Las autoridades de Las Vegas anuncian los fuegos artificiales de la víspera de Año Nuevo

Funcionarios aplauden en una conferencia de prensa anunciando el plan de fuegos artificiales de Año Nuevo en el centro comercial Fashion Show de Las Vegas, el miércoles 20 de diciembre de 2023. (Rachel Aston/Las Vegas Review-Journal) @rookie__rae

Steve Hill, presidente de la Autoridad de Convenciones de Las Vegas, habla en una rueda de prensa para anunciar el plan de fuegos artificiales de Año Nuevo en el centro comercial Fashion Show de Las Vegas, el miércoles 20 de diciembre de 2023. (Rachel Aston/Las Vegas Review-Journal) @rookie__rae

Scott Cooper, director de desarrollo de negocio de Fireworks by Grucci, habla en una rueda de prensa anunciando el plan de fuegos artificiales de Año Nuevo en el centro comercial Fashion Show de Las Vegas, el miércoles 20 de diciembre de 2023. (Rachel Aston/Las Vegas Review-Journal) @rookie__rae

Los fuegos artificiales de Año Nuevo estallan sobre el Strip el domingo 1 de enero de 2023, en Las Vegas. (L.E. Baskow/Las Vegas Review-Journal) @Left_Eye_Images

Aún no es Navidad y los coordinadores de eventos locales están planeando una gran víspera de Año Nuevo en el Strip y en el centro de Las Vegas.

A partir de la medianoche del día de Año Nuevo, miles de luces brillantes, detalles dorados y cometas entrecruzadas al son de música de fiesta conformarán el espectáculo pirotécnico de ocho minutos en el Strip como parte de un evento que intenta ser más brillante cada año. Esta vez, lo harán con la incorporación de otra azotea al horizonte: Fontainebleau Las Vegas. El establecimiento será el noveno casino con espectáculos pirotécnicos, a la espera de la aprobación final del Departamento de Bomberos del Condado Clark.

Las autoridades de Las Vegas esperan deslumbrar a los 356 mil visitantes que se esperan en el Strip, según dijeron durante una rueda de prensa celebrada el jueves en el centro comercial Fashion Show.

“2023 fue un año espectacular en esta ciudad”, dijo Steve Hill, director ejecutivo de la Autoridad de Convenciones y Visitantes de Las Vegas. “Tuvimos tantas cosas grandes que sucedieron en 2023 y vamos a llevar esa energía a 2024”.

El tema de este año es “Más en el 24”, y el espectáculo contará con fuegos artificiales personalizados de los coproductores del espectáculo Fireworks by Grucci, una empresa con sede en Nueva York. Incluirán, entre otros, caracolas aéreas de purpurina dorada de 24 quilates, minas multicolores y cometas que se cruzan abigarradas. Algunos espectáculos crearán formas en el cielo, como un cáliz y una copa de champán, explicó Scott Cooper, director de Desarrollo Comercial de Grucci.

Está previsto que los espectáculos pirotécnicos se lancen desde nueve azoteas: MGM Grand, Aria, Planet Hollywood, Caesars Palace, Treasure Island, The Venetian, Resorts World, Fontainebleau y el Strat, según un comunicado de prensa. Rio será el centro de mando.

El espectáculo estará ambientado con música, comenzando con la canción tradicional “Auld Lang Syne” antes de sumergirse en más pop, rock y éxitos como “24K Magic” de Bruno Mars, “Get the Party Started” de Pink y “Dream On” de Aerosmith. El set completo puede escucharse en KOMP 92.3 y 97.1 The Point.

Se tardarán cinco días en instalar los artefactos pirotécnicos en las azoteas de los resorts, con 66 pirotécnicos y más de 90 empleados adicionales de seguridad, ingenieros y personal del hotel, según informaron los organizadores del evento.

El centro de Las Vegas también se unirá al festejo. Fremont Street Experience celebrará su “NYE Time of Your Life Festival” con presentaciones en vivo en tres escenarios de Third Eye Blind, Big Gigantic, Blackstreet, Kid n’ Play y otros. La venta anticipada de entradas cuesta 50 dólares.

Los asistentes a la fiesta de Fremont Street también tendrán la oportunidad de ver fuegos artificiales cuando el hotel-casino Plaza lance su espectáculo pirotécnico a medianoche. Una parte de Main Street, entre el Plaza y el centro comercial peatonal Fremont Street Experience, permanecerá cerrada al tráfico durante el espectáculo.

Los fiesteros y residentes también deben tener en cuenta los importantes cierres de calles que se mantendrán antes y durante el espectáculo de fuegos artificiales.

Según la ciudad de Las Vegas, las rampas de salida de la Interestatal 15 en Flamingo en ambas direcciones se cerrarán a las 5 p.m. de la víspera de Año Nuevo. Los cierres de carreteras en Las Vegas Boulevard desde Spring Mountain Road hasta Tropicana Avenue comenzarán a las 6:30 p.m. El Strip se cerrará completamente al tránsito de vehículos a las 8 p.m.

Para ayudar a los asistentes al festejo a viajar con seguridad, la Comisión Regional de Transporte del Sur de Nevada ofrece viajes gratuitos en todas las rutas de transporte desde las 6 p.m. de Año Nuevo hasta las 9 a.m. del día de Año Nuevo. Desvíos y detalles de la ruta están disponibles en internet en rtcsnv.com/newyears.