La espera terminó, los compradores llegan a las tiendas para las ofertas del Black Friday

Los compradores llevan su botín durante las ventas del Black Friday en Las Vegas North Premium Outlets el viernes, 25 de noviembre de 2022, en Las Vegas. (Ellen Schmidt/Las Vegas Review-Journal) @ellenschmidttt

Los compradores hacen fila para las ofertas del Black Friday en Walmart Supercenter en Henderson el viernes 25 de noviembre de 2022. (K.M. Cannon/Las Vegas Review-Journal) @KMCannonPhoto

Jonathan Kirkpatrick presenta su oferta del Black Friday - 228 dólares por un televisor de 65 pulgadas - en Walmart Supercenter de Henderson el viernes 25 de noviembre de 2022. (K.M. Cannon/Las Vegas Review-Journal) @KMCannonPhoto

Los compradores llevan sus compras durante las ventas del Black Friday en Las Vegas North Premium Outlets el viernes 25 de noviembre de 2022, en Las Vegas. (Ellen Schmidt/Las Vegas Review-Journal) @ellenschmidttt

Los compradores hacen fila para las ofertas del Black Friday en Walmart Supercenter en Henderson el viernes 25 de noviembre de 2022. (K.M. Cannon/Las Vegas Review-Journal) @KMCannonPhoto

Los compradores se agolpan en Premium Outlets de Las Vegas para las rebajas del Black Friday el viernes 25 de noviembre de 2022, en Las Vegas. (Ellen Schmidt/Las Vegas Review-Journal) @ellenschmidttt

Johnny Ruiz y Yolanda Cardenas salen del centro comercial Galleria at Sunset en Henderson con sus ofertas de Black Friday el viernes 25 de noviembre de 2022. (K.M. Cannon/Las Vegas Review-Journal) @KMCannonPhoto

Los compradores esperan en fila para las ventas del Black Friday en Las Vegas North Premium Outlets el viernes 25 de noviembre de 2022, en Las Vegas. (Ellen Schmidt/Las Vegas Review-Journal) @ellenschmidttt

Ricky Plair y su esposa Star Plair son los primeros en la fila para las ofertas del Black Friday en Walmart Supercenter en Henderson el viernes 25 de noviembre de 2022. (K.M. Cannon/Las Vegas Review-Journal) @KMCannonPhoto

Un comprador se toma un descanso con su botín durante las ventas del Black Friday en Las Vegas North Premium Outlets el viernes 25 de noviembre de 2022, en Las Vegas. (Ellen Schmidt/Las Vegas Review-Journal) @ellenschmidttt

Los compradores hacen fila para las ofertas del Black Friday en Bath & Body Works en el centro comercial Galleria at Sunset en Henderson el viernes 25 de noviembre de 2022. (K.M. Cannon/Las Vegas Review-Journal) @KMCannonPhoto

Chris Hoskins y su oferta del Black Friday -228 dólares por un televisor de 65 pulgadas- intentan salir por la puerta en Walmart Supercenter de Henderson el viernes 25 de noviembre de 2022. (K.M. Cannon/Las Vegas Review-Journal) @KMCannonPhoto

Los compradores esperan en fila en Lululemon para las ofertas del Black Friday en Las Vegas North Premium Outlets el viernes 25 de noviembre de 2022, en Las Vegas. (Ellen Schmidt/Las Vegas Review-Journal) @ellenschmidttt

Los compradores corren para unirse a la fila de ofertas del Black Friday en Walmart Supercenter en Henderson el viernes 25 de noviembre de 2022. (K.M. Cannon/Las Vegas Review-Journal) @KMCannonPhoto

Una compradora lleva sus compras de Michael Kors durante las ventas del Black Friday en Las Vegas North Premium Outlets el viernes 25 de noviembre de 2022, en Las Vegas. (Ellen Schmidt/Las Vegas Review-Journal) @ellenschmidttt

Grace Carrera, 11 años, desde la izquierda, Jessica Rodriguez y Alfredo Carrera salen del centro comercial Galleria at Sunset en Henderson con sus ofertas de Black Friday el viernes 25 de noviembre de 2022. (K.M. Cannon/Las Vegas Review-Journal) @KMCannonPhoto

Los compradores se agolpan en el centro comercial Las Vegas North Premium Outlets para las rebajas del Black Friday el viernes 25 de noviembre de 2022, en Las Vegas. (Ellen Schmidt/Las Vegas Review-Journal) @ellenschmidttt

Los compradores hacen fila para las ofertas del Black Friday en Bath & Body Works en el centro comercial Galleria at Sunset en Henderson el viernes 25 de noviembre de 2022. (K.M. Cannon/Las Vegas Review-Journal) @KMCannonPhoto

Martha Castro espera con sus bolsas de compras en el centro comercial Galleria at Sunset en Henderson el viernes 25 de noviembre de 2022. (K.M. Cannon/Las Vegas Review-Journal) @KMCannonPhoto

Teresa VanAcker, a la izquierda, y Rosemary Repella arrastran sus ofertas del Black Friday por el piso en el centro comercial Galleria at Sunset en Henderson el viernes 25 de noviembre de 2022. (K.M. Cannon/Las Vegas Review-Journal) @KMCannonPhoto

La gente compra las ofertas del Black Friday en Macy's en el centro comercial Galleria at Sunset en Henderson el viernes 25 de noviembre de 2022. (K.M. Cannon/Las Vegas Review-Journal) @KMCannonPhoto

Star Plair estaba harta de comprar por internet cuando se despertó la madrugada del viernes. Dio la vuelta alrededor de las 4 a.m. en su casa de Las Vegas y despertó a su esposo, Ricky Plair, para convencerlo de que la llevara a Walmart.

La pareja se estacionó en Walmart Supercenter de Sunset Road y Marks Street alrededor de las 4:45 a.m., por lo que fueron los primeros en la fila cuando la tienda abrió a las 6 a.m. Poco después de las 7 a.m., salieron de la tienda con docenas de pijamas para sus cuatro hijos, una tableta, varias almohadas rellenas y un par de audífonos de 200 dólares con un descuento del 55 por ciento.

“Esas son las ventajas de ser el primero”, dijo. “Realmente necesitaba esos audífonos y no esperaba encontrarlos aquí, y estábamos en la caja registradora y estaban justo ahí”.

Los Plair dijeron que los empleados de Walmart mantuvieron a los compradores en movimiento de forma ordenada, con carros esperando a los compradores de las 6 a.m. y un proceso de pago rápido. La tienda estuvo cerrada en Thanksgiving por primera vez en varios años.

“Nunca asistí a un Black Friday cuando se tenía que hacer fila en Thanksgiving”, dijo Star Plair. “Esto parece mejor así. No fue un caos”.

Pero en el centro, en el North Las Vegas Premium Outlets, la situación era más agitada, con algunos compradores enfrentándose a estacionamiento llenos y esperando en filas de varias horas. Melanie Smith y su hija Emmy esperaron dos horas y media en fila para entrar en una tienda Lululemon.

“Ha sido lo más largo que he esperado para comprar en un lugar”, dijo Smith. “Pero no estoy molesta ya que pagamos un tercio de lo que normalmente pagaríamos por leggings de Lulu”.

En busca de ofertas

En todo el valle, los compradores salieron en masa el día después de Thanksgiving para la tradición anual de levantarse temprano para ir por ofertas del Black Friday.

Casi todas las grandes cadenas comerciales, como Walmart, Target y Best Buy, cerraron en Thanksgiving, por lo que los compradores tuvieron que esperar hasta el Black Friday para encontrar sus ofertas.

Pero como los compradores se ven obligados a esperar, el Black Friday se convierte en el día en que las personas que todavía anhelan una experiencia de compra en persona la encuentran en los centros comerciales y con otros minoristas, según Ashley Fawcett, directora de mercadotecnia de la zona de Las Vegas North Premium Outlets.

“La gente anhela interactuar en persona”, dijo Fawcett. “El Black Friday proporciona momentos especiales que no se pueden conseguir en ningún otro sitio”.

Kate Klingonsmith, que compraba en North Premium Outlets y es una compradora habitual del Black Friday, dijo que la experiencia de atravesar las grandes multitudes para conseguir grandes ofertas es la razón por la que hace una tradición de comprar en ese día. Pero dijo que cualquier comprador debe salir con algunas expectativas.

“Intenta ser paciente y divertirte”, dijo Klingonsmith.

Sin embargo, no todo el mundo se divertía, según Mike Gessell, que estaba sentado afuera de la tienda Kate Spade en North Premium Outlets alrededor de las 10:30 a.m. del viernes con varias bolsas de compras.

“Mi esposa me hizo venir”, dijo Gessell. “Todavía no he entrado en ninguna tienda, mi trabajo es solo sostener las bolsas hoy”.

En el mismo momento en que los Plair entraban en Walmart, Walter y Whitney Claudio estacionaron sus autos y se acercaron a la tienda. No buscaban nada en concreto, pero la promesa de una experiencia de compra del Black Friday más tranquila les permitió curiosear, y finalmente encontraron un árbol de Navidad iluminado de 96 dólares y de nueve pies de altura.

“Había menos fila en comparación con años anteriores, incluso en comparación con el año pasado”, dijo Walter Claudio.

Jonathan Kirkpatrick esperó casi un año para comprar un nuevo televisor. El TCL Smart TV de 230 dólares y 65 pulgadas en Walmart era su objetivo final el viernes por la mañana, y lo consiguió.

“Mi hijo en realidad rompió el nuestro hace un año”, dijo Kirkpatrick. “Le dije: ‘Voy a esperar al Black Friday para comprar un televisor nuevo’. Así que tenemos un televisor roto desde hace un año”.

Se esperan grandes multitudes

Incluso con las altas tasas de inflación, hay grandes expectativas de gasto en el comercio minorista el Black Friday y durante todo el fin de semana. National Retail Federation espera que este año compren 166.3 millones de personas entre el Thanksgiving y el lunes siguiente, y Retail Association de Nevada espera que 1.7 millones de nevadenses compren este fin de semana.

En el centro comercial Galleria, Grace Carerra, de 11 años, llevaba un dron en una bolsa de Macy’s luego de una exitosa mañana de compras de regalos de Navidad para sus familiares. Compró el artículo de 120 dólares por 47 dólares el viernes por la mañana.

Los padres de Carerra, Alfredo Carerra y Jessica Rodriguez, dijeron que la familia se dirigía a Walmart para terminar sus compras del Black Friday.

“Está un poco lleno adentro”, dijo Rodriguez el viernes después de salir del centro comercial.

Yolanda Cardenas y Johnny Ruiz salieron del centro comercial con casi una docena de bolsas. Cardenas dijo que la fila en Victoria’s Secret la mantuvo fuera de la tienda, pero encontró grandes ofertas en Bath & Body Works y J.C. Penney.

“Ya no es como antes”, dijo Cardenas sobre las tiendas dentro del centro comercial. “Empezaron sus rebajas antes y solo tienen un stock limitado. Ahora todo está en internet”.

Fue una historia diferente en North Premium Outlets, donde Kelsey Mokler estaba comprando con su madre, Barbara Voit, y sus dos hijos, Carsen y Parker.

“Es una locura aquí y pensé que estaría más tranquilo por los descuentos anticipados y todas las ofertas en internet”, dijo Mokler. “Pero parece que todas las tiendas con las mejores ofertas tienen las filas más largas”.

A pesar de que los descuentos de temporada comienzan antes del Black Friday y del crecimiento de las compras por internet, no se espera que el Black Friday desaparezca en el futuro, según Bryan Wachter, vicepresidente mayor de la asociación de minoristas.

“No sé qué de qué se pronostica más el fin, si del Black Friday o del comercio minorista en la calle principal”, dijo Wachter. “El Black Friday será un evento que siempre va a existir”.