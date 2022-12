La Comisión del Juego aprueba la adquisición de The Mirage por Hard Rock

La Comisión del Juego de Nevada aprobó la licencia de Hard Rock International para operar The Mirage, en una reunión especial el viernes.

The Mirage en Las Vegas, el lunes 21 de diciembre de 2020. (Rachel Aston/Las Vegas Review-Journal) @rookie__rae

Se espera que la tribu semínola de Florida, dueña de Hard Rock, cierre el lunes la compra de 1,080 millones de dólares en efectivo a MGM Resorts International.

En una audiencia de dos horas que duplicó gran parte de los testimonios presentados el 7 de diciembre ante la Junta de Control del Juego de Nevada, el presidente y director ejecutivo de Hard Rock International, James Allen, recalcó que no tiene previsto cerrar el resort mientras la empresa invierte miles de millones de dólares en reformar todo el hotel y casino de tres pabellones. Tiene previsto ampliar y mejorar la propiedad con la marca Hard Rock, a partir de finales de 2023 o 2024.

Cambiará de 3,044 habitaciones que tiene The Mirage a 3,640 bajo la marca Hard Rock. Allen dijo que la empresa también ampliará el casino de 94 mil pies cuadrados a 174 mil pies cuadrados con 836 máquinas tragamonedas que aumentarán a dos mil y 51 juegos de mesa que aumentarán a 212. El espacio para convenciones pasará de 200 mil a 283 mil pies cuadrados, y el tamaño de su teatro también cambiará de una capacidad de 3,278 asistentes a 6,265, además de aumentar de 18 a 21 el número de establecimientos de alimentos y bebidas.

BetMGM seguirá operando las apuestas deportivas y de carreras.

Allen dijo que Hard Rock sustituiría un elemento icónico -el volcán de The Mirage- por una torre de suites en forma de guitarra. Dijo el viernes que espera que la torre, que aún tiene que ser aprobada por la Comisión del Condado Clark, tenga entre 600 y 700 pies de altura, pero que la empresa se atendría a lo que dicte el condado. En comparación, Fontainebleau tiene 735 pies de altura.

Hard Rock también está trabajando con MGM para encontrar nuevos hogares para los animales alojados en The Mirage, preferiblemente en un entorno natural y no como atracción de entretenimiento. La propiedad cuenta actualmente con una colección de delfines, tigres y jaguares que se exhibían en hábitats y en la atracción Siegfried and Roy’s Secret Garden.

Allen también dijo que Hard Rock firmó un acuerdo para mantener el espectáculo “Love” del Cirque du Soleil, con temática de los Beatles, en el establecimiento.

Cuando Hard Rock tome posesión de The Mirage, el club de fidelidad del establecimiento cambiará de MGM Rewards al programa Unity de Hard Rock. Allen dijo que los clientes no perderán ninguno de sus puntos ganados cuando ocurra la transición y podrán usarlos en otras propiedades de MGM.

Este es un reportaje en desarrollo.