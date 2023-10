La mediocridad ‘no está invitada’ en la nueva campaña de mercadotecnia de Las Vegas

octubre 20, 2023 - 11:09 am

La nueva campaña "Not Invited" está dirigida a fomentar el interés por las convenciones, ferias comerciales y reuniones corporativas a las que asisten líderes empresariales. (Autoridad de Convenciones y Visitantes de Las Vegas)

La Autoridad de Convenciones y Visitantes de Las Vegas (LVCVA) lanzó una nueva campaña publicitaria dirigida a empresas y planificadores de reuniones, en la que destaca la ciudad como un gran lugar para hacer negocios.

Mientras que muchas campañas publicitarias anteriores están dirigidas a los viajeros de ocio, la campaña “Not Invited” está más dirigida a despertar el interés por las convenciones, ferias comerciales y reuniones de empresa a las que asisten líderes empresariales. De acuerdo con LVCVA, “Not Invited” hace referencia a “la mediocridad poco atractiva y a lo esperado”.

En enero se estrenará otra campaña dirigida a los responsables de la toma de decisiones.

“Esta campaña capta cómo la energía única de Las Vegas actúa como catalizador que impulsa la innovación, el cambio y el compromiso”, dijo Lisa Messina, directora de ventas de LVCVA, en un comunicado. “Regularmente escuchamos de los líderes, planificadores y asistentes que las oportunidades de conectar e inspirar a través de las experiencias compartidas que solo Las Vegas puede proporcionar sigue impulsando sus negocios hacia adelante y en última instancia afecta el resultado”.

Además de ser la “Capital Mundial del Deporte y el Entretenimiento”, que atrae a millones de visitantes de ocio a la ciudad, Las Vegas alberga tres de los 10 mayores centros de convenciones de Estados Unidos, como Las Vegas Convention Center (LVCC), The Venetian Expo and Convention Center y Mandalay Bay Convention Center.

En los últimos años, LVCVA ha añadido a LVCC el pabellón oeste, de marcado carácter tecnológico, Caesars Entertainment Inc. ha inaugurado Caesars Forum cerca de The Linq, Wynn Resorts Ltd. ha ampliado su oferta de convenciones y MGM Resorts International ha invertido 100 millones de dólares en mejorar Mandalay Bay Convention Center.

El panorama de reuniones y eventos del destino se ampliará aún más en diciembre con la apertura de Fontainebleau Las Vegas, que añadirá 550,000 pies cuadrados de espacio para convenciones al extremo norte de Strip.

En 2022, Las Vegas atrajo a casi cinco millones de congresistas con CES y la feria Specialty Equipment Market Association (SEMA), dedicada a los recambios para autos, que congregaron a más de 100,000 personas cada una.

Dos anuncios, titulados “Not Invited” y “Offsite”, se dirigieron a las publicaciones Meetings Today, Northstar Meetings, Prevue y con programas ofrecidos por The TradeDesk, el agregador de noticias Flipboard y MPI.

Los dos anuncios muestran escenas familiares de Las Vegas, como Sphere, Fountains of Bellagio y Neon Museum.

LVCVA no dispone de una estimación inmediata del costo de la campaña.