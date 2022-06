La venta de fuegos artificiales del 4 de julio comienza hoy: lo que debes saber

junio 28, 2022 - 11:37 am

Un puesto de venta de ejemplo se establece en el almacén de Phantom Fireworks mientras los trabajadores se preparan para el inicio de la temporada de venta de fuegos artificiales el lunes 27 de junio de 2022, en Las Vegas. La venta de fuegos artificiales Safe-N-Sane está permitida desde el 28 de junio hasta las 12:01 a.m. del 5 de julio. (Steel Brooks/Las Vegas Review-Journal)

Andrew Thomas mueve un palé de fuegos artificiales en el almacén de Phantom Fireworks mientras los trabajadores se preparan para el inicio de la temporada de venta de fuegos artificiales el lunes 27 de junio de 2022, en Las Vegas. La venta de fuegos artificiales Safe-N-Sane está permitida desde el 28 de junio hasta las 12:01 a.m. del 5 de julio.(Steel Brooks/Las Vegas Review-Journal)

James Woodin organiza cajas en un remolque en el almacén de Phantom Fireworks para preparar el inicio de la temporada de venta de fuegos artificiales el lunes 27 de junio de 2022, en Las Vegas. La venta de fuegos artificiales Safe-N-Sane está permitida desde el 28 de junio hasta las 12:01 a.m. del 5 de julio. (Steel Brooks/Las Vegas Review-Journal)

Los fuegos artificiales con la etiqueta Safe and Sane se encuentran en el almacén de Phantom Fireworks mientras los trabajadores se preparan para el inicio de la temporada de venta de fuegos artificiales el lunes 27 de junio de 2022, en Las Vegas. La venta de fuegos artificiales "Safe-N-Sane" está permitida desde el 28 de junio hasta las 12:01 a.m. del 5 de julio (Steel Brooks/Las Vegas Review-Journal)

Los fuegos artificiales con la etiqueta Safe and Sane se encuentran en el almacén de Phantom Fireworks mientras los trabajadores se preparan para el inicio de la temporada de venta de fuegos artificiales el lunes 27 de junio de 2022, en Las Vegas. La venta de fuegos artificiales "Safe-N-Sane" está permitida desde el 28 de junio hasta las 12:01 a.m. del 5 de julio (Steel Brooks/Las Vegas Review-Journal)

Andrew Thomas, desde la izquierda, James Thomas y James Woodin, organizan cajas de fuegos artificiales en el almacén de Phantom Fireworks para preparar el inicio de la temporada de venta de fuegos artificiales el lunes 27 de junio de 2022, en Las Vegas. La venta de fuegos artificiales Safe-N-Sane está permitida desde el 28 de junio hasta las 12:01 a.m. del 5 de julio (Steel Brooks/Las Vegas Review-Journal)

La venta de fuegos artificiales del 4 de julio comienza el martes, y muchos residentes del valle de Las Vegas se preparan para mostrar su patriotismo con pirotecnia.

Pero en el Condado Clark, los habitantes y visitantes deben conocer las restricciones de venta y las normas para usar fuegos artificiales antes de encenderlos durante la fiesta del Día de la Independencia.

Aquí tienes información sobre lo que debes saber.

Aumento del costo de los fuegos artificiales

Este año, según un comunicado enviado por la Asociación Pirotécnica Estadounidense (APA), la inflación y los problemas de la cadena de suministro están provocando un aumento de los precios de los fuegos artificiales. En total, los consumidores deben esperar un aumento del 35 por ciento en toda la industria pirotécnica, según la asociación.

Según la APA, el precio de las materias primas ha subido un 20 por ciento, los costos de envío se sitúan en 45 mil dólares por contenedor y el transporte terrestre ha aumentado significativamente debido a los altos precios de la gasolina y a los elevados costos de los seguros.

¿Cuál es la ventana para el uso y la venta de fuegos artificiales?

La venta de fuegos artificiales comienza el martes y termina el 4 de julio.

En Las Vegas está permitido usar fuegos artificiales seguros desde el martes hasta el 4 de julio. El uso de fuegos artificiales debe cesar el 5 de julio a las 12:01 a.m. Después de este periodo está prohibido usar todos los fuegos artificiales, incluidos los seguros y sanos.

¿Qué son los fuegos artificiales seguros y sanos?

Los fuegos artificiales considerados “seguros y sanos” son los únicos legales en el Condado Clark. Los departamentos de bomberos del valle han probado y aprobado estos fuegos artificiales para darles su título. Estos fuegos artificiales son los que no salen del suelo ni explotan en el aire. Algunos ejemplos son las bengalas, los fuegos artificiales giratorios o las fuentes.

Aunque se consideren “seguros”, los bomberos advierten a los demás que sean muy cautelosos al operar cualquier tipo de pirotecnia.

¿Dónde comprar fuegos artificiales seguros y sanos?

Phantom Fireworks y TNT se asocian con organizaciones locales sin ánimo de lucro para vender fuegos artificiales seguros y sanos en puestos repartidos por todo el valle. Ambas empresas tienen licencias aprobadas para vender pirotecnia.

“Tenemos el New York Harbor, que es un gran fuego artificial, el Radioactive Spark es una fuente que gira. Luego tenemos nuestras cosas básicas, como el arrecife de coral y el funky monkey”, dijo Tavis Williams, director regional de Phantom Fireworks en Las Vegas y el sur de California, sobre algunos de los fuegos artificiales que más se venden.

La asociación de las empresas con organizaciones locales sin ánimo de lucro ayuda tanto a las empresas como a las organizaciones sin ánimo de lucro, muchas de las cuales obtienen un promedio de 3,500 a cinco mil dólares.

“Esta temporada contaremos con unas 130 organizaciones sin ánimo de lucro”, dijo Williams. “Es estupendo para ellas porque tienen la oportunidad de vender fuegos artificiales y recaudar fondos durante toda una temporada”.

Las personas deben tener 16 años o más para comprar fuegos artificiales de cualquier tipo.

Uso seguro de los fuegos artificiales legales

Los residentes del valle deben tener mucho cuidado con los fuegos artificiales -incluso con los seguros- debido a las condiciones de calor seco de Las Vegas, dijo Jake Levesque, portavoz del Departamento de Bomberos de North Las Vegas.

“Este calor, o calor seco, absorbe prácticamente toda la humedad de todo. Así que las hierbas secas, los frentes secos de las palmeras, son altamente inflamables”, dijo. “La gente tiene la idea errónea de que solo porque son seguros y sanos, no causan fuego, pero en realidad también causan muchos incendios”.

Todos los fuegos artificiales deben guardarse en un lugar fresco y seco o en un recipiente de plástico, lejos de cualquier material inflamable, hasta que estén listos para ser encendidos.

Los fuegos artificiales deben ser lanzados en una acera o en la calle, lejos de cualquier vegetación o vehículo.

“Asegúrate de que los sueltas en una superficie plana y de que no hay material seco a su alrededor… no los sueltes en medio del césped”, dijo Levesque.

Como mínimo, hay que tener a mano una cubeta de agua y una manguera de jardín por si se produce algún incendio. Después de encender los fuegos artificiales, hay que dejarlos en remojo durante no menos de 30 minutos.

“Hemos tenido numerosos incendios en los que la gente simplemente recoge los fuegos artificiales quemados, los tira a un contenedor de basura junto a su casa y luego ese contenedor se incendia y luego se incendia la casa”, dijo Levesque.

Sanciones por posesión y uso ilegal de fuegos artificiales

Las multas por usar fuegos artificiales ilegales se han duplicado en el Condado Clark, y la multa mínima ha pasado de 250 a 500 dólares. Ahora las multas por usar fuegos artificiales ilegales van de 500 a 10 mil dólares.

¿Cómo reportar el uso ilegal de fuegos artificiales?

Los funcionarios han advertido a la gente que no use el 3-1-1 o el 9-1-1 para reportar el uso ilegal de fuegos artificiales y que use esas líneas solo para emergencias.

Quienes deseen reportar el uso ilegal de fuegos artificiales, pueden utilizar ispyfireworks.com.