La temperatura llega a los 102 °F y se acerca a los 108° previstos, antes del calor del jueves

La máxima en el aeropuerto de Las Vegas alcanzó los 100 °F a las 11:20 a.m. del miércoles y subió a 102° solo poco antes de la 1 p.m. Se pronostica una máxima de 108°, un grado menos que el récord del 5 de junio, establecido en 2016.

Una advertencia de calor excesivo comenzó a las 10 a.m. del miércoles y se extiende hasta las 9 p.m. del viernes.

Las predicciones de altas temperaturas para la ola de calor de esta semana en todo el Oeste aumentaron unos grados por el Servicio Meteorológico Nacional.

Mientras una cúpula de alta presión se acumula en todo el oeste, el jueves se prevé que sea el día más caluroso de la semana. La máxima en Las Vegas se acercará a los 112 °F. Se espera que Furnace Creek, en el Death Valley National Park, alcance los 121°, con 116° en Needles, California. Cottonwood Cove subirá a unos 114°, con máximas de 113° en Laughlin, 110° en Boulder City y 107° en Pahrump.

Las estaciones de enfriamiento en el Condado Clark estarán abiertas de miércoles a viernes.

#VegasWeather - due to the excessive heat warning issued by @NWSVegas, cooling stations will be activated Wednesday through Friday.

This is a partnership between #ClarkCounty, @CityOfLasVegas and the community. A list of sites are listed below and at https://t.co/WDeFKtStbC. pic.twitter.com/qJfuB2TNXG

