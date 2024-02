Horizonte del Strip se engalana con anuncios y proyecciones del Super Bowl – FOTOS

El ‘Espectáculo de Proyección del Super Bowl’ de 65,000 pies cuadrados tiene lugar en el costado de la Augustus Tower del Caesars Palace, el domingo 4 de febrero de 2024, en Las Vegas. (Madeline Carter/Las Vegas Review-Journal)

Las fuentes del Bellagio se activan antes de que tenga lugar el ‘Espectáculo de Proyección del Super Bowl’ de 65,000 metros cuadrados en la Augustus Tower del Caesars Palace, el domingo 4 de febrero de 2024, en Las Vegas. (Madeline Carter/Las Vegas Review-Journal)

El Caesars Palace se engalana para el Super Bowl, el domingo 4 de febrero de 2024, en Las Vegas. (Madeline Carter/Las Vegas Review-Journal)

El ‘Espectáculo de Proyección del Super Bowl’ de 65,000 pies cuadrados tiene lugar en el costado de la Augustus Tower del Caesars Palace, el domingo 4 de febrero de 2024, en Las Vegas. (Madeline Carter/Las Vegas Review-Journal)

El ‘Espectáculo de Proyección del Super Bowl’ de 65,000 pies cuadrados tiene lugar en el costado de la Augustus Tower del Caesars Palace, el domingo 4 de febrero de 2024, en Las Vegas. (Madeline Carter/Las Vegas Review-Journal)

El anuncio de Doritos envuelve el lado este del Luxor, el jueves 4 de enero de 2024, en Las Vegas. (Bizuayehu Tesfaye/Las Vegas Review-Journal)

The Sphere muestra logotipos relacionados con el Super Bowl LVIII, el lunes 5 de febrero de 2024, en Las Vegas. (Daniel Pearson/Las Vegas Review-Journal)

Una imagen de la programación de la semana del Super Bowl de The Sphere. (Sphere Entertainment)

Proyecciones luminosas son probadas en The Strat, el lunes 5 de febrero de 2024, en Las Vegas. (Chase Stevens/Las Vegas Review-Journal)

Proyecciones luminosas son probadas en The Strat, el lunes 5 de febrero de 2024, en Las Vegas. (Chase Stevens/Las Vegas Review-Journal)

Proyecciones luminosas son probadas en The Strat, el lunes 5 de febrero de 2024, en Las Vegas. (Chase Stevens/Las Vegas Review-Journal)

Proyecciones luminosas son probadas en The Strat, el lunes 5 de febrero de 2024, en Las Vegas. (Chase Stevens/Las Vegas Review-Journal)

Proyecciones luminosas son probadas en The Strat, el lunes 5 de febrero de 2024, en Las Vegas. (Chase Stevens/Las Vegas Review-Journal)

Proyecciones luminosas son probadas en The Strat, el lunes 5 de febrero de 2024, en Las Vegas. (Chase Stevens/Las Vegas Review-Journal)

Si el Super Bowl es el acontecimiento publicitario del año, el icónico horizonte del Strip se convierte en un cartel memorable.

Los anunciantes llegan a Las Vegas para promocionar sus refrescos y servicios, zapatos y espectáculos, y mucho más. Las grandes campañas corporativas, unidas a las mejoras de diseño con motivo de la celebración de la semana del Super Bowl 58, crean una nueva visión del Strip para los cientos de millones de telespectadores que se espera que sintonicen el partido del domingo entre los Kansas City Chiefs y los San Francisco 49ers.

Los observadores de marketing esperan que se preste mucha atención a la exopantalla de The Sphere, donde marcas como Bud Light, FedEx, Verizon, Paramount Global y Nike han adquirido anuncios. Las compras de anuncios relacionados con The Sphere comenzaron el lunes y se vendieron por hasta 2 millones de dólares, según reportó la publicación del sector publicitario Campaign U.S.

Marla Royne Stafford, profesora de marketing de la UNLV, dijo que el Strip es un lugar ideal para anunciarse durante el Super Bowl porque muchos tienen visibilidad a gran escala para una campaña sin tener que pagar el precio de un anuncio de 30 segundos del Super Bowl, cuyo promedio este año es de 7 millones de dólares.

“Con el Super Bowl en Las Vegas, se van a tener todo tipo de tomas por el Strip”, dijo Stafford. “Así que (estos anunciantes) no van a pagar los 7 millones de dólares y van a conseguir una exposición similar. Es una forma creativa de conseguirlo”.

Sin embargo, una desventaja para los anunciantes que usan el enfoque del horizonte es que es menos probable que formen parte de la discusión pública previa y posterior a la emisión de los mejores anuncios que tendrán los comerciales.

La NFL también está decorando edificios. Como parte de su toma de posesión de la decoración de toda la ciudad, la NFL está llevando a cabo el “Espectáculo de Proyección del Super Bowl”, que incluye gráficos de la NFL e información sobre los jugadores, mapeados en el costado de la Augustus Tower del Caesars Palace. Caesars Entertainment ha declarado que esta semana no va a colocar publicidad de pago en sus edificios.

La proyección de la NFL, de 65,000 metros cuadrados y 1.7 millones de lúmenes (unidad luminosa que mide el brillo), procede de 42 proyectores láser. El espectáculo de proyección, de tres minutos y medio de duración, se proyecta todas las noches de esta semana y puede verse en panorámicas desde el escenario de emisión de la CBS en las fuentes del Bellagio.

El Strat también estuvo probando un programa de proyección de mapas el pasado fin de semana. El complejo declinó especificar el plan del anunciante debido a un acuerdo de confidencialidad.

“El video mapping requiere mucha experiencia, paciencia y tecnología”, dijo Glenn NP Nowak, profesor de diseño de hostelería de la Facultad de Arquitectura de la UNLV. “Alguien tiene que traducir la fachada del edificio a un modelo tridimensional y saber cómo colocar los proyectores para conseguir los efectos deseados. Es mucho más fácil hacerlo en una fachada superplana, pero cuando tienes en cuenta todas las ondulaciones del edificio, es más difícil conseguir el efecto”.

Mientras tanto, las campañas corporativas y de rotulación de edificios llevan semanas en marcha. El Luxor lleva un mes envuelto en Doritos y el hotel Delano, en Pepsi. Según Nowak, cuanto más creativa sea una campaña que incorpore la forma de un edificio, más duradera será.

“Los vendedores entienden que hay una forma de hacer que la gente vea el entorno incorporado de una forma diferente si se hace de una manera realmente creativa”, dijo Nowak. “Claro, tiene la forma de un chip, pero será memorable durante algo más de tiempo que una valla publicitaria estándar”.