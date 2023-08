‘La punta del iceberg’: empresas expresan su preocupación por la nueva ley de seguros

agosto 11, 2023 - 8:39 am

Una nueva ley que estaba programada para entrar en vigor en octubre podría aumentar el costo de los seguros y limitar el número de planes disponibles, advirtió la comunidad empresarial a los reguladores en un taller el jueves.

La nueva ley es el Proyecto de Ley 398 de la Asamblea (AB 398), que exigirá a cualquier asegurador “no emitir o renovar” una póliza de seguro de responsabilidad civil que reduzca la cantidad de cobertura en la póliza para cubrir los costos de defensa legal o limitar la disponibilidad de seguros para los costos de defensa legal.

Ha sido tal la preocupación generalizada en la comunidad aseguradora y empresarial por esta ley, que el Comisionado de Seguros de Nevada, Scott Kipper, envió en julio un memorándum a la oficina del gobernador solicitando un reglamento de emergencia para mitigar el impacto de la entrada en vigor de esta ley; el reglamento de emergencia entró en vigor en julio y retrasa la promulgación de la ley hasta finales de noviembre. Estaba previsto que la ley entrara en vigor el 1° de octubre.

El seguro de responsabilidad civil es utilizado por una amplia gama de empresas, como resorts, empresas de ingeniería y médicos, ya que puede cubrir a empresas y particulares que sean responsables de accidentes o lesiones bajo su vigilancia.

Miembros de la comunidad empresarial y aseguradora se reunieron en un taller en línea organizado por la División de Seguros de Nevada el jueves por la mañana para compartir sus preocupaciones sobre la aplicación de esta ley. La mayoría de los oradores dijeron que aumentaría significativamente los costos de seguros, mientras que también expulsaría a muchos proveedores de seguros del mercado de Nevada, lo que disminuiría la cantidad de opciones de seguros disponibles para las empresas.

“Nuestros miembros y compañeros de asociación de comercio están experimentando aumentos significativos de tarifas o cancelación de planes”, dijo Paul Moradkhan, el vicepresidente senior de asuntos gubernamentales de la Cámara de Las Vegas.

La Asociación de Resorts de Nevada también se pronunció en contra de la promulgación de AB 398 y que algunos de sus miembros ya han dicho que la ley podría ser terrible para la industria, dijo Virginia Valentine el presidente de la asociación. Ella dijo que las primas a través de muchas pólizas de seguro podrían aumentar si AB 398 no se cambia antes de su aplicación.

“Les diré que estamos hablando de decenas de millones de dólares”, dijo Valentine en el taller. “Probablemente ahora mismo estamos viendo solo la punta del iceberg, pero un efecto dominó en todas las empresas con las que hacemos negocios”.

Según Mark Sektnan, que intervino en el seminario en nombre de la American Property Casualty Insurance Association, la ley redactada es la “más amplia” de su tipo en el país.

“Muchos estados han abordado la cuestión de la defensa con una serie de pólizas”, dijo Sektnan. “Esto podría tener un impacto devastador en el mercado admitido para muchas líneas de seguros”.

Kipper indicó en su nota que podría afectar a pólizas como las de negligencia médica, responsabilidad profesional, ciberresponsabilidad, responsabilidad por prácticas laborales, contaminación y deterioro del medio ambiente y defectos de construcción, aunque también podrían verse afectadas más pólizas que esas.

Todos los comentarios en el taller fueron negativos de la redacción original de la AB 398, pero la Cámara de Comercio de Henderson escribió una carta de apoyo a la AB 398 en abril afirmando que la ley actuaría como una “salvaguardia” para las empresas que están involucradas en acciones legales sobre el seguro de responsabilidad civil.

Sin embargo, la Cámara de Comercio de Henderson declaró que ahora “comparte las preocupaciones” de otras empresas en torno a la aplicación de la AB 398 y que podría crear “significativamente más daño que beneficio”, según Emily Osterberg, directora de asuntos gubernamentales de la cámara.

“El proyecto de ley establece que los beneficios de las pólizas de seguros no pueden ser limitados”, dijo Osterberg en un comunicado enviado por correo electrónico. “Por desgracia, el efecto no deseado del proyecto de ley ha repercutido en el costo y la disponibilidad de los seguros, algo que no era evidente en el proceso legislativo. Vamos a seguir trabajando con nuestros socios de defensa para ayudar a remediar este problema”.

La División de Seguros tiene prevista una audiencia sobre la aplicación de la AB 398 el 12 de septiembre.