuentra alrededor de los 40°, o de 8° a 10° por encima del punto de congelación; demasiado frío para la mayoría de las frutas y plantas tropicales, pero no demasiado frío para las frutas y plantas de clima templado, como las manzanas y los duraznos. Los daños por frío (daños en las plantas que se producen porque la temperatura del aire es demasiado fría para la planta pero aún no se ha congelado) son una de las razones por las que muchas frutas tropicales maduras, como los tomates y los plátanos, no deben exponerse a las temperaturas de 40° de un refrigerador.

Todas las partes de las plantas tropicales, como los tomates y las buganvillas, sufren daños por frío cuando las temperaturas descienden unos grados por encima del punto de congelación y pueden alcanzar más de 50°. Los daños por frío (a diferencia de los daños por congelación o heladas) ocurren a diferentes temperaturas y dependen de la planta.

Los daños por frío en plantas tropicales y subtropicales incluyen decoloración de tallos y hojas pequeñas, enrollamiento de las hojas, crecimiento deficiente y susceptibilidad a algunas enfermedades como la podredumbre de la raíz o del cuello. Los síntomas de los daños por frío incluyen un cambio de color, como amarilleamiento o bronceado de las hojas, que en última instancia resulta en quemaduras o caída de las hojas, desaceleración o detención del crecimiento, manchas de agua en los tejidos blandos y semiduros, susceptibilidad a las enfermedades y marchitamiento.

Los daños por frío se deben a temperaturas más frías o bajas (por encima del punto de congelación) en plantas tropicales que crecen fuera -o cerca- de los límites de su área de distribución normal. Como nota al margen, he observado decoloración de hojas y tallos (más parecido al bronceado de las hojas) en mezquites, palmeras, cítricos y una amplia gama de plantas que crecen a diferentes rangos de temperatura.

Las hortalizas también pueden sufrir daños por frío y congelación. Las llamadas hortalizas de temporada cálida, como los tomates, los pimientos y las berenjenas, pueden sufrir daños por frío siempre que la temperatura del aire descienda hasta el rango de temperaturas perjudiciales que he mencionado antes. Por el contrario, las hortalizas de temporada fría pueden soportar las mismas temperaturas o temperaturas más bajas, o necesitar una cubierta vegetal cuando las temperaturas son inferiores al punto de congelación.

Las variedades de hortalizas pueden diferir en su daño por frío en unos pocos grados. La variedad de ejote de arbusto de la planta Lengua de Dragón es más susceptible a la podredumbre del cuello (daño por frío) cuando se cultiva en suelo de jardín unos grados más frío que otras variedades de ejotes de arbustos.

Las frutas de clima templado, como las manzanas y las granadas, a diferencia de las frutas tropicales, como los tomates y los plátanos, no se dañan a temperaturas de refrigeración (alrededor de 40°) porque la fruta de estos árboles puede soportar estas temperaturas más bajas. La temperatura de almacenamiento ideal para este tipo de fruta es cercana al punto de congelación y combinada con una humedad elevada. Una humedad alta desacelera la pérdida de agua y ayuda a retrasar el marchitamiento de algunas frutas.

La parte del congelador de nuestro refrigerador está programado a unos 32°, es decir, unos 10° por debajo de la temperatura del refrigerador. Nuestra temperatura nocturna de invierno desciende con frecuencia a un rango de “temperatura de refrigerador” por la noche durante finales de otoño, invierno y principios de primavera y, ocasionalmente, al rango de “temperatura de congelación” durante las primeras horas de la mañana de diciembre, enero y, ocasionalmente, principios de febrero. Cuando las temperaturas nocturnas alcanzan el “rango de congelación” es cuando a menudo vemos daños en las plantas o experimentamos la pérdida frutas, pero puede que aún no lo sepamos.

Las flores abiertas de cualquier fruta (cítricos, duraznos, manzanas y otros) no soportan las temperaturas bajo cero, aunque la mayoría de las plantas o árboles no muestren ningún daño. Cuando las flores son simples botones y aún no están abiertas, la flor en desarrollo dispone de una pequeña protección contra las heladas. Esta protección contra las heladas empieza a desaparecer a medida que los capullos florales maduran y se convierten en flores abiertas.

Cuando la flor empieza a abrirse y el ovario, sensible a las heladas, se ve rodeado por el aire helado de la noche, es cuando se producen los daños o la pérdida de frutos. La pérdida de frutos debida a la congelación del ovario de una flor puede producirse en pocos segundos.

Esta es la razón por la que en los huertos se usan aspersores, que en última instancia hacen que el agua aplicada se convierta en hielo en las flores, para evitar daños por congelación en las flores (ovario). El acto de congelación del agua libera una pequeña cantidad de calor que protege a los ovarios de las flores de la muerte.

Si tienes curiosidad por saber si el ovario de una flor de su frutal se dañó durante una helada, separa la flor unos días después de una supuesta helada e inspecciona el ovario para comprobar si está muerto. Los ovarios que acaban convirtiéndose en frutos serán robustos y verdes. Las flores muertas se caen del árbol antes de tiempo o tienen un aspecto apagado y empapado de agua si aún están adheridas.

El hecho de que la flor que inspeccionaste esté muerta no significa que no vaya a producir fruto. Las plantas de floración primaveral tardan unas dos o tres semanas en abrir todas las flores. Se necesitan varias heladas ligeras consecutivas (o solo una helada fuerte) para acabar totalmente con la cosecha de fruta de un árbol maduro.

Hay una diferencia de temperatura entre la muerte por congelación de las flores abiertas y el daño por congelación o la muerte de una planta o árbol. En el caso de los cítricos, esta diferencia puede oscilar entre la misma temperatura que la muerte de las flores (32° para limas y limones verdaderos) y temperaturas más bajas (mediados de 20° para limón Meyer, toronja y kumquat). Gran parte de esto depende de cuántos minutos u horas dure una helada mortal y a qué temperatura.

La temperatura y la duración de esa temperatura son lo crítico. Con las flores abiertas, las temperaturas de congelación son necesarias solo durante un minuto. Con la muerte de plantas o árboles, se necesita la misma temperatura durante más tiempo.

En algunos frutales (como los cítricos), la diferencia de temperatura entre la muerte de la flor y la del árbol puede ser pequeña (de 0° a 7°). En otros frutales (como manzanos, perales, durazneros y chabacanos), puede ser mucho mayor (20° o más).

¿Qué hacer ante las heladas y la pérdida de fruta o plantas? Rastrea y usa aplicaciones de estaciones meteorológicas durante las épocas en que puedan producirse temperaturas de congelación. Compra un termómetro registrador para tu jardín y cuélgalo en los árboles importantes. Si te dedicas al cultivo de hortalizas, usa un termómetro de suelo para saber cuándo plantar con precisión.

Mueve los árboles frutales a un nuevo lugar. Si tus frutales tienen menos de tres o cuatro años, ahora es el momento de moverlos. Los lados orientados al sur y al oeste de paredes y edificios son difíciles para cultivar plantas por el calor que reflejan.

Algunos cítricos se encuentran en paisajes con túneles de viento que eliminan las flores cuando soplan vientos fuertes. Los lados norte y este de edificios y paredes, así como los patios traseros, tienen un entorno más suave.

En las zonas más frescas y apacibles del paisaje, la floración se producirá dos o tres semanas más tarde. Agrupa las plantas para que compartan agua y abono y se protejan mutuamente. Si no se pueden cultivar juntas, considera la posibilidad de construir barreras contra el viento.

Prueba los kumquats, cítricos subtropicales muy resistentes al frío. La pequeña fruta puede recolectarse fresca y comerse del árbol, pero no por ello deja de dar ese toque cítrico.

Los kumquats florecen varias veces durante el verano, en lugar de una sola, y son lo bastante pequeños para crecer en una maceta. Florecer más de una vez durante una misma temporada de cultivo aumenta las posibilidades de obtener una buena cosecha en caso de heladas tardías o múltiples.

Cultiva árboles frutales que florezcan continuamente. La granada, el higo y la azufaifa son frutales templados resistentes al frío y al calor que florecen continuamente durante todo el periodo vegetativo.

Agrupa siempre las plantas y los árboles frutales. Mejora el suelo al momento de la plantación y cada dos años. El agua, la mejora del suelo y la sombra que proporcionan y comparten son un gran beneficio para ellas cuando se cultivan en el desierto.