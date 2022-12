La Comisión del Juego aprueba la adquisición de The Mirage por Hard Rock

El director ejecutivo de Hard Rock International prometió el viernes que la compañía no cerrará The Mirage mientras desmantela todo el resort de tres pabellones e invierte miles de millones de dólares para ampliar y mejorar la propiedad.

“En primer lugar, es importante para nosotros dejar constancia de que, cien por ciento, no vamos a cerrar el edificio”, afirmó James Allen, presidente y director ejecutivo de Hard Rock International, en su comparecencia ante la Comisión del Juego de Nevada, que aprobó la licencia de Hard Rock International para operar The Mirage.

“No hay ninguna intención en este momento de cerrar el edificio”, dijo Allen. “Desde luego, somos como cualquier empresa. Analizaremos el calendario de construcción, la economía, si hay o no recesión, y dentro de un año y medio más o menos probablemente sería el plazo en el que evaluaríamos qué tiene más sentido”.

“Pero quiero que conste que no hay nada cerrado. Lo último que queremos es que 3,500 empleados se sientan inseguros y, de hecho, como declaré en la audiencia anterior, extendimos el espectáculo ‘Love’ de los Beatles”, añadió Allen.

La reunión extraordinaria del viernes de la comisión del juego fue solicitada por Hard Rock para acomodar el cierre previsto para la próxima semana de la venta de 1,080 millones de dólares de The Mirage de MGM Resorts International a la tribu nativa americana semínola de Florida, propietaria de Hard Rock. Se espera que la operación se cierre el lunes.

“Estamos ansiosos por finalizar la compra de The Mirage y esperamos dar pronto la bienvenida a los 3,500 miembros del equipo a la familia Hard Rock”, dijo Allen en un comunicado emitido tras el voto unánime de aprobación.

Dos horas de testimonios

En una audiencia de dos horas que duplicó gran parte del testimonio presentado el 7 de diciembre a la Junta de Control del Juego de Nevada, Allen dijo que Hard Rock no espera comenzar las renovaciones en The Mirage hasta 2024.

“Nuestro diseño y construcción deberían estar terminados en algún momento del próximo verano, en ese periodo de julio o tal vez agosto”, dijo. “A partir de ese momento, tardaremos entre tres y cuatro meses en presentar los planos”.

Cuando el resort se amplíe, dijo Allen, pasará de tener 3,044 habitaciones como The Mirage a 3,640 como Hard Rock; de 836 máquinas tragamonedas a dos mil; y de 51 juegos de mesa a 212. El casino pasará de 94 mil a 174 mil pies cuadrados, mientras que el espacio para convenciones crecerá de 200 mil a 283 mil pies cuadrados. El teatro pasará de tener 3,278 asientos a 6,265 y los establecimientos de alimentos y bebidas pasarán de 18 a 21.

Allen explicó que Hard Rock sustituirá un elemento emblemático, el volcán Mirage, por otro, una torre de suites en forma de guitarra. Allen dijo el viernes que espera que la torre, que aún tiene que ser aprobada por la Comisión del Condado Clark, tenga entre 600 y 700 pies de altura, pero que la empresa se atendrá a lo que dicte el condado. En comparación, la torre de Fontainebleau mide 735 pies de alto.

La torre de la guitarra tendrá una piscina en la azotea y zonas ajardinadas. Allen dijo que habría un borde infinito en la piscina similar a la piscina en Marina Bay Sands en Singapur “donde literalmente se sentirá como si estuvieras nadando desde las esquinas del edificio, pero te aseguro que no vamos a permitir que los huéspedes hagan eso”.

Allen dijo que Hard Rock está trabajando con MGM para encontrar nuevos hogares, preferiblemente en un entorno natural y no como atracción de entretenimiento, para los animales actualmente alojados en The Mirage. La propiedad cuenta actualmente con una colección de delfines, tigres y jaguares que se exhibían en hábitats y en la atracción Siegfried and Roy’s Secret Garden.

Extienden el espectáculo “Love”

Allen también dijo que el Hard Rock firmó un acuerdo para mantener el espectáculo “Love” del Cirque du Soleil, con temática de los Beatles, en la propiedad.

BetMGM seguirá operando las apuestas deportivas y de carreras en el establecimiento.

Cuando Hard Rock tome posesión de The Mirage, el club de fidelidad del establecimiento cambiará de MGM Rewards al programa Unity de Hard Rock. Allen dijo que los clientes no perderán ninguno de sus puntos ganados cuando ocurra la transición y podrán usarlos en otros establecimientos de MGM.

Allen explicó a los comisionados que su empresa tuvo la oportunidad de adquirir el antiguo Hard Rock Hotel de Las Vegas, pero que prefirió no hacerlo en el Strip.

Hard Rock que ahora es Virgin Hotels Las Vegas era operado por otra empresa que compartía el nombre de la marca. Hard Rock, propiedad de la tribu semínola, solo recibió la aprobación contractual para operar juegos de azar al oeste del río Misisipi en 2020.

Allen dijo que la empresa no dirigía a los clientes de Florida que gastaban unos 700 millones de dólares anuales en viajes a Nevada a las otras propiedades de la marca Hard Rock, pero que lo hará una vez que la empresa complete el cierre del trato.

La ciudad recibirá ahora una marca que cuenta con 300 locales en 70 países, 50 mil empleados, 30 mil eventos musicales en vivo al año y el mayor dueño de artículos musicales del mundo. Allen dijo que 140 millones de personas frecuentan Hard Rock al año y que en 2022 la empresa generó más de seis mil millones de dólares en ingresos anuales.

Los comisionados hicieron pocas preguntas a los solicitantes de licencias individuales, entre los que se encontraban varios miembros de la tribu semínola que buscaban la aprobación como miembros de la junta de administración que supervisa la filial que operará el casino.

Los cinco comisionados quedaron impresionados con los esfuerzos filantrópicos, de diversidad y de inclusión de Hard Rock. Allen dijo que la empresa vive los lemas de Hard Rock de “Ama a todos, sirve a todos”, “Salva al planeta”, “Todos somos uno” y “Tómate tiempo para ser amable”. Allen dijo que los músicos famosos que han adoptado las filosofías de Hard Rock no son pagados por la empresa, pero participan voluntariamente en recaudaciones de fondos a través de Hard Rock para una variedad de causas benéficas.

Algunas de las declaraciones clave de James Allen el viernes

«No nos vamos a limitar a poner la marca en una instalación y luego cambiar la alfombra y dejar de lado nuestro programa de recompensas y decir: ‘Ok, vengan a Hard Rock’. Tuvimos esa oportunidad innumerables veces y, muy educadamente, estudiamos muchos lugares diferentes aquí en Nevada durante bastante tiempo. (Tuvimos la oportunidad de hablar de The Mirage cuando Jim Murren aún era director ejecutivo de MGM Resorts. Vimos un terreno junto al Circus Circus, había algo que nos atraía mucho (de The Mirage). En primer lugar, el tamaño de la parcela. En segundo lugar, su ubicación, básicamente en la línea de 50 yardas del Strip de Las Vegas. En tercer lugar, estoy seguro de que lo sabes, es que (estamos en) la curva del Strip…

«La cuestión es si podemos crear algo icónico, y lo que queremos hacer con The Mirage es icónico. No queremos limitarnos a una renovación. Estamos trabajando con arquitectos y diseñadores locales. Obviamente llevamos bastante tiempo ante los comisionados del Condado Clark. Queremos construir algo que realmente lleve a The Mirage al siguiente nivel…

«Todos conocemos su historia cuando se inauguró en 1989, cómo fue un catalizador para que el Strip de Las Vegas diera el siguiente paso como destino de entretenimiento. El nombre de la empresa no es Hard Rock Casino. El nombre de la empresa es Semínola Hard Rock Entertainment, porque la consideramos una empresa de entretenimiento. Ciertamente, este sitio es, creemos, la ubicación principal en el Strip de Las Vegas. …

«En general, aunque somos muy, muy respetuosos con el legado del volcán y reconocemos que es parte de The Mirage del pasado y no vamos a seguir operando el volcán una vez que comencemos la construcción. En su lugar habrá uno de nuestros diseños al que nos referimos como el hotel en forma de guitarra. Será un hotel de suites con su propia entrada y, francamente, su propia zona de casino y sus propios restaurantes. Estará conectado con el resort principal, concretamente con el piso principal del casino y todos los aspectos de entretenimiento. Las tres mil habitaciones existentes no se renovarán. Estoy siendo un poco irónico. Serán desmanteladas. No se trata de renovar la alfombra y tal vez poner un poco de dinero en los baños. Es un vaciado completo del edificio. Se trata de un paso monumental y, francamente, observamos el edificio e hicimos todo tipo de estudios forenses sobre él, desde las tuberías horizontales hasta las verticales. Complementamos a MGM porque el edificio está realmente en unas condiciones formidables. El muro cortina, que siempre es un problema en estructuras que se acercan a los 35 o 38 años, está en buen estado. Queremos estar aquí los próximos 20, 30 o 40 años. Basándonos en eso, nuestra inversión de capital es rehacerlo por completo. Todo el paisaje, todas las piscinas se nivelarán y reconstruirán por completo, incluido el flujo de las piscinas…

«Probablemente conozcan los delfines, los tigres y los dos jaguares, siempre olvidamos a los jaguares. Pero eso forma parte del pasado de The Mirage. Nuestro acuerdo de compra dice que seguiremos trabajando con MGM a partes iguales para garantizar la seguridad y la protección de estos animales y que no se coloquen en, a falta de mejores términos, una atracción turística. Queremos que estos animales, al igual que MGM, vivan su vida en un entorno en el que el público no se quede solo mirándolos. Tenemos varias ubicaciones para los que hemos estado trabajando. No estamos en condiciones de dar detalles hoy, pero creo que estamos empezando a reducir y el objetivo es que terminen formando parte de su entorno natural…

«Cuando observamos el espacio para reuniones y grupos, añadiremos un nuevo salón de baile de unos 44 mil pies cuadrados sobre el espacio para reuniones existente. El edificio del piso del casino es un poco más antiguo. Se inauguró en diciembre de 1989 y todavía tiene pasarelas. Estas pasarelas ocupan gran parte del terreno del edificio. Como todos sabemos, las pasarelas ya no son necesarias en el sector de los casinos, así que tenemos una altura tremenda en el piso del casino y, una vez más, complementamos a Wynn Resorts -en aquel momento Mirage Resorts- porque incluso las columnas de entonces eran de última generación. Así que destruiremos por completo el piso del casino hasta el concreto, lo reconstruiremos, reconstruiremos todas las zonas de recepción y renovaremos el espacio para reuniones y grupos. Acabaremos con unos 200 mil pies cuadrados de espacio para reuniones y grupo…

«Mantendremos las legendarias villas. Es uno de los grandes iconos de Las Vegas. Es realmente fascinante que a los famosos les siga gustando alojarse allí, pero necesitan una actualización».