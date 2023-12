Las fiestas de víspera de Año Nuevo en Las Vegas atraerán a 400 mil personas

Se calcula que unos 356 mil visitantes de fuera de la ciudad se unirán a los miles de residentes locales en la fiesta ‘More in ‘24’ America’s party programada para víspera de Año Nuevo.

diciembre 27, 2023 - 10:56 am

Fiesteros observan los fuegos artificiales en el Strip el domingo 1 de enero de 2023, en Las Vegas. (Amaya Edwards/Las Vegas Review-Journal) @amayaedw5

Se espera que unos 356 mil visitantes acudan a Las Vegas para la celebración de la víspera de Año Nuevo del domingo y, si a ellos se suman los locales que se dirigen al Strip y al centro de Las Vegas, se prevé que más de 400 mil den la bienvenida a 2024.

La Autoridad de Convenciones y Visitantes de Las Vegas (LVCVA) prevé un gasto de 411.4 millones de dólares en visitantes durante el largo fin de semana y un impacto económico total, incluyendo el gasto directo, indirecto e inducido, de 727 millones de dólares. El gasto directo es el dinero que los visitantes aportan al destino, mientras que el indirecto e inducido es el que se deriva del gasto directo.

Se espera que miles de personas abarroten el corredor turístico a partir del domingo por la noche.

Al igual que el año pasado, Las Vegas se beneficia de que el Año Nuevo caiga dentro del fin de semana previsto en el calendario.

Los precios de las habitaciones para el fin de semana son más altos de lo normal y la ciudad tiene ahora más habitaciones de hotel disponibles para llenar gracias a las aperturas de Durango y Fontainebleau a principios de este mes.

Más habitaciones por llenar

La capacidad hotelera del sur de Nevada ha aumentado un 2.5 por ciento respecto al año pasado, hasta alcanzar las 156,100 habitaciones.

Un sondeo de precios de habitaciones realizado el viernes indica que el índice promedio por habitación para el fin de semana es de 261.76 dólares la noche. El Review-Journal hizo un promedio de los precios de 87 habitaciones para una estancia de viernes a lunes basándose en las tarifas publicadas en Hotels.com.

No había ni un solo hotel que ofreciera precios inferiores a 100 dólares la noche, y las estancias más baratas correspondían al Orleans, 110 dólares la noche, y al Arizona Charlies, en Boulder Highway, 119 dólares la noche.

Las tarifas más elevadas para el fin de semana son las del Palms, 647 dólares la noche; Red Rock Resort, 603 dólares; Bellagio, 559 dólares; y Paris Las Vegas, 532 dólares.

Entre las nuevas propiedades, Fontainebleau ofrece habitaciones por un promedio de 416 dólares la noche y Durango aparece como agotado.

El índice promedio diario de habitaciones para el mes de enero de 2023, según la LVCVA, fue de 191.62 dólares, con un índice promedio de 205.70 dólares en el Strip y 104.58 dólares en el centro de Las Vegas.

La fiesta de Año Nuevo 2023 transcurrió sin contratiempos, a pesar de que fuertes vientos y aguaceros amenazaron con empañar el evento una hora antes del espectáculo de fuegos artificiales en una noche de sábado.

Enero suele ser uno de los meses más fuertes del año para los precios de las habitaciones, ya que la ciudad acoge importantes eventos festivos en enero.

En los 10 primeros meses de 2023, enero fue el cuarto mes con las tarifas mensuales más altas, por detrás de marzo, septiembre y octubre. Se espera que el índice promedio de noviembre, que la LVCVA anunciará esta semana, sea el más alto del año debido a la presencia del Grand Prix de Las Vegas de la Fórmula Uno.

El CES comienza el 9 de enero

Está previsto que el CES comience el 9 de enero de 2024, una de las fechas de inicio más recientes de la historia de este salón. Tanto la feria World of Concrete, de tres días de duración, como la feria Shooting, Hunting and Outdoors, de cuatro días, comienzan el 23 de enero.

El próximo año será diferente a cualquier otro con la llegada del primer Super Bowl de Las Vegas en el Allegiant Stadium el 11 de febrero.

Se espera que los directivos de la National Football League empiecen a llenar las habitaciones de hotel en enero antes del partido.

Se espera que la celebración de la Nochevieja de la ciudad, apodada “America’s Party”, con el lema “More in ‘24”, sea más grande que nunca, con la incorporación de un noveno hotel como punto de partida para el espectáculo pirotécnico de ocho minutos que dará la bienvenida al nuevo año.

Según un comunicado de prensa en el que se anuncian los detalles del espectáculo, se espera que los espectáculos pirotécnicos se lancen desde las azoteas de MGM Grand, Aria, Planet Hollywood, Caesars Palace, Treasure Island, The Venetian, Resorts World, Fontainebleau y el Strat.

El espectáculo estará ambientado con música, comenzando con la canción tradicional “Auld Lang Syne” antes de sumergirse en más pop, rock y éxitos como “24K Magic” de Bruno Mars, “Get the Party Started” de Pink y “Dream On” de Aerosmith. El set completo puede escucharse en KOMP 92.3 y 97.1 The Point.

Se tardarán cinco días en instalar la pirotecnia en las azoteas del complejo, con 66 pirotécnicos y más de 90 personas de seguridad, ingenieros y personal del hotel, según informaron los organizadores.

Fiestas en el centro

El centro de Las Vegas también se unirá a la celebración. Fremont Street Experience celebrará su “NYE Time of Your Life Festival” con presentaciones en vivo en tres escenarios de Third Eye Blind, Big Gigantic, Blackstreet, Kid n’ Play y otros. Las entradas en preventa cuestan 50 dólares.

Según la ciudad de Las Vegas, las rampas de salida de la Interestatal 15 en Flamingo Road en ambas direcciones se cerrarán a las 5 p.m. de la víspera de Año Nuevo. Los cierres de Las Vegas Boulevard desde Spring Mountain Road hasta Tropicana Avenue comenzarán a las 6:30 p.m. El Strip quedará completamente cerrado al tránsito de vehículos a las 8.

Para ayudar a los asistentes a la fiesta a viajar con seguridad, la Comisión Regional de Transporte del Sur de Nevada ofrece viajes gratuitos en todas las rutas de transporte desde las 6 p.m. de la víspera de Año Nuevo hasta las 9 a.m. del día de Año Nuevo. Desvíos y detalles de la ruta están disponibles en internet en rtcsnv.com/newyears.