La ampliación del Vegas Loop de Boring incluye 81 estaciones

The Boring Company planea ahora construir un sistema de transporte subterráneo en Las Vegas con 81 estaciones y 68 millas de túneles en total.

julio 20, 2023 - 9:38 am

Un Tesla se desplaza desde West Hall hasta Central Hall en Boring Company's Convention Center Loop World en 2021 en Las Vegas. (L.E. Baskow/Las Vegas Review-Journal)

La empresa Boring Company, propiedad de Elon Musk, planea ahora construir un sistema de transporte subterráneo en Las Vegas que contará con 81 estaciones y 68 millas de túneles en total, tras la aprobación de una ampliación.

El Concejo de la Ciudad de Las Vegas aprobó el miércoles por unanimidad el plan de Boring Co. para ampliar el sistema en la jurisdicción de la ciudad, principalmente en el centro.

Esta ampliación eleva a 21 el número de estaciones que se ubicarán dentro de los límites de la ciudad. Las 60 restantes se ubicarían en la jurisdicción del Condado Clark, donde ya se había aprobado la ampliación de Boring Co. en mayo.

Las estaciones dentro de la ciudad de Las Vegas incluirían el ayuntamiento, Strat, Circa, Palace Station, Area 15, el distrito médico de la UNLV, Fremont Street Experience y Main Street.

La parte del sistema correspondiente al condado comprende principalmente la zona del Strip, la UNLV y Allegiant Stadium.

El Vegas Loop es un sistema de transporte punto a punto que traslada pasajeros en vehículos modelo Tesla por una serie de túneles.

“No es como un metro en el que se para en un montón de paradas por el camino”, dijo la abogada Stephanie Allen, del bufete Kaempfer Crowell, que habló en nombre de Boring Company. “Va directamente del Punto A al Punto B y ataja mucho tiempo al hacerlo”.

La única parte del Vegas Loop que está operativa se enfoca en Las Vegas Convention Center. Hay tres estaciones entre los tres pabellones principales de exposiciones del centro, con un enlace hacia Resorts World también abierto. Otros dos enlaces con el centro de convenciones están en fase de construcción: uno hacia el Encore y otro hacia el Westgate.

El bucle del centro de convenciones lleva operando unos dos años y ha recibido 1.2 millones de pasajeros en ese periodo. La mayor capacidad diaria del sistema durante ese tiempo es de 32 mil viajeros.

Queda por saber cuándo comenzarán las obras del bucle exterior al centro de convenciones.

Está previsto que el sistema se construya por fases y se conecte posteriormente para crear una opción de transporte sin fisuras desde el sur del Strip hasta el centro de la ciudad. Cada propiedad pagará por sus posibles estaciones, mientras que Boring Co. correrá con los gastos de construcción del sistema de túneles. Boring Co. también operará la línea una vez abierta y cobrará una tarifa variable, en función de la duración del viaje.

La primera sección que probablemente se construya bajo el Strip será la de Tropicana, que incluirá Allegiant Stadium, los resorts cercanos a Las Vegas Boulevard y Tropicana Avenue y la UNLV.

“No sé si hay algo más que el hecho de que siguen trabajando en distintas líneas”, declaró Steve Hill, director ejecutivo y presidente de la Autoridad de Convenciones y Visitantes de Las Vegas, al Las Vegas Review-Journal la semana pasada. “No ha habido ningún obstáculo histórico que se haya superado”.

La alcaldesa de Las Vegas, Carolyn Goodman, no está segura de que el proyecto llegue a materializarse, pero votó a favor de la ampliación de todos modos, debido a la insistencia de los distintos resorts y otras entidades del centro de la ciudad.

“Yo solo creo que no se hará realidad, y menos durante mi vida”, declaró Goodman durante la reunión del miércoles. “Espero que en la vida que le espera. Mover a tres y cuatro personas a la vez no lo consigue… Quiero más accesibilidad, quiero mover a la gente más fácilmente y me gustaría que ocurriera inmediatamente, porque necesitamos ese movimiento de gente ahora”.