La Policía Metropolitana realiza un rescate en aguas rápidas cerca de Overton

La Policía Metropolitana llevó a cabo al menos un rescate en aguas rápidas en la zona de Overton debido a las inundaciones repentinas de las tormentas del martes por la noche.

Un video de un helicóptero de rescate de la Policía Metropolitana bajando a un miembro del equipo de rescate a la parte superior de una furgoneta medio sumergida al sur de Overton fue publicado hoy en la página de Facebook de la Sección Residente del Área Noreste.

Todavía no se tienen detalles de otros rescates de la Policía Metropolitana.

El extremo norte del valle de Las Vegas recibió la mayor cantidad de lluvia de las tormentas de la noche.

Los pluviómetros muestran que 0.67 de una pulgada cayó cerca de Skye Canyon Park en el valle del noroeste con otros medidores del distrito de Control Regional de Inundaciones en la zona que muestra de 0.35 a 0.47 de una pulgada.

El noreste del valle también recibió 0.16 de una pulgada en Craig Ranch Regional Park a 0.20 de una pulgada cerca de Shadow Creek Golf Course.

El sureste del valle vio la lluvia general en una franja del Aeropuerto Internacional Harry Reid la zona este de Henderson que iba desde 0.04 a 0.20 de una pulgada.

Todos los totales corresponden a las precipitaciones de las últimas 12 horas hasta las 9 a.m. del miércoles.

