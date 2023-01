Investigaciones del RJ: mala conducta, agitación laboral y pérdida de un colega

El equipo de investigación del Review-Journal pasó la mayor parte del año destapando acusaciones de mala conducta y abusos -desde organismos del condado hasta los Raiders de Las Vegas- y también escudriñando el aumento de las muertes en accidentes de tránsito en el sur de Nevada.

Pero el equipo sufrió un golpe devastador con el asesinato de uno de los suyos en septiembre.

La policía afirma que el veterano reportero Jeff German fue asesinado el 2 de septiembre por el entonces administrador público Robert Telles en represalia por los reportajes que German escribió sobre el acoso y la intimidación en la oficina del Condado Clark.

Los reportajes de German hicieron que Telles perdiera su candidatura a la reelección, obligaron al condado a contratar al ex forense Michael Murphy para mitigar la tensión en la oficina y sacaron a la luz una supuesta aventura de Telles con una subordinada. German estaba investigando otra noticia cuando murió apuñalado.

“La familia del Review-Journal está desolada por la pérdida de Jeff”, declaró el editor ejecutivo Glenn Cook tras el asesinato. “Era el estándar de oro de la industria periodística. Es difícil imaginar cómo sería hoy Las Vegas sin sus muchos años de iluminar lugares oscuros”.

Los miembros del equipo de investigación continuaron reportando:

– Telles fue arrestado en 2020 por abuso doméstico, pero nunca se informó a los trabajadores del incidente.

– El subdirector del Condado Clark no abordó seriamente las preocupaciones de los empleados, a pesar de dos años de quejas.

– El comportamiento tóxico e inapropiado de Telles permaneció sin control durante una década.

– La policía está investigando las acusaciones de que Telles orquestó una trama de compraventa de viviendas para beneficiarse de las ventas de propiedades gestionadas por su oficina.

El reportero Arthur Kane reveló también que Telles disponía de dos abogados de oficio a pesar de tener un patrimonio considerable. Telles, acusado de asesinato en octubre, contrató a un abogado privado tras la publicación del reportaje.

El periódico continúa una batalla legal para proteger el acceso a los portátiles y el teléfono de German, confiscados tras su muerte, y que probablemente contengan datos de fuentes confidenciales.

El equipo de investigación terminó los reportajes en los que trabajaba German antes de ser asesinado.

Kane terminó un reportaje sobre una demanda presentada por la concejal de Las Vegas Victoria Seaman contra su entonces colega Michele Fiore y la ciudad después de que Fiore supuestamente la agrediera. Kane dio a conocer la historia del reporte interno de la ciudad sobre la agresión. El reportaje revelaba que la ciudad había borrado un video de la pelea, un registro solicitado en múltiples ocasiones por German. Fiore perdió las elecciones a tesorera del estado.

La reportera Briana Erickson completó un reportaje que German había empezado a escribir sobre Stewart Rhodes, fundador del grupo antigubernamental Oath Keepers y sus inicios en Las Vegas. Rhodes fue condenado por conspiración sediciosa en relación con el ataque del 6 de enero contra el Capitolio de Estados Unidos.

German ingresó en el Salón de la Fama de la Asociación de la Prensa de Nevada unas semanas después de su muerte. Fue el primer reportero asesinado por un funcionario público en Estados Unidos en más de medio siglo.

Mala conducta policial, rendición de cuentas

El equipo también publicó importantes reportajes sobre el cumplimiento de la ley en Nevada.

Los reportajes sobre corrupción, mala conducta y cargos penales falsos del capitán del Condado Nye, David Boruchowitz, llamaron la atención del FBI, que provocó una redada en su oficina en agosto.

Nuestro reportaje descubrió también que los ayudantes del Condado Nye no siguieron la política de conducción bajo los efectos del alcohol y liberaron a un conductor ebrio una hora antes de que chocara contra el auto de una familia de Idaho, matando a tres personas. El reportaje reveló que las declaraciones de los agentes de que no creían que el conductor estuviera drogado eran falsas. El periódico obtuvo un video de una cámara corporal que mostraba a Kennedy admitiendo ante los agentes que tenía que usar drogas regularmente para evitar el síndrome de abstinencia.

El alguacil del Condado Nye, que defendió la actuación de los agentes, perdió la reelección tras la publicación de las notas. La política de arrestos del departamento se actualizó para incluir específicamente a los sospechosos de conducir bajo los efectos del alcohol o por imprudencia temeraria entre los que deben ser arrestados y no multados y puestos en libertad.

Kane escribió un reportaje exclusivo sobre un tiroteo cuestionable efectuado por un aprendiz de la Oficina de Administración de Tierras en marzo, al noreste de Las Vegas, usando documentos de investigación y video obtenidos de una fuente. Los expertos que revisaron los documentos cuestionaron si el tiroteo estaba justificado y si la investigación de la Policía Metropolitana sobre el incidente adolecía de graves defectos.

Conducción peligrosa

Varios terribles accidentes mortales agudizaron la necesidad de examinar las muertes y lesiones en accidentes de tránsito como un importante problema de seguridad pública.

El reportero Michael Scott Davidson pasó meses analizando datos y hablando con docenas de expertos en seguridad, víctimas, agentes del orden y abogados. Él y un fotógrafo pasaron una semana en un tribunal de tránsito. Descubrimos que los problemas son complejos:

– Los graves fallos y lagunas de los sistemas de aplicación de la ley del sur de Nevada no consiguen mantener a raya a los conductores peligrosos. Los conductores de Nevada pueden acumular más puntos de demérito por condenas por exceso de velocidad de bajo nivel que los estados vecinos antes de enfrentarse a la suspensión de la licencia. La falta de comunicación en tiempo real entre los organismos policiales y los tribunales locales permite a los infractores reincidentes eludir las consecuencias.

– Los tribunales del Condado Clark se enfrentan a una afluencia diaria de nuevas sanciones: uno de ellos reporta un retraso de más de 170 mil casos de tránsito pendientes. Todos los meses, miles de multas de tránsito del sur de Nevada -incluso por las infracciones más graves- se negocian a la baja para despejar los expedientes sobrecargados.

– Cientos de niños han sido atropellados por vehículos mientras circulaban en bicicleta o a pie cerca de las escuelas públicas del valle de Las Vegas, pero los educadores y los padres desconocen la inmensa mayoría de los accidentes, lo que reduce la capacidad de centrarse en las zonas de peligro.

– El exceso de velocidad sigue siendo un factor importante. La policía de Nevada emitió más de 5,100 multas por exceso de velocidad a conductores que circulaban a 100 mph o más en 2021, el segundo año consecutivo en que aumentaron las sanciones. Un funcionario dijo que las cifras serían mucho mayores si el personal de la Nevada Highway Patrol no estuviera en “niveles críticamente bajos”.

Nuestros reportajes han tenido un impacto positivo: Tras un año mortal, el Condado Clark creó una nueva Oficina de Seguridad en el Tránsito a principios de 2022. Erin Breen, directora de una coalición para la seguridad del tránsito en la UNLV, dijo que nuestro análisis de las zonas peligrosas para los peatones alrededor de las zonas escolares inició las reuniones del condado para añadir guardias de cruce en las escuelas secundarias. Funcionarios estatales anunciaron que están creando un comando para estudiar la frecuencia con que las multas de tránsito se reducen a infracciones de estacionamiento en los tribunales. El grupo podría hacer recomendaciones a la Legislatura de Nevada, que se reúne en febrero de 2023.

Cultura de “club de chicos” de los Raiders

Tras la salida de al menos 10 ejecutivos de los Raiders, entre ellos el presidente Marc Badain y el entrenador Jon Gruden, el Review-Journal investigó la confusión interna de la organización.

La investigación descubrió que los problemas dentro de los Raiders empezaron antes de que el equipo se mudara de Oakland. Demandas y entrevistas con antiguos empleados alegaron discriminación y violación de las leyes laborales estatales. Las mujeres que solían trabajar en el equipo alegaron acoso, descensos forzados y trato desigual. Una mujer presentó una denuncia ante la EEOC contra los Raiders y describió haberse sentido acosada sexualmente y ser objeto de represalias.

El dueño de los Raiders, Mark Davis, anunció cambios para abordar las denuncias de ambiente hostil en medio del creciente escrutinio de los lugares de trabajo de la NFL. Contrató a Sandra Douglass Morgan como presidenta de los Raiders, una medida que, según dijo, llevaba meses preparándose. También la convirtió en la primera mujer afroamericana presidenta de un equipo de la NFL.

Altas llamadas al servicio policial

A principios de 2022, el Review-Journal examinó el elevado número de llamados de servicio en el Condado Clark. La policía registró unas 44 mil llamadas de servicio y patrullas en tan solo tres moteles de estancia prolongada de Boulder Highway desde 2017, según mostraron los registros. Los expertos dijeron que parecía ser un uso masivo de recursos financiados por los contribuyentes. Nuestro análisis reveló que los tres moteles representaban más de una cuarta parte de todas las patrullas que la policía de Las Vegas registraba en los cientos de moteles y apartamentos de su jurisdicción, a pesar de que cada negocio disponía de seguridad en el lugar.

Preguntas sobre SHARE Village

Cuando Arnold Stalk, pilar de la beneficencia de Las Vegas, dejó bruscamente de gestionar su propiedad insignia, lo que dio lugar a una demanda, el Review-Journal investigó su organización sin ánimo de lucro, SHARE Village.

Erickson descubrió que las tres propiedades restantes de SHARE estaban a la venta, con lo que podrían perder su condición de viviendas asequibles. El anuncio suscitó más dudas sobre la estabilidad de la organización benéfica y su obligación con las poblaciones vulnerables. Stalk retiró repentinamente los anuncios en marzo, después de que el Review-Journal empezara a hacer preguntas. Antiguamente llamado Veterans Village, las operaciones de Stalk se financian mediante donaciones públicas y privadas y rentando. La ciudad de Las Vegas le concedió dos millones de dólares en préstamos financiados por los contribuyentes para la compra y renovación del edificio. Pero los inquilinos del primer complejo se quejaron de condiciones deficientes.

El trabajo del equipo de investigación ha sido galardonado con los premios National Headliner Awards, Best of the West, Society of Professional Journalists/Las Vegas, Pacific Southwest Emmy® Awards y la Asociación de la Prensa de Nevada, entre ellos el de reportero del año para Kane y el de periodista de mérito para Erickson. En 2023, esperamos añadir dos reporteros para aumentar nuestra labor de vigilancia reportando.