La temporada de monzones no perdonó ninguna parte del valle de Las Vegas

En esta foto por Dakota Snider, se ve una tormenta eléctrica desde la Highway 159 sobre Las Vegas el jueves 11 de agosto de 2022. Una temporada de tormentas monzónicas de verano, no vista en Las Vegas en los últimos 10 años, trajo relámpagos y fuertes lluvias a algunas zonas a última hora del jueves, y filtraciones en el techo que empaparon las cartas y las apuestas en algunos casinos del Strip. No se informó de ningún herido, y no se facilitó inmediatamente una estimación de los daños, ya que el viernes amaneció soleado y despejado. (Dakota Snider vía AP)