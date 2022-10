La innovación y la energía llenan el piso de G2E en su primer día

octubre 12, 2022 - 9:40 am

Si hay un lado positivo de la pandemia, que interrumpió la Global Gaming Expo durante los dos últimos años, es que los asistentes de 2022 acudieron entusiasmados el martes al piso de la feria.

Las exposiciones de la mayor reunión de miembros de la industria del juego se inauguraron el martes por la mañana en The Venetian Expo, tras un discurso de apertura del director ejecutivo de American Gaming Association (AGA), Bill Miller, cuya organización patrocina la convención.

Los asistentes comentaron la fuerte comparación con años anteriores. El evento se celebró virtualmente en 2020 por la pandemia del COVID-19 y el espectáculo de 2021 congregó a 13 mil personas. Las ferias anteriores congregaron a unas 27 mil personas.

Los organizadores -y los expositores- esperan que este año se alcance el nivel de asistencia anterior a la pandemia o se acerque a él. La AGA no ha querido estimar el número de congresistas que acudirán al evento esta semana antes de que se publique el total oficial, aunque las primeras estimaciones en el sitio web del salón sugerían que se esperaban al menos 18 mil personas.

Los expositores dijeron que el nivel de energía es notable.

“Había un entusiasmo genuino y muy bueno en los preparativos”, dijo Rob Ziems, presidente de Aruze Gaming America. “Llegué justo después de la apertura. Eran alrededor de las 11 (a.m.), pero había una fila de cientos o miles de personas esperando para registrarse. Pensé que no habría nadie adentro todavía”.

Es una gran noticia para el fabricante de máquinas tragamonedas con sede en Las Vegas. Ziems dijo que su equipo estaba entusiasmado con la posibilidad de mostrar dos años de innovación a clientes que quizá no hayan asistido a las últimas ferias. La oferta estrella de la empresa son las máquinas tragamonedas con un estilo de “juego activo”, como la Go Go Claw -que ganó el lunes el premio a la mayor innovación de producto de los Global Gaming Awards- y la recién presentada máquina tragamonedas Rock Paper Scissors.

“Lo que creo que es realmente especial es que estás físicamente involucrado en el juego”, dijo. “En una máquina tragamonedas, cuando pulsas el botón, todo está hecho. La computadora sabe los resultados. La gente no paga por eso. Lo que vendemos es entretenimiento”.

El recinto estaba lleno de innovaciones, como las máquinas tragamonedas de Aruze, la mejora de los asientos, las soluciones de casino sin dinero en efectivo y los motores de reserva de hostelería más eficientes. Otros, en cambio, mostraron productos de eficacia probada, como la presentación de las tragamonedas de video “Let’s Make a Deal” de la empresa londinense IGT, basadas en el programa de juegos del mismo nombre.

Otros aplaudieron el regreso de una gran convención entre semana. Derek Stevens, dueño del Circa Resort and Casino del centro de Las Vegas, dijo que el aumento de las visitas es alentador para el mercado de Las Vegas.

“Puedes sentirlo solo en nuestro sitio anoche”, dijo Stevens sobre el evento. “Tuvimos fútbol americano del lunes por la noche, las apuestas deportivas estaban llenas, Legacy Club estaba lleno, Stadium Swim estaba bien. Es estupendo ver todas estas visitas extras. Obviamente, la conferencia está orientada a nuestra industria, pero va más allá de ella y eso es estupendo”.