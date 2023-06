Incendio mortal: complejo de apartamentos tiene un historial de incendios recientes

junio 8, 2023 - 9:26 am

Se ven apartamentos quemados en Tides on Charleston, el martes 6 de junio de 2023, en Las Vegas. Seis residentes y un bombero resultaron heridos, mientras que más de una docena de personas fueron desplazadas el martes por la mañana después de un incendio en un complejo de apartamentos en el oeste de Las Vegas. (Chitose Suzuki/Las Vegas Review-Journal) @chitosephoto

Duncan Gray, un residente de Tides on Charleston cuyo apartamento fue destruido por un incendio el martes, habla con el Review-Journal en el complejo el miércoles 7 de junio de 2023, en Las Vegas. Gray se lesionó el brazo derecho después de romper una ventana de su apartamento para sacar a su familia durante el incendio. (Ellen Schmidt/Las Vegas Review-Journal) @ellenschmidttt

El sitio de un incendio, que hirió a siete personas y mató a una, está acordonado con cinta policial en el complejo de apartamentos Tides on Charleston el miércoles 7 de junio de 2023, en Las Vegas. Se han producido varios incendios importantes en el complejo desde al menos 2020. (Ellen Schmidt/Las Vegas Review-Journal) @ellenschmidttt

Seis residentes y un bombero resultaron heridos, mientras que más de una docena de personas fueron desplazadas después de un incendio en un complejo de apartamentos en Tides on Charleston, 6501 W. Charleston Blvd, el martes 6 de junio de 2023, en Las Vegas. (Bizuayehu Tesfaye Las Vegas Review-Journal) @btesfaye

Se ven apartamentos quemados en Tides on Charleston, el martes 6 de junio de 2023, en Las Vegas. Seis residentes y un bombero resultaron heridos, mientras que más de una docena de personas fueron desplazadas el martes por la mañana después de un incendio en un complejo de apartamentos en el oeste de Las Vegas. (Chitose Suzuki/Las Vegas Review-Journal) @chitosephoto

Un incendio fatal en un complejo de apartamentos en el oeste de Las Vegas es el último de varios incendios importantes allí desde al menos 2020, y los residentes el miércoles esperaban que la administración y la propiedad de la comunidad hicieran cambios para evitar más incendios.

“El infierno en la Tierra”, fue como el residente Nathan Stigen, de 34 años, describió el incendio del martes por la mañana en el complejo Tides on Charleston en 6501 W. Charleston Blvd. al oeste de South Torrey Pines Drive.

Stigen, que vive con su prometida, Tanya Tufi, de 25 años, y su bebé en el complejo, dijo que ayudó a rescatar a unas seis o siete personas. Varias de ellas estaban heridas y ensangrentadas tras verse obligadas a saltar por las ventanas de sus segundos pisos para escapar de las llamas.

“Estaban aterrorizados”, dijo Stigen. “Pensé que iba a ver cómo la gente moría quemada. Salía mucho humo. Las llamas eran tan grandes”.

El martes se encontró a una persona muerta entre los restos del incendio y otra seguía desaparecida.

La oficina forense del Condado Clark aún no había dado a conocer el miércoles la identidad de la persona fallecida.

Tampoco se conocía aún públicamente quién es la persona desaparecida.

El Departamento de Bomberos de Las Vegas dijo el martes que siete personas resultaron heridas en el incendio, entre ellos un bombero que sufrió heridas leves y fue autorizado a volver al servicio.

Otras seis personas fueron hospitalizadas y 18 personas fueron desplazadas, dijeron los funcionarios de bomberos.

En un correo electrónico enviado el miércoles, el departamento indicó que seguía investigando la causa y otros aspectos del incendio y no facilitó más información.

Duncan Gray, de 27 años, fue una de las personas hospitalizadas. Gray, que vivía en un piso de la planta baja con su madre, Wendy Washington, de 53 años, y su hermano DeNiro Williams, de 22, dijo que recibió unos 30 puntos de sutura en el brazo después de que se viera obligado a romper la ventana para sacar a todos, incluida su novia Lexie Fajardo, de 26 años.

“Ya entraba humo por la parte inferior de mi puerta principal, así que tuve que romperla con el antebrazo”, dijo Gray.

El apartamento quedó destruido junto con la mayoría de sus pertenencias, dijo.

“Cuando salí de mi apartamento, había un montón de residentes detrás de nosotros reunidos y mirando el fuego y el techo ya se estaba colapsando”, dijo Gray.

Dijo que la ventana que usó su antebrazo para romper estaba bloqueada con tornillos. Es algo que, según dijo, había pedido a mantenimiento que arreglaran para poder abrir la ventana, pero nunca lo hicieron.

Gray dijo que rescindió su contrato de arrendamiento después del incendio porque considera que la comunidad es demasiado insegura, dado que el incendio del martes fue el tercer gran incendio que ha visto en el complejo desde 2020. Dijo que no escuchó alarmas de humo ni alarmas contra incendios durante el incendio del martes. Dijo que probablemente emprenderá acciones legales.

Tufi y Stigen dijeron que tuvieron un repentino incendio en una rejilla de ventilación del baño en su unidad en 2022 sin razón aparente y que fueron capaces de apagarlo antes de que se extendiera.

Los residentes del complejo criticaron el miércoles la situación del mantenimiento.

Cuando fue preguntada por la capacidad de respuesta de la administración a las solicitudes de mantenimiento, Tufi dijo que su experiencia es que ella y Stigen pueden presentar una solicitud de mantenimiento a través del portal de internet de los residentes, solo para que nadie aparezca y la solicitud se marque como completada. O, si alguien se presenta, será a una hora intempestiva. O puede que tarden en responder. Y cuando lo hacen, las preocupaciones no suelen tomarse en serio.

“Todo el mundo tiene la misma historia”, dice Tufi, contando lo que ha escuchado decir a otros residentes. “Que no se toman en serio las peticiones de mantenimiento”.

Tras el incendio del miércoles, Tufi y Stigen crearon un grupo en Facebook llamado “Inquilinos de Tides on Charleston/Torrey Pines/Lantana Apartments” para que los residentes se reunieran y compartieran sus experiencias, pero también para pedir cuentas a la dirección del complejo.

“Creo que Tides tiene que rendir cuentas por muchas cosas, no solo por los incendios, sino por muchas cosas”, dijo Tufi. “Se trata de los espacios vitales de la gente. Ellos viven con sus familias, yo vivo con mi bebé, y solo no me siento segura aquí, y creo que construir una comunidad fuerte dentro de nosotros mismos ayudará a construir un caso contra ellos y nos ayudará a nosotros”.

Incendios anteriores

En febrero de 2020, se produjo un incendio en el mismo complejo, que entonces se llamaba Lantana Apartments, según los archivos de Las Vegas Review-Journal.

En ese incendio, 19 personas, entre ellas cinco niños, fueron desplazadas después de que el fuego arrasara por completo el segundo piso de un edificio de dos plantas con estructura de madera y ocho apartamentos en el complejo. Los daños se estimaron en unos 500 mil dólares.

En junio de 2022, unos 75 bomberos acudieron a un incendio en los apartamentos Lantana que también causó daños por valor de 500 mil dólares. Una persona fue hospitalizada por inhalación de humo y más de 20 fueron desplazados en ese incendio.

Las autoridades no facilitaron el miércoles la causa de esos incendios.

Una llamada telefónica a la oficina de las mareas en Charleston, dirigido por PMG Property Management en el complejo, fue contestada por una persona que dijo: “No estamos haciendo comentarios”.

Otra llamada a la oficina principal de la firma en Scottsdale, Arizona, que aparece en su sitio web, no fue devuelta, y el buzón de voz de la empresa estaba lleno el miércoles.

La extensa serie de edificios de baja altura, con 516 unidades, construido en 1980, se encuentra en dos parcelas de tierra, una que se extiende a West Charleston hacia el norte y otro a lo largo de Torrey Pines hacia el este, Condado Clark registros de asesores muestran.

Propietario en Los Ángeles

El dueño del complejo es la empresa de Los Ángeles Tides Equities, propietaria de otros 23 complejos de apartamentos Tides en el sur de Nevada, donde cuenta con 6,500 unidades y una inversión de 1,700 millones de dólares, según el sitio web de la empresa.

Tides Equities, bajo el nombre de “Tides at Charleston Owner, c/o R Andrade S Kia”, compró la propiedad a Lantana Apartments, LLC, con sede en Houston, por 110 millones de dólares en octubre de 2021, según los registros del asesor del condado.

El nombre hace una aparente referencia a los cofundadores de la empresa que son Ryan Andrade y Sean Kia, basándonos en su sitio web.

Un reporte del 13 de abril de businesswire.com describió a la compañía como “clasificada como uno de los dueños de apartamentos más grandes de la nación”, con más de “31,500 unidades ubicadas a través de cuatro mercados principales incluyendo Phoenix, Dallas, Austin y Las Vegas”.

El sitio web de noticias inmobiliarias therealdeal.com escribió el 3 de febrero que Tides Equities suele usar préstamos a tasa de interés variable para comprar complejos, “realizar una renovación de sus unidades al estilo de una cadena de montaje” y luego “subir las rentas” para establecer “una reventa lucrativa” a nuevos inversores.