Las empresas dicen que la F1 les costó millones. Ahora quieren recuperar parte de ellos

El puente temporal en Flamingo Road sobre Koval Lane aún permanece del Grand Prix de Las Vegas de Fórmula Uno del mes pasado, el martes 19 de diciembre de 2023, en Las Vegas. (L.E. Baskow/Las Vegas Review-Journal) @Left_Eye_Images

Las empresas de Las Vegas que dicen que perdieron millones de dólares cuando los cierres de carreteras de la Fórmula Uno mantuvieron alejados a sus clientes ahora esperan recuperar parte de ese dinero a través de la presión pública sobre los organizadores de la carrera.

Parte de esa presión se intensificó el martes cuando un especialista en desarrollo empresarial del sur de Nevada apeló a la junta directiva de la Autoridad de Convenciones y Visitantes de Las Vegas (LVCVA) para que se retirara un puente provisional en Flamingo Road construido para el Grand Prix de Las Vegas de la Fórmula Uno de noviembre.

Lisa Mayo-DeRiso, presidenta y directora ejecutiva de Mayo & Associates, también pidió la creación de un fondo de recuperación de pequeñas empresas para reembolsar a los negocios que perdieron unos 23 millones de dólares durante la carrera inaugural del Grand Prix de Las Vegas del 16 al 18 de noviembre.

“¿Cómo es posible que avancemos hacia otra carrera cuando los empresarios y la comunidad están ondeando la bandera amarilla para que podamos limpiar el desastre en la pista antes de pensar en obtener la bandera verde para empezar a correr de nuevo?”. Mayo-DeRiso dijo durante un periodo de comentarios del público al final de la reunión de la junta LVCVA.

Las entidades gubernamentales tienen prohibido actuar sobre cuestiones planteadas en las sesiones de comentarios públicos, y el comisionado del condado Jim Gibson, que preside la junta LVCVA, no tuvo respuesta a las preocupaciones de Mayo-DeRiso.

Mayo-DeRiso dijo que representa a nueve empresas en el área de Flamingo Road-Koval Lane-Harmon Avenue que en total perdieron un estimado de 23 millones de dólares debido a los cierres de carreteras y entradas bloqueadas a sus negocios desde finales de primavera hasta noviembre.

“Imagínate que no cambias nada de tu producto, de cómo comercializas tu servicio de atención al cliente, de la calidad de los huéspedes, nada, y sin embargo ves cómo tu negocio cae un 50 por ciento o más en cuestión de meses”, dijo. “Literalmente, no hay nada que puedas hacer porque, al entregar nuestras vías públicas a una empresa privada que cerró carreteras y colocó cinco millones de conos naranjas y redirigió el tránsito en el que durante años han confiado los visitantes para llegar a Ferraro’s, Battista’s, Ellis Island y Jay’s Market, fue un desastre. Se cancelaron reservas, no se echó gasolina y los pisos del casino no se llenaron”.

Representantes de Jay’s Market, el restaurante Battista’s Hole-in-the-Wall, Ferraro’s Ristorante y el Stage Door Casino se quejaron durante el otoño de que los atascos relacionados con la F1 estaban acabando con sus negocios.

“En Ferraro’s hemos perdido más de 2 millones de dólares en ingresos”, declaró Gino Ferraro, dueño de Ferraro’s Ristorante, 4480 Paradise Road, en una carta al director del Las Vegas Review-Journal. “Esto plantea la pregunta: ¿Cómo pueden nuestros dirigentes de Las Vegas permitir que los negocios locales luchen y sufran por un evento de tres o cuatro días? ¿Quién se ha beneficiado? ¿Unos pocos hoteles? No tiene sentido”.

La junta directiva de LVCVA está compuesta por ocho cargos electos y seis ejecutivos del sector turístico.

Ferraro dijo que su restaurante italiano emplea a cerca de 80 personas y que su sueldo había bajado un 20 por ciento con respecto al año pasado.

Los equipos del condado empezaron a trabajar en abril para pavimentar un circuito de 3.8 millas de acuerdo con los estándares de los circuitos de F1. El proyecto bloqueó las entradas de algunos negocios y disuadió a los clientes de acudir a ellos.

Anteriormente en la reunión del martes, el presidente y director ejecutivo de LVCVA, Steve Hill, dijo a los miembros de la junta que 2023 – en parte debido al éxito de la Fórmula Uno – fue el año más lucrativo financieramente en la historia de Las Vegas y preparó el escenario para el próximo gran evento de la ciudad, el Super Bowl del próximo mes en el Allegiant Stadium.

Pero Mayo-DeRiso exigió que el puente provisional construido para facilitar el tránsito en Flamingo se desmantelara lo antes posible para evitar pérdidas continuas a los negocios que se acercan al Super Bowl.

Hill dijo después de la reunión del consejo de LVCVA en noviembre que se estaban manteniendo conversaciones entre LVCVA, el Condado Clark y los líderes de la F1 para construir una estructura de puente permanente porque el temporal suavizaba muy bien el tránsito en Flamingo.

Mayo-DeRiso dijo que su próximo paso es establecer reuniones con funcionarios del condado sobre el proceso de desmantelamiento del puente y el establecimiento de un fondo para compensar a las empresas por sus pérdidas.

“Les pido que hagan lo correcto para estos negocios, nuestra ciudad y el futuro de los eventos en Las Vegas”, dijo a la junta.