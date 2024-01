La niebla retrasa los viajes diarios; la tormenta podría desaparecer más tarde el martes

La niebla, las nubes bajas y la lluvia suave que afectó a los automovilistas durante el viaje diario matutino del valle de Las Vegas el martes, debería despejarse más tarde en la mañana, según el Servicio Meteorológico Nacional.

“Tenemos reportes de algo de niebla y nubes bajas en las estribaciones de Henderson hacia Black Mountain”, dijo el meteorólogo John Adair. “Algunas de las calles más altas están viendo nubes bajas. Debería despejarse a las 9 o 10 a.m.”.

Wet and dreary conditions have lead to pockets of locally dense fog this morning, beware of sudden drops in visibiltity on local roadways until conditions improve later this morning. #VegasWeather #nvwx #cawx #azwx pic.twitter.com/oBosKTcCud

— NWS Las Vegas (@NWSVegas) January 23, 2024