‘Kokua’: Las Vegas muestra su generosa ayuda a las víctimas de los incendios en Maui

Jewelyn García, a la derecha, y María Cabrera, de Las Vegas, entregan donativos para las víctimas de los incendios de Maui en el restaurante familiar 2 Scoops of Aloha Las Vegas Drive Inn Las Vegas, el jueves 10 de agosto de 2023. (K.M. Cannon/Las Vegas Review-Journal) @KMCannonPhoto

Ropa, artículos de aseo, cajas de agua, alimentos no perecederos y botiquines de primeros auxilios se alineaban en dos paredes de un restaurante hawaiano del sur de Las Vegas.

Los materiales destinados a los sobrevivientes de los incendios forestales que asolaron la isla de Maui -causando al menos 53 víctimas y devastando la ciudad de Lahaina- seguían apilándose el jueves por la tarde.

Jeff Medina y sus amigos se enteraron por internet de que 2 Scoops of Aloha Las Vegas Drive Inn aceptaba donaciones.

“En cuanto recogí a mis hijos de la escuela, supe que iríamos a la tienda, compraríamos algunas cosas y las traeríamos aquí”, explicó Medina.

Sus dos hijos pequeños lo ayudaron a transportar algunos de los artículos de primera necesidad.

Medina, recién retirado del ejército, se crio en Maui. Dijo que el sentimiento de preocupación por los incendios aumentó cuando al principio no pudo ponerse en contacto con sus seres queridos.

“Solo me alegro de que mi familia esté a salvo, pero no deja de ser triste que haya habido muchos heridos”, dijo. “Y cuando escuché que hubo algunas muertes, eso me afectó mucho”.

La novena isla de Hawái

Shai Walter, dueña de 2 Scoops of Aloha, que opera con su familia, es originaria de Oahu. Forma parte de un colectivo de empresas locales hawaianas que organizaron las donaciones.

Walter dijo que tienen la intención de enviar la mercancía a Maui en una caja ya el sábado.

Pero el jueves habló de los espíritus entrelazados de ohana, o familia, y kokua, ayuda desinteresada.

“Es una gran comunidad”, dijo sobre los más de 20 mil hawaianos y otros isleños del Pacífico que viven en el Condado Clark, muchos de ellos gracias a un costo de vida más asequible.

Tantos llaman hogar a Las Vegas que se la llama la “Novena Isla”.

“Ni siquiera podría hablar hoy sin enviar nuestras oraciones y nuestras pasiones a Hawái, a Lahaina, Maui”, dijo la alcaldesa Carolyn Goodman durante un acto no relacionado el jueves por la mañana.

Walter señaló que la naturaleza de su familia es ayudar.

“Queremos ese sentimiento, queremos esa ohana”, dijo. “Queremos ayudar a todos, y sé que todos están aquí para ayudar a los necesitados”.

Sentimiento de tristeza

Durante un periodo de dos horas, el jueves por la tarde, las donaciones siguieron llegando cada pocos minutos.

Después llegó un camión de carga para recogerlas.

“No sabía que iba a llegar a este extremo”, dijo.

Emory Nihipali -conocido cariñosamente como “Island Emory”- presenta el programa de radio “Little Grass Shack” de KUNV 91.5 FM, que fundó hace casi un cuarto de siglo.

“Este sentimiento de tristeza”, dijo, “todavía es mucho que asimilar”.

Nihipali regresaba solo de su Maui natal hace una semana, tras asistir a un funeral.

“Odio asistir a funerales”, dijo, pero comparó su estancia allí con visitar el “paraíso”.

Durante su programa dominical, sus ondas, normalmente ocupadas con música hawaiana, llevarán en su lugar las voces de los invitados que Nihipali acogerá para hablar de la situación en su país y de las formas de ayudar.

“Queremos hacer un poco de las dos cosas”, dice. “La música calmará el alma de la gente. …Cuando escuchas música, piensas en el paraíso”.

Quienes deseen donar a las labores de ayuda pueden hacerlo a través de la Cruz Roja Estadounidense, la Hawaii Community Foundation y United Way.

Algunos de los negocios locales que están recogiendo donativos son 2 Scoops of Aloha, Honors Brand, 9th Island Kava y Generations Kitchen.

Boyd Gaming anunció en las redes sociales que, junto con el California Hotel and Casino y Vacations Hawaii, contribuirá con 100 mil dólares a los esfuerzos de ayuda de la Cruz Roja Estadounidense en Maui.