Hoteles del Strip acusados de fijar los precios de habitaciones quieren que se desestime la demanda

Peatones caminan por el Strip frente al Caesars Palace el 26 de enero de 2023, en Las Vegas. (Chase Stevens/Las Vegas Review-Journal)

Varios operadores de hoteles-casino del Strip le pidieron la semana pasada a un tribunal federal que desestimara una demanda que acusaba a las empresas de fijar los precios de las habitaciones de hotel a través de una plataforma de gestión de ingresos.

Los abogados que representan a MGM Resorts International, Caesars Entertainment Inc, Wynn Resorts Holdings, Treasure Island y Cendyn Group, la empresa que está detrás de la plataforma de gestión de ingresos Rainmaker, dijeron en una presentación judicial el 27 de marzo que los demandantes, dos turistas, no mostraron ninguna prueba directa de que usar la plataforma condujera a una confabulación de precios.

Los abogados no respondieron inmediatamente a una solicitud de comentarios.

“La demanda falla desde el principio porque carece de todos los ingredientes esenciales necesarios para alegar una conspiración antimonopolio”, según los precedentes, dijeron los demandados en una petición conjunta para desestimar el caso ante el Tribunal Federal de Distrito de Nevada.

Los abogados de los demandantes del bufete Hagens Berman, con sede en Seattle, argumentaron en su demanda de enero que Rainmaker usa información en tiempo real sobre precios y oferta de los competidores en la plataforma para diseñar recomendaciones de tarifas que “maximizan ilícitamente los beneficios de sus usuarios operadores hoteleros”. La demanda afirma que los operadores hoteleros violaron la Ley Antimonopolio Sherman y quiere responsabilizar a los demandados del reembolso a los huéspedes que pagaron de más.

Pero los hoteles dicen que no había pruebas directas o circunstanciales que respalden sus acusaciones de conspiración, según la petición. La demanda inicial no identificaba quién entró en la conspiración -en lugar de eso se basaba en un testigo confidencial que dijo que los productos son usados por el 90 por ciento de los hoteles del Strip- ni cuándo comenzó. La petición también afirma que la demanda no especifica lo que acordaron los demandados ni cómo opera la supuesta conspiración, sino que habla en general de precios algorítmicos.

“La demanda no identifica ni una sola comunicación entre los demandados del hotel, y mucho menos una que sugiera una conspiración”, según la petición.

Steve Berman, socio director de Hagens Berman, dijo en un comunicado que se esperaba la petición de desestimación.

“Los demandados en este caso intentarán todos los trucos del libro para cubrir sus apuestas, pero creemos que las cartas están en su contra”, dijo Berman. “Observamos con interés la respuesta del tribunal y la continuación de este caso en nombre de la considerable clase de perjudicados por sus medidas ilegales de fijación de precios”.

Varios expertos en hostelería le dijeron anteriormente al Review-Journal que se suelen usar programas informáticos con algoritmos que recomiendan los precios diarios de las habitaciones de hotel, pronostican la demanda de los grupos y comparan las tarifas con las de la competencia.