Lanzan el sitio web de preventa de entradas para el Grand Prix de F1 de Las Vegas

Representación artística que muestra el aspecto que tendrá la carrera del Grand Prix de Las Vegas de la Fórmula Uno cuando se celebre en noviembre de 2023. (Fórmula Uno)

El lunes se inauguró un sitio web que ofrece a los aficionados la posibilidad de ponerse en primera fila para conseguir entradas para el Grand Prix de la Fórmula Uno (F1) de Las Vegas.

Los aficionados interesados en el prerregistro de entradas pueden hacerlo en el sitio web de la carrera, register.f1lasvegasgp.com, que les dará acceso a una preventa programada para octubre. Los responsables de la carrera esperan que la demanda supere la capacidad oficial de más de 100 mil espectadores para la carrera de noviembre de 2023.

“Un boleto para el Grand Prix de Las Vegas será la entrada más caliente del deporte mundial el año próximo”, dijo Stefano Domenicali, presidente y director ejecutivo de la Fórmula Uno, en un comunicado.

Aún no se ha dado a conocer la fecha exacta de la carrera de noviembre de 2023, en la que los autos alcanzarán velocidades de más de 200 mph. Los pilotos darán 50 vueltas por la noche dentro y alrededor del Strip, en un circuito con tres rectas principales y 17 curvas.

Los pilotos pasarán por varias propiedades notables del Resort Corridor, como el Bellagio, el Caesars Palace, los resorts Wynn y Encore, los resorts Venetian y Palazzo y la MSG Sphere.

La carrera tiene un contrato de tres años a partir del año próximo, pero todos los implicados esperan convertirla en la carrera de F1 más importante de Estados Unidos.

A los aficionados que se inscriban en el registro previo de entradas se les pedirá que donen 7.77 dólares a la Las Vegas Grand Prix Foundation. Los donativos se usarán en parte para proporcionar un millón de comidas gratuitas a la comunidad local de Las Vegas.

La directora ejecutiva del Grand Prix de Las Vegas, Renee Wilm, señaló que los organizadores de la carrera están colaborando con el Three Square Food Bank y con The Just One Project para garantizar que el impacto de la carrera se perciba fuera de los mil millones de dólares de impacto económico directo que se espera que genere el fin de semana del evento.

“Estamos en Las Vegas a largo plazo y esperamos contribuir a la comunidad de muchas maneras en los próximos años. Un millón de comidas gratuitas es solo el principio”, dijo Wilm en un comunicado.