La contratación de agentes de policía empieza a mejorar en North Las Vegas

El juez de North Las Vegas Chris Lee jurando a los nuevos agentes de North Las Vegas y CCSD en el Horn Theatre en el College of Southern Nevada en North Las Vegas el jueves, 10 de agosto de 2023 (Jimmy Romo/Las Vegas Review-Journal)

La generación de graduados de la Policía de North Las Vegas y de la Policía del CCSD esperan a recibir su placa en el Horn Theatre del College of Southern Nevada en North Las Vegas el jueves, 10 de agosto de 2023 (Jimmy Romo/Las Vegas Review-Journal)

La generación de graduados de la Policía de North Las Vegas y de la Policía del CCSD ven un video de su experiencia en el Horn Theatre del College of Southern Nevada en North Las Vegas el jueves 10 de agosto de 2023 (Jimmy Romo/Las Vegas Review-Journal)

El juez Chris Lee toma juramento a los nuevos agentes de North Las Vegas y CCSD en el Horn Theatre en el College of Southern Nevada en North Las Vegas el jueves, 10 de agosto de 2023 (Jimmy Romo/Las Vegas Review-Journal)

La generación de graduados de la Policía de North Las Vegas y de la Policía del CCSD posa con su placa en el Horn Theatre del College of Southern Nevada en North Las Vegas el jueves, 10 de agosto de 2023 (Jimmy Romo/Las Vegas Review-Journal)

El teniente John Cargile de la policía de North Las Vegas en el escenario del Horn Theatre del College of Southern Nevada en North Las Vegas el jueves 10 de agosto de 2023 (Jimmy Romo/Las Vegas Review-Journal)

La generación de graduados de la Policía de North Las Vegas y de la Policía del CCSD posa con su placa en el Horn Theatre del College of Southern Nevada en North Las Vegas el jueves, 10 de agosto de 2023 (Jimmy Romo/Las Vegas Review-Journal)

La jefa de Policía de North Las Vegas, Jacqueline Gravatt, impuso insignias a 15 nuevos agentes el jueves, pero todavía hay más de 80 vacantes en el departamento.

En una ceremonia de graduación conjunta que incluyó a tres graduados para el Departamento de Policía del Distrito Escolar del Condado Clark, la Academia de Policía del valle de Las Vegas compartió fragmentos de video de lo que los 18 reclutas soportaron en su viaje para convertirse en oficiales.

La clase de nuevos agentes comenzó con 19 reclutas de policía de North Las Vegas y seis del distrito escolar, pero no todos se graduaron. Según el teniente John Cargile, comandante de la academia de policía de North Las Vegas, la principal razón por la que los reclutas no se gradúan es porque no cumplen los requisitos físicos o educativos. La próxima generación comenzará con 24 reclutas.

Después de que los agentes recibieran sus insignias, el juez Municipal de North Las Vegas, Chris Lee, les tomó juramento mientras los agentes se ponían de pie para recitar su juramento de servir a sus comunidades. Los 15 nuevos graduados se unen a los 287 agentes jurados de la policía de North Las Vegas.

Más de la mitad de los nuevos agentes son bilingües en español e inglés en una ciudad donde el 42 por ciento de los residentes se identifican como hispanos, según la Oficina del Censo de Estados Unidos. El departamento añade dos mujeres más a los 79 agentes que han prestado juramento.

“El primer día, la graduación me parecía un sueño muy lejano, pero ahora que estoy aquí estoy muy emocionada”, dijo Steicy Castillo, una de las nuevas graduadas de la policía de North Las Vegas.

Los reclutas pasan casi un año en la academia. Comienzan con una preacademia de tres a cuatro semanas en la que los reclutas reciben una introducción a lo que está por venir. Aquí es donde los aprendices averiguan si convertirse en un agente es lo adecuado para ellos antes de pasar a la academia de 24 semanas, dijo Cargile.

Después de la academia, pasan a una academia avanzada de seis semanas que forma a los reclutas en tácticas, uso de la fuerza y cómo usar un vehículo de emergencia. Cierran el programa con 17 semanas de capacitación sobre el terreno.

“Los preparamos para ser policías. La capacitación sobre el terreno les enseña cómo hacerlo”, explica Cargile.

Aumento de la contratación

Tener menos de 20 reclutas graduados ha sido la norma para la Academia de Policía del valle de Las Vegas en los últimos tiempos, según Cargile. Dijo que el tamaño de las clases pasadas era más alto, pero que está empezando a ver que el número de solicitantes repuntó en los últimos años.

El departamento ha aumentado su publicidad y los esfuerzos de reclutamiento después de la ciudad de North Las Vegas aprobó una solicitud de 330 mil dólares para un contrato de dos años con Sensis Inc, una agencia de publicidad que se especializa en ayudar a las fuerzas del orden y las agencias militares.

“Lo estamos haciendo bastante bien, sobre todo en lo que respecta a la contratación”, afirma Cargile. “Hace años muchas agencias no tenían que hacer eso, pero ahora sí”.

En los últimos meses, el número de candidatos ha aumentado un 200 por ciento.

North Las Vegas está buscando contratar a más de 80 agentes para los puestos vacantes, dijo Cargile. “No nos falta personal. Nuestra ciudad es capaz de añadir el personal adicional “.

El departamento abrirá las puertas de un nuevo comando de área en el área de Tule Springs en diciembre, un área que se espera que añada más de 30 mil residentes cuando se complete el plan maestro.