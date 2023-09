Las fuertes lluvias llegan al valle de Las Vegas e inundan las calles locales

Un hombre con una bicicleta cruza una colada apilada con escombros moviéndose por The Club at Sunrise el jueves 24 de agosto de 2023, en Las Vegas. Las probabilidades de lluvia o tormentas eléctricas son de hasta un 70 por ciento en la región de Las Vegas desde el viernes hasta el sábado, 1 y 2 de septiembre de 2023, según el Servicio Meteorológico Nacional. (L.E. Baskow/Las Vegas Review-Journal) @Left_Eye_Images

Los conductores luchan contra las condiciones del viernes, 1 de septiembre 2023, cerca de West Charleston y South Rampart bulevares en Las Vegas. (Jim Prather/Las Vegas Review-Journal)

Un auto se queda bastón el viernes 1 de septiembre de 2023, en la rampa de acceso a la Autopista U.S. 95 en Flamingo Road en Las Vegas. (James Carlson)

La fuerte lluvia provocó que un vehículo se quedara atascado en la intersección de Sahara Avenue y Decatur Boulevard. (NDOT FASTCams)

Se espera que más de 300 mil personas visiten Las Vegas durante el fin de semana del Día del Trabajo. Parece que el final no oficial del verano será húmedo.

Según el Servicio Meteorológico Nacional (NWS), desde las 11 a.m. del viernes hasta el sábado por la noche estará en vigor una alerta de inundaciones.

Un aviso de inundación está en efecto hasta las 8:15 a.m. para el Condado Clark. Además, el NWS publicó en X que partes del noreste del Condado Clark, Valley of Fire State Park y Moapa Valley están bajo una advertencia de inundación repentina hasta las 10:15 a.m.

Las fuertes lluvias provocaron inundaciones en calles de todo el valle. Un auto parecía estar bastón en el agua en la intersección de Sahara Avenue y Decatur Boulevard.

⚠️Flash Flood Warning⚠️until 1015 am PDT for parts of NE Clark County. Valley of Fire State Park and the Moapa Valley. #nvwx pic.twitter.com/t3SqJNvayi — NWS Las Vegas (@NWSVegas) September 1, 2023

Además, el Condado Clark ha emitido un aviso de polvo para el viernes para advertir a los residentes y los sitios de construcción locales para los niveles posiblemente elevados de polvo en el viento debido al pronóstico de fuertes vientos.

“Prácticamente todo el valle tiene posibilidades”, dijo el meteorólogo Brian Planz. “Son aguaceros monzónicos, así que depende de dónde caiga la tormenta. Un área podría obtener una rápida media pulgada a pulgada de lluvia “.

Mientras que las temperaturas son un poco más bajas que las temperaturas típicas del monzón, Planz dijo que una vaguada de la costa oeste está atrayendo la humedad en el sur de Nevada desde el norte de México y el sur de Arizona.

El pronóstico del viernes prevé un 70 por ciento de probabilidad de aguaceros o tormentas eléctricas, lo más probable después de las 2 p.m. El cielo estará nublado con un máximo de cerca de 94 °F. Los vientos matinales de 9-14 mph aumentarán a 18-23 mph por la tarde con ráfagas de 34 mph.

Las precipitaciones o tormentas siguen teniendo un 60 por ciento de probabilidad, muy probablemente antes de las 11 p.m. Los vientos podrían tener ráfagas de hasta 23 mph con condiciones de cielo mayormente nublado.

La mínima del sábado debería estar cerca de 73° antes de un 70 por ciento de probabilidad de aguaceros o tormentas. La máxima debería estar cerca de 89° con ráfagas de viento de 22 mph. El riesgo de precipitaciones se reduce al 30 por ciento durante la noche del sábado.

Las tormentas aisladas o aguaceros tienen un 20 por ciento de probabilidad el domingo. La máxima debería rondar los 91°.