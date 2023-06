La demanda sobre la fianza del autor del tiroteo en un restaurante de Chinatown es desestimada

junio 19, 2023 - 8:57 am

Rashawn Gaston-Anderson, a la derecha, comparece ante el tribunal con su abogado Michael Troiano, durante su sentencia en el Centro Regional de Justicia, el lunes 12 de diciembre de 2022, en Las Vegas. Anderson fue condenado a entre siete y 18 años de prisión por dispararle a un mesero de Las Vegas, Chengyan Wang, durante un intento de robo el 20 de diciembre en el restaurante ShangHai Taste. (Bizuayehu Tesfaye/Las Vegas Review-Journal) @btesfaye

Chengyan Wang, un mesero de Las Vegas, que fue baleado por Rashawn Gaston-Anderson durante un intento de robo el 20 de diciembre en el restaurante ShangHai Taste, vuelve a su asiento después de entregar su declaración de impacto sobre la víctima durante la sentencia de Anderson en el Centro Regional de Justicia, el lunes 12 de diciembre de 2022, en Las Vegas. Anderson, a la izquierda, junto a su abogado Michael Troiano, fue condenado a entre siete y 18 años de prisión por disparar a Wang. (Bizuayehu Tesfaye/Las Vegas Review-Journal) @btesfaye

Rashawn Gaston-Anderson (Departamento de Policía Metropolitana)

Chengyan Wang, que recibió 11 disparos el 20 de diciembre de 2021 en el restaurante ShangHai Taste de Spring Mountain Road. (Cortesía de Joe Muscaglione y el restaurante ShangHai Taste)

Una vista exterior de ShangHai Taste en Shanghai Plaza de Chinatown en Las Vegas el lunes 27 de diciembre de 2021. (Chase Stevens/Las Vegas Review-Journal) @csstevensphoto

Una jueza ha desestimado una demanda contra un grupo sin fines de lucro por pagar la fianza de un delincuente que -días después de su puesta en libertad en 2021- disparó varias veces a un hombre de Las Vegas en un restaurante de Chinatown.

The Bail Project, una organización sin fines de lucro que trata de reducir las tasas de encarcelamiento ayudando a pagar las fianzas de personas con bajos ingresos, “no tenía ninguna obligación con el demandante” y “no creó una situación en la que pudiera haber sido razonablemente previsible” que el agresor, Rashawn Gaston-Anderson, “cometiera un delito violento”, dictaminó el miércoles la jueza de distrito Veronica Barisich.

Además, The Bail Project no es un agente de fianzas ni un agente de ejecución de fianzas según la legislación de Nevada “porque sus servicios se ofrecen gratuitamente”, por lo que los demandantes no pueden multar a los agentes de fianzas por negligencia, escribió Barisich.

La demanda fue presentada el pasado mes de septiembre por Chengyan Wang, un mesero, contra The Bail Project y otros demandados después de que Wang recibiera 11 disparos y resultara herido de gravedad por Gaston-Anderson durante un atraco al restaurante ShangHai Taste, situado en el número 4666 de Spring Mountain Road, el 20 de diciembre de 2021.

Gaston-Anderson, de 24 años, que sigue siendo un acusado en la demanda de Wang, fue declarado culpable del tiroteo y sentenciado en diciembre a entre siete y 18 años en una prisión estatal.

“Nos alienta que la jueza haya desestimado el caso”, escribió en un correo electrónico Jeremy Cherson, director de comunicación de The Bail Project.

“El ataque al señor Wang fue una tragedia”, declaró Cherson. “Pero esta demanda fue equivocada. El hecho es que la fianza se fija por una razón: garantizar que una persona regrese al tribunal para futuras audiencias. Cuando la fianza se fija por encima de los medios de una persona, lo que viola la prohibición de fianza excesiva de la Constitución de Estados Unidos, se pone en peligro la presunción de inocencia y se crea un sistema de justicia de dos niveles. Ese es el problema que The Bail Project pretende resolver”.

El abogado de Wang, Kory Kaplan, dijo en un comunicado enviado por correo electrónico que respetaban la sentencia del tribunal, pero que obviamente no estaban de acuerdo con ella.

“Es lamentable que otras compañías de fianzas autorizadas estén obligadas a cumplir unos estándares estrictos, pero The Bail Project puede actuar como compañía de fianzas sin hacer lo mismo”, escribió Kaplan.

‘Sin obligación de prevenir’

El 14 de diciembre de 2021, seis días antes del tiroteo, The Bail Project proporcionó tres mil dólares que Gaston-Anderson necesitaba para salir de la cárcel del condado por arrestos separados en Las Vegas por robo y hurto en un periodo de 48 horas.

Wang alegó en su demanda que el grupo fue negligente al no tener en cuenta el peligro potencial que Gaston-Anderson suponía para la comunidad, dada su condición de delincuente convicto.

Gaston-Anderson fue condenado en Las Vegas por delito grave de hurto mayor en 2018, delito grave de robo en el estado de Nueva York en 2019 y delito grave de robo de automóviles en Illinois en 2021, según la oficina del fiscal del distrito.

Al acceder a la petición de desestimación de The Bail Project, Barisich declaró que la comisión de un delito violento por parte de Gaston-Anderson era legalmente una “causa sustitutiva”, lo que significa que una parte negligente podría ser declarada responsable solo si sabía en el momento en que estaba creando una situación y el tercero (en este caso, Gaston-Anderson) podría usar la oportunidad para cometer un delito.

La jueza citó los estándares de la sentencia del Tribunal Supremo de Nevada de 2009, Bower contra Harrah’s Laughlin, Inc, en la que dos personas demandaron al hotel Harrah’s Laughlin por negligencia tras alegar haber sido maltratadas por el Departamento de Policía Metropolitana después de una pelea entre pandillas de motoristas rivales.

El tribunal dictaminó que las acciones de la policía fueron “una causa interviniente sustitutiva” del daño sufrido por los demandantes “y, por tanto, Harrah’s no es responsable”, según la sentencia del alto tribunal del estado presentada el 12 de octubre de 2009.

“La comisión de un delito violento por parte de Gaston-Anderson fue una causa concurrente de conformidad con la sentencia Bower y, por tanto, Bail Project no tenía la obligación de evitarlo”, declaró Barisich.

La causa civil sigue su curso contra otros acusados, entre ellos el arrendador del restaurante ShangHai Taste, la empresa U.S. Hui De Real Estate Investment Corp., a la que Kaplan atribuye la responsabilidad de no haber proporcionado la seguridad adecuada cuando Wang fue baleado.

El asunto avanza con bastante lentitud en el Tribunal de Distrito, ya que Barisich ha fijado una conferencia previa al juicio para el 30 de julio de 2024 y un juicio con jurado que comenzará el 3 de septiembre de 2024, según los registros judiciales.

The Bail Project ha dejado de operar su capítulo de Las Vegas, no por el caso Wang, sino “como parte de una reestructuración para reducir costos”, dijo Cherson, y agregó que “sigue activo en casi dos docenas de jurisdicciones”.