¿La Sphere genera mucho dinero? El jurado sigue deliberando su éxito financiero

Después de haber estado abierto durante un trimestre completo, los precios de las entradas para “Postcard from Earth” han aumentado, se desconocen los ingresos por publicidad y el CES no ha tenido presencia en el recinto, valorado en 2,300 millones de dólares.

Exterior de la MSG Sphere en la mañana del 26 de diciembre de 2023. (Sean Hemmersmeier/Las Vegas Review-Journal)

Es difícil saber si la Sphere ha encontrado por fin un equilibrio financiero en Las Vegas tras un trimestre completo de operaciones.

Los responsables de la empresa no hacen comentarios sobre cuántas personas han visto los espectáculos ni cuántos ingresos se han generado en el enorme recinto de espectáculos, valorado en 2,300 millones de dólares, que ha sido la comidilla de la ciudad desde que empezó a brillar el 4 de julio.

Se espera que Sphere Entertainment Co. reporte beneficios a principios de febrero. A principios de diciembre, la empresa declaró ante la Comisión de Bolsa y Valores que “espera que su segmento de la Sphere reporte unos ingresos de explotación ajustados positivos en el trimestre en curso”.

Incluso sin datos concretos, parece que el local ha dado un giro tras reportar pérdidas masivas al final del trimestre que terminó el 30 de septiembre. Las puertas solo llevaban abiertas dos días cuando se publicó el reporte trimestral.

Aunque la residencia de U2 en Sphere ha recibido críticas muy favorables y, según los reportes, las entradas se han agotado sistemáticamente, no puede decirse lo mismo de la película de Darren Aronofsky “Postcard From Earth”, que es el único evento de la Sphere al que el visitante promedio puede permitirse asistir.

Precios de las entradas más caras

Atrás quedaron las entradas de 49 y 69 dólares para ver ” Postcard” como parte de la presentación que la empresa llama “Sphere Experience”. Esa experiencia incluye tiempo en el interior para ver demostraciones de algunas de las capacidades tecnológicas de la Sphere y pasar el rato con varios robots que responden a preguntas y entablan conversación.

El precio mínimo de las entradas es de 79 dólares para los asientos más baratos, y la mayoría de las entradas rondan los 119 dólares, más gastos.

Es imposible que una familia de cuatro miembros pueda disfrutar de la experiencia Sphere y de la película, que dura menos de una hora, por menos de 500 dólares si se tienen en cuenta los gastos de estacionamiento.

Amanda Belarmino, profesora adjunta de la Facultad de Hostelería William F. Harrah de la UNLV, que no ha asistido a ningún evento de la Sphere, afirma que no le sorprende el aumento de los precios.

“El cambio de precio de la Sphere es lógico, ya que han eliminado algunos de sus espectáculos de tarde más baratos”, afirma. “Además, la publicidad que ha recibido la Sphere gracias a las fotos y videos virales del exterior de la Sphere probablemente haya aumentado la demanda”.

Belarmino dijo que podría estimularse aún más la demanda si los responsables de la Sphere prestaran atención a los locales.

Creo que la Sphere se beneficiaría de descuentos para los locales o de noches para los locales si “Postcard From Earth” va a ser un espectáculo estándar”, dijo. También creo que si ofrecieran excursiones escolares sería una gran promoción para ellos y una gran forma de llegar a la comunidad”. Los comentarios de los visitantes en internet y en las redes sociales han sido muy positivos para la Sphere Experience, así que creo que tendremos la suerte de tenerla con nosotros durante mucho tiempo”.

James Dolan, ejecutivo de Sphere, dijo que en algún momento se organizarían excursiones escolares, pero la empresa no ha hecho pública ninguna iniciativa para abrir las puertas del edificio a los estudiantes locales.

Otra fuente de ingresos sobre la que los responsables de la Sphere no han dicho nada es la publicidad. El local ha realizado varias activaciones publicitarias desde su apertura, pero la empresa no ha cuantificado cuánto gana con cada campaña.

Los responsables de la empresa han afirmado que esperan generar cierta expectación publicitaria sobre el Super Bowl en las semanas previas a la celebración del Super Bowl de 2024 en el Allegiant Stadium, pero no se han dado detalles sobre qué empresas aparecerán o cuándo comenzarían las campañas.

La Sphere desempeñó un papel destacado con las activaciones de la Fórmula Uno cuando se celebró la carrera a mediados de noviembre. De nuevo, no hay detalles sobre el éxito que tuvieron.

Sin CES en la Sphere

Tal vez la mayor sorpresa sobre la Sphere fue que la maravilla tecnológica no tenía ninguna conexión con el CES, a menos que cuentes que la exosfera jugaba una partida gigante de Tetris en su pantalla. El videojuego debutó en el CES en 1988, pero no estaba claro si el contenido gráfico de Sphere era un homenaje al CES o a Willis Gibson, el niño de 13 años de Oklahoma que, según los reportes, venció al juego este mes.

Gary Shapiro, presidente y director ejecutivo de la Consumer Technology Association, declaró que su organización no programó nada con Sphere porque era demasiado caro usar el edificio. No cabe duda de que muchos asistentes al CES compraron entradas para la Sphere Experience, pero no celebrar allí un evento del CES después de la enorme afluencia de público no deja de sorprender.

En anteriores ediciones del CES, miles de personas hacían fila ante el MGM Grand Garden para entrar y escuchar a Bill Gates hablar de los últimos productos de Microsoft.

Parece que la falta de participación de la Sphere en el CES ha sido un gran acierto.

Y hablando de grandes altibajos, parece que la Sphere de Las Vegas será un lugar único durante al menos unos años más, ya que los responsables de la Sphere han renunciado a construir una sede en Londres.

Rechazo de Londres

Aunque el proceso de planificación londinense probablemente hizo perder a la empresa millones de dólares, los responsables de la Sphere consideraron el rechazo del alcalde a una sede de la Sphere en Londres como una oportunidad perdida para esa ciudad.

El alcalde de Londres, Sadiq Khan, temía que la Sphere trajera una contaminación lumínica no deseada a Stratford, al este de Londres. Los responsables de la Sphere consideraron el rechazo una trifulca política y se retiraron, afirmando que otras ciudades más acogedoras del mundo podrían convertirse en el sitio de la próxima sede de la Sphere.

Diversos reportes han señalado a Corea del Sur y Dubai como posibles lugares de una Sphere.