La arena de esports en el Strip mantendrá el patrocinio y el nombre de HyperX

mayo 9, 2023 - 10:57 am

Jugadores asisten a un torneo semanal llamado "Knockdown" de juegos de lucha, el viernes 2 de septiembre de 2022, en el HyperX Arena de Las Vegas. (Chitose Suzuki/Las Vegas Review-Journal) @chitosephoto

Allied Esports, con sede en California, e HyperX obtuvieron los derechos de denominación del HyperX Arena en Luxor el lunes 8 de mayo de 2023. (Cortesía de HyperX)

Jud Hannigan, director ejecutivo de Allied Esports, izquierda, Seth Schorr, director ejecutivo de Fifth Street Gaming y presidente de Downtown Grand Hotel & Casino, y Christopher LaPorte, fundador de RESET, hablan durante un panel de UNLV sobre la economía de los deportes electrónicos en HyperX Arena Las Vegas en Luxor el martes 16 de agosto de 2022, en Las Vegas. (Ellen Schmidt/Las Vegas Review-Journal) @ellenschmidttt

HyperX Arena de Luxor ha celebrado 700 eventos y ha recibido a más de 500 mil personas desde su apertura en 2018.

Y HyperX, con sede en California, y Allied Esports, una subsidiaria de Allied Gaming & Entertainment Inc, anunciaron el lunes que ha renovado su acuerdo de derechos de nombre con la arena con capacidad para mil personas, que alberga una serie de torneos y eventos de los deportes electrónicos (esports). Los términos del acuerdo no fueron revelados.

“HyperX está encantado de mantener el patrocinio de los derechos de nombre de HyperX Arena Las Vegas y continuar con nuestro compromiso y dedicación a esports y la comunidad de jugadores”, dijo Daniel Kelley, director de marketing de HyperX. “Allied Esports es un socio clave para nosotros, con su capacidad para ofrecer un destino de esports de primera clase en una ciudad que se ha hecho conocida a nivel nacional por sus esports, deportes y entretenimiento”.

Como parte del acuerdo plurianual, HyperX continuará recibiendo una marca y señalización destacadas dentro y fuera de la sede, así como a través de todas las promociones de la arena, el contenido y las plataformas de medios sociales. HyperX y Allied Esports también seguirán colaborando en una variedad de experiencias de marca compartida y eventos en el estadio centrados en el crecimiento de sus comunidades de juegos y esports.

Entre los eventos del estadio se encuentran League of Legend All Stars, NHL World Championship y NBA 2K The Turn. Las instalaciones también han acogido a numerosas personalidades de los esports, como Mr.Beast, Ninja, Jabbawockeez, Timthetatman y Ludwig.

Como socio oficial de periféricos de HyperX Arena, HyperX seguirá proporcionando audífonos para juegos, teclados, mouses y mouse pads, y micrófonos USB para torneos de esports, eventos especiales y jugadores que visiten la arena.