La ciudad del boom: clasificación de las implosiones de casinos a lo largo del Strip

El Clarion es implosionado a primera hora del 10 de febrero de 2015. (Archivos Review-Journal)

Las cuadrillas se preparan para derribar la parte restante de The Clarion después de que una implosión a primera hora de la mañana no lograra derribarlo por completo el 10 de febrero de 2015. (Archivos del Review-Journal)

Miembros del equipo de demolición observando el segmento del Clarion Hotel and Casino que no logró caer el 10 de febrero de 2014. (Archivos del Review-Journal)

La torre Augusta del Desert Inn implosionada el 23 de octubre de 2001. (Archivos del Review-Journal)

Implosión del Bourbon Street Hotel and Casino en las primeras horas del día de San Valentín de 2006. (Archivos del Review-Journal)

Los escombros del Sands el 26 de noviembre de 1996. (Archivos del Review-Journal)

El Rancho se había convertido en un adefesio antes de su implosión el 3 de octubre de 2000. (Archivos del Review-Journal)

Implosión del hotel y casino Castaways el 11 de enero de 2006. (Archivos del Review-Journal)

El hotel-casino Boardwalk comienza a colapsar sobre sí mismo al ser implosionado el 9 de mayo de 2006. (Archivos del Review-Journal)

El Aladdin se derrumbó el 27 de abril de 1998. La limpieza comenzó al amanecer del día siguiente, después de que el hotel quedara reducido a una pila de escombros de 12 metros. (AP Photo/Lennox McLendon/Review-Journal archivos)

The Riviera implosionó el 14 de junio de 2006. (Archivos del Review-Journal)

Fuegos artificiales señalan la cuenta atrás para la implosión de Stardust el 13 de marzo de 2007. (Archivos del Review-Journal)

Fuegos artificiales sobre el Stardust momentos antes de su implosión el 13 de marzo de 2007. (Archivos del Review-Journal)

Los fuegos artificiales señalan la cuenta atrás para la implosión del Stardust el 13 de marzo de 2007. (Archivos del Review-Journal) El Stardust cae al suelo el 13 de marzo de 2007. (Archivos del Review-Journal)

The New Frontier es implosionada antes de tiempo el 13 de noviembre de 2007. (Archivos del Review-Journal)

La torre del hotel-casino Landmark se derrumba el 7 de noviembre de 1995. (Archivos del Review-Journal)

El 29 de octubre de 1993, un fotógrafo examina los daños causados en el sitio donde recientemente implosionó el Dunes. (Archivos del Review-Journal)

Fuegos artificiales sobre Hacienda el 31 de diciembre de 1996, antes de su implosión. (Archivos del Review-Journal)

Con la introducción de The Mirage, Steve Wynn cambió la forma de construir hoteles en el Strip.

Cuatro años después, el 27 de octubre de 1993, el promotor alteró para siempre la forma en que se destruían.

“Capitán del Britannia”, llamó Wynn al hombre a bordo del nuevo barco de 12 millones de dólares en la laguna de Treasure Island, que se había inaugurado la noche anterior.

“Listos. Apunten. Fiya!”

El emblemático letrero de Dunes, reiluminado para la ocasión, explotó y se derrumbó al suelo tras una serie de ráfagas de cañón. La Torre Norte del hotel pronto se le unió en los escombros. Hubo tantas bolas de fuego que un guardia de seguridad del otro lado del Strip, en el Bally’s, describió el calor como “como abrir la puerta de un horno”.

Hasta 200 mil personas se agolpaban en Las Vegas Boulevard, parte del cual estuvo cerrado al tránsito durante más de tres horas, mientras la multitud se extendía desde Buccaneer Boulevard, entre The Mirage y Treasure Island, hasta lo que hoy es Planet Hollywood Resort.

Al día siguiente, pedimos a la implosión “uno de los mayores trucos publicitarios de la historia de Las Vegas”.

Pronto se convirtió en la norma -menos algo de teatralidad-, ya que otros 13 casinos del Strip y sus alrededores han sido implosionados, todos ellos por la empresa Controlled Demolition, Inc. con sede en Maryland.

Algunas implosiones han sido teatrales. Otras fueron solemnes. Unas pocas han sido de última hora.

Mientras esperamos a que el Tropicana se una a la lista de los implosionados, he aquí una clasificación:

14. CLARION

Inaugurado: 19 de abril de 1970

Implosión: 10 de febrero de 2015

Lo que hay ahora: sitio propuesto para el Majestic Las Vegas

Las cosas rara vez salieron según lo planeado para el hotel más recientemente conocido como el Clarion, ya que fue comprado en subasta al menos dos veces – una vez por Debbie Reynolds como depósito de su colección de recuerdos de Hollywood, y luego por la Federación Mundial de Lucha Libre. Su implosión, la primera de la ciudad en más de siete años, no fue más fácil.

La desaparición a primera hora de la mañana del hotel, que también había sido conocido como Paddlewheel y Greek Isles, se retrasó media hora cuando varios residentes cercanos a su sitio en Convention Center Drive se negaron a marcharse. Una vez que se disipó el polvo de la implosión, los cientos de espectadores que observaban desde los aparcamientos del Riviera y el Westgate vieron que el hueco del ascensor y el hueco de la escalera seguían en pie. A las 2.30 p.m., unas 12 horas después de la demolición prevista inicialmente, una grúa y varios camiones habían derribado el resto.

13. DESERT INN

Inaugurado: 24 de abril de 1950

Implosión: 23 de octubre de 2001 y 16 de noviembre de 2004

Lo que hay ahora: Wynn Las Vegas y Encore

El Desert Inn ha tenido muchos huéspedes famosos a lo largo de los años. Frank Sinatra debutó en Las Vegas en 1951. Fue el hotel preferido de los Duques de Windsor, también conocidos como Eduardo VIII y Wallis Simpson. El Dan Tanna de Robert Urich fue un habitual durante las tres temporadas de “Vega$”. Sin embargo, ningún visitante influyó más que Howard Hughes, que llegó el Thanksgiving de 1966, tomó el noveno piso entero y le gustó tanto que compró el hotel, iniciando así su carrera de cuatro años tratando a Las Vegas como su juego personal del Monopoly.

Solo seis semanas después de que los atentados del 11 de septiembre derribaran el World Trade Center, la implosión de la torre Augusta del Desert Inn estaba destinada a ser un asunto discreto. “Nos gastamos unos 500 mil dólares en pirotecnia para hacer de la implosión de las Dunes un espectáculo”, dijo Steve Wynn en su momento, “pero no vamos a hacer de esto un acontecimiento público”.

El resto de las torres se derrumbaron tres años después.

12. BOURBON STREET

Inaugurado: Febrero de 1980

Implosión: 14 de febrero de 2006

Lo que hay ahora: un estacionamiento

Parecía condenado desde el principio. A pesar de que Wayne Newton fue uno de los primeros inversionistas en el hotel -originalmente llamado Shenandoah, el nombre de su antigua finca-, los problemas con las licencias impidieron que el casino abriera sus puertas hasta que en 1985 se renombró como Bourbon Street. En un momento dado, la falta de un casino supuso que la pequeña propiedad, al otro lado de Flamingo Road desde lo que hoy es Horseshoe Las Vegas, perdiera entre 400 mil y 500 mil dólares al mes. Cuando cerró en octubre de 2005, poco después de ser adquirido por Harrah’s Entertainment, Bourbon Street solo tenía 100 máquinas tragamonedas.

Harrah’s no anunció su implosión hasta el día anterior, la fijó para las 2:30 a.m. del día de San Valentín y desaconsejó la asistencia de público. Fue tanto una muerte piadosa como cualquier otra cosa.

11. SANDS

Inaugurado: 15 de diciembre de 1952

Implosión: 26 de noviembre de 1996

Lo que hay ahora: The Venetian

Más recordado como el hogar del Rat Pack, gracias a una serie de espectáculos informales en 1960 mientras Frank Sinatra, Dean Martin, Sammy Davis Jr. y el resto rodaban “Ocean’s 11”, el Sands tenía otro reclamo musical a la fama. En 1956, durante un descanso de su actuación en el New Frontier, Elvis Presley y los miembros de su banda escucharon a Freddie Bell y sus Bell Boys presentarse en el lounge del Sands con una versión de “Hound Dog” de Willie Mae “Big Mama” Thornton. Dos meses después, Presley lanzó su propia versión, que se convertiría en una de sus canciones de cabecera.

Antes de la implosión del Sands, Hollywood le dio un par de palizas cuando un avión de tamaño natural fue enviado a través de la puerta principal hasta el vestíbulo del casino para una escena de “Con Air”.

Los responsables del Sands afirmaron que intentaron reducir al mínimo la afluencia de público a la implosión, ya que estaban demasiado ocupados para hacer un espectáculo de ello. De hecho, no desvelaron los planes para The Venetian hasta solo unas horas antes de la caída del Sands. En su momento lo describimos como “una implosión tan limpia y sin daños que hasta el polvo se quedó en el sitio”.

10. EL RANCHO

Inaugurado: 2 de septiembre de 1948

Implosión: 3 de octubre de 2000

Lo que hay ahora: Fontainebleau Las Vegas

The Thunderbird fue el cuarto resort del Strip, tras El Rancho, Last Frontier y Flamingo. El confuso cambio de nombre de El Rancho, que hacía tiempo que había cerrado, no le hizo ningún favor, y el hotel cerró en 1992. Después de que en los ocho años siguientes fracasaran varias propuestas de sustitución, entre ellas complejos con temas de música country, naves espaciales y Londres, Turnberry Associates compró la ruinosa propiedad para desmantelarla.

“Queríamos limpiar el sitio para los habitantes de Las Vegas y deshacernos de un adefesio”, nos dijo entonces Jeffrey Soffer, director de la empresa que estaba construyendo las vecinas Turnberry Towers. Turnberry solicitó una implosión a primera hora de la mañana entre semana para mantener alejadas a las multitudes y reducir costes de seguridad. La policía estimó en unos dos mil el número de curiosos. “La multitud era decididamente de baja clase”, dijimos a los lectores, “con muchos bebiendo libaciones de Westward Ho y vasos de Slots-A-Fun para llevar”.

9. CASTAWAYS

Inaugurado: 3 de septiembre de 1954

Implosión: 11 de enero de 2006

Lo que hay ahora: Apartamentos Showboat Park

“Fuimos el primer casino local de verdad”, dijo J. Kell Houssels Jr. mientras se derribaba el hotel que ayudó a fundar. Conocido como The Showboat durante los cuatro últimos años de su existencia, el hotel, situado en East Fremont Street y ambientado en un barco fluvial, era famoso por su boliche de 106 pistas, que durante 40 años fue una de las paradas de la gira de Professional Bowlers Association Tour. El Showboat Sports Pavilion acogió grabaciones para la televisión nacional de la American Wrestling Association y fue sede temporal del equipo de roller derby L.A. Thunderbirds antes de convertirse en sala de bingo.

Solo un centenar de invitados -entre ellos un puñado de Station Casinos, que demolió el edificio pensando en su futuro desarrollo- presenciaron la implosión poco después de las 7 a.m. de una fría mañana de miércoles.

8. BOARDWALK

Inaugurado: 23 de septiembre de 1965

Implosión: 9 de mayo de 2006

Lo que hay ahora: Waldorf Astoria

El casino temático de Coney Island no llegó al Strip totalmente formado. En 1989, Norbert Jansen combinó el Slot Joynt con el Holiday Inn, que había sido rebautizado como Viscount, para formar el Boardwalk. A mediados de los 90, su fachada exhibía maquetas a gran escala de una montaña rusa de madera, una noria y una caída en paracaídas, y se podía entrar bajo una enorme cara de payaso para ver a Murray Langston, alias el Unknown Comic, contar chistes con un saco de papel sobre la cabeza por 5.95 dólares.

Al final, ni siquiera el famoso Surf Buffet 24 horas -objeto de anuncios en los que el boxeador Eric “Butterbean” Esch declaraba “The Bean don’t eat no snooty food”- pudo detener la marcha del progreso, ya que el Boardwalk se interpuso en el camino de lo que entonces se conocía como Project CityCenter. En el momento de su implosión, todo el artificio había sido eliminado, y algunos trozos acabaron en el patio trasero del ex vicegobernador Lonnie Hammargren, por lo que no parecía tanto un parque temático que se hundía en la historia como un anodino estacionado que mordía el polvo.

7. ALADDIN

Inaugurado el 24 de diciembre de 1962

Implosión: 27 de abril de 1998

Lo que hay ahora: Planet Hollywood Resort

Elvis se casó allí con Priscilla Beaulieu, y Wayne Newton luchó con Johnny Carson por su propiedad. El Aladdin estaba tan ligado a la mafia que fue el tema de la segunda temporada de nuestro premiado podcast “Mobbed Up: The Fight for Las Vegas”. A pesar de estar ubicado en un lugar privilegiado del Strip, el complejo era casi tan inestable desde el punto de vista financiero como arquitectónico.

“Esta es la peor construcción que he visto nunca. Es de mala calidad. Es el rascacielos de un pobre”, dijo entonces Mark Loizeaux, presidente de Controlled Demolition Inc. Era tan fácil de derribar que redujo la cantidad de explosivos de unas 370 libras a 232 ¾ libras.

La implosión atrajo a unos 20 mil espectadores, y los asientos de una carpa climatizada cercana, a 250 dólares cada uno, recaudaron más de 80 mil dólares para Make-A-Wish Foundation del sur de Nevada.

6. RIVIERA

Inaugurado el 20 de abril de 1955

Desplomado: 14 de junio de 2016 y 16 de agosto de 2016

Lo que hay ahora: Las Vegas Convention Center West Hall

A lo largo de los años, albergó desde las emblemáticas “Crazy Girls” -con su correspondiente estatua de bronce en forma de culo- y “An Evening at La Cage” hasta las originales “Gorgeous Ladies of Wrestling”, pasando por el Tangiers, el casino de “Casino”, que representó en la pantalla. La Riviera tuvo un último hurra hollywoodiense gracias a “Jason Bourne”, que devolvió a la vida una parte del casino cerrado y lo atravesó con un SWAT BearCat. “Me alegré mucho de que pudiéramos hacerlo”, nos dijo Matt Damon, “y también de poner Riviera en pantalla una vez más antes de que desapareciera”.

Así pues, solo faltaba que la implosión de la Torre Mónaco del hotel, de 24 pisos, fuera tratada como un espectáculo. El Barrymore del Royal Resort, situado frente al Riviera, organizó una fiesta para ver la demolición a las 2.30 a.m. y los fuegos artificiales que la precedieron. Las entradas se agotaron en ocho horas.

La torre de 17 pisos de Montecarlo se derrumbó dos meses después sin fanfarria.

5. STARDUST

Inaugurado el 2 de julio de 1958

Implosión: 13 de marzo de 2007

Lo que hay ahora: Resorts World

En varias épocas, el Stardust fue el hotel más grande del mundo, ofrecía un parque de autocaravanas, autocines y un complejo ecuestre, y operaba en las inmediaciones del Stardust International Raceway y el Stardust Country Club. En retrospectiva, podríamos haberlo conservado durante una década más.

A principios de 2006, Boyd Gaming empezó a preparar la implosión del complejo para hacer sitio a la urbanización de lujo Echelon Place. En diciembre, los trabajadores empezaron a retirar 100 mil pies cuadrados de amianto, tuberías, cables, cristales, alfombra… prácticamente todo, excepto los muros de carga. Fireworks by Grucci lanzó una salva de proyectiles aéreos, equivalente aproximadamente a la mitad de los que la empresa suministró para la celebración del Año Nuevo de ese año en el Strip, para señalar la cuenta atrás de la implosión. Para entonces, quedaba tan poco del Stardust que las luces de la ciudad podían verse centellear a través de su cáscara mientras caía.

El 1° de agosto de 2008, Boyd retrasó Echelon antes de desechar el proyecto por completo. Resorts World abrió finalmente sus puertas en ese sitio el 24 de junio de 2021.

4. NEW FRONTIER

Inaugurado: 30 de octubre de 1942

Implosión: 13 de noviembre de 2007

Lo que hay ahora: un terreno vacío

Elvis Presley debutó en Las Vegas en 1956 durante dos semanas en el New Frontier. El hotel también fue el escenario de Siegfried & Roy durante siete años. Pero en 2007, era conocido sobre todo por albergar Gilley’s, el honkytonk con el eslogan “Cerveza fría… chicas sexys” que organizaba luchas en el lodo dos noches a la semana y montaban toros en bikini los fines de semana.

Fue entonces cuando El Ad Properties compró el New Frontier y sus 36 hectáreas con planes de convertirlo en una versión del emblemático Hotel Plaza de Nueva York, que el grupo de inversión inmobiliaria de capital israelí había adquirido recientemente.

La implosión fue notablemente similar a la del vecino Stardust, hasta los fuegos artificiales de Grucci y la pirotecnia que formaba los números del 10 al 1 a modo de cuenta atrás. Pero quedaba más de la New Frontier, lo que, unido a la forma en que se construyó, hizo que se necesitara casi el doble de explosivos para derribarla.

A pesar de los grandes planes, el terreno sigue vacío a día de hoy.

3. LANDMARK

Inaugurado: 1 de julio de 1969

Implosión: 7 de noviembre de 1995

Lo que hay ahora: Las Vegas Convention Center West Hall

Su implosión puede haber sido lo mejor que le haya pasado al Landmark y a su legado. El característico complejo, que se parecía a la Space Needle de Seattle, permaneció vacío casi todo el tiempo que estuvo en activo. La construcción comenzó en 1961, pero el Landmark no abrió sus puertas hasta ocho años después, cuando Howard Hughes se involucró en 1969. Solo 21 años más tarde, cerró en 1990 después de que nadie la comprara durante una subasta por bancarrota.

Su desaparición puede que sea la demolición más famosa de la historia de Las Vegas. En lugar de derrumbarse como la mayoría de los casinos, el Landmark se partió por la mitad, verticalmente, y los dos lados siguieron caminos diferentes.

El director Tim Burton filmó la implosión y la incluyó en “Marte ataca”, su homenaje a la ciencia ficción de los años 50 de 1996. “Cuando ocurrió, el polvo se asentó y todo quedó solo en silencio”, nos dijo Burton. “Fue solo impactante, como ver morir a una antigua especie animal o algo así. Todo se quedó solo en silencio”.

2. DUNES

Inaugurado: 23 de mayo de 1955

Implosión: 27 de octubre de 1993 y 20 de julio de 1994

Lo que hay ahora: Bellagio

El Dunes tuvo un comienzo difícil, abriendo un mes después que el Riviera y el Royal Nevada y un día antes de que el Moulin Rouge abriera sus puertas, lo que contribuyó a crear la percepción de que la ciudad estaba sobresaturada de casinos y habitaciones de hotel. Tras cambiar varias veces de dirección durante sus primeros años, el complejo de temática árabe se hizo famoso por Sultan’s Table, considerado el primer restaurante gourmet de la ciudad, y su extenso campo de golf, que se extendía desde Flamingo Road hasta Tropicana Avenue.

La teatral desaparición de la Torre Norte del Dunes, ligada al recién inaugurado Treasure Island de Steve Wynn, marcó los estándares para deshacerse de hoteles. La Torre Sur, sin embargo, se derrumbó al año siguiente con poca celebración.

1. HACIENDA

Inaugurada: 17 de octubre de 1956

Desmantelada: 31 de diciembre de 1996

Lo que hay ahora: Mandalay Bay

Hacienda fue uno de los primeros hoteles de la zona en atender a las familias con un campo de minigolf y una pista de karts. Dada su proximidad al aeropuerto, el complejo puso en marcha Hacienda Airlines para transportar a sus huéspedes. Sin embargo, a mediados de los 90, tras la llegada del Excalibur y el Luxor, su ubicación como el casino del Strip más cercano a California ya no bastaba para atraer a los apostadores.

El 31 de diciembre de 1996, mientras en Times Square dejaba caer la bola, en Las Vegas caía un edificio, ya que la implosión de Hacienda fue el tema central del especial de Fox TV “La Dinamita de Simbad en Año Nuevo”. La fiesta, que se celebró en la calle The Mirage, contó con las presentaciones de Doobie Brothers, Hootie and the Blowfish, Salt-N-Pepa y Siegfried & Roy. Hacienda se vino abajo a las 9 p.m. para la Costa Este mientras Michael Buffer anunciaba: “¡Preparémonos para desmoronarnos!”. Los espectáculos de fuegos artificiales antes y después de la detonación sirvieron de precursores a las masivas celebraciones del Strip que conocemos hoy.