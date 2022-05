Aeropuerto Harry Reid levanta el mandato de uso de cubrebocas para viajeros

El lunes por la noche, el Aeropuerto Internacional Harry Reid levantó el mandato de uso de cubrebocas para los viajeros después de que la Administración de Seguridad en el Transporte (TSA) dijera que ya no aplicaría el requisito de uso de cubrebocas, una medida que los expertos locales en turismo esperan que dé lugar a un mayor número de visitantes a Las Vegas.

abril 19, 2022 - 10:09 am

Pasajeros suben a un vuelo de Frontier Airlines con destino a Las Vegas el lunes 18 de abril de 2022, en el Aeropuerto Internacional de Dallas Fort Worth. (David Guzman/Las Vegas Review-Journal)

Pasajeros suben a un vuelo de Frontier Airlines con destino a Las Vegas el lunes 18 de abril de 2022, en el Aeropuerto Internacional de Dallas Fort Worth. (David Guzman/Las Vegas Review-Journal)

El lunes por la noche, el Aeropuerto Internacional Harry Reid levantó el mandato de uso de cubrebocas para los viajeros después de que la Administración de Seguridad en el Transporte (TSA) dijera que ya no aplicaría el requisito de uso de cubrebocas, una medida que los expertos locales en turismo esperan que dé lugar a un mayor número de visitantes a Las Vegas.

La decisión se produjo horas después de que un juez federal de Florida anulara la obligación de llevar cubrebocas en las compañías aéreas y en el transporte público.

La decisión de la jueza de distrito de Estados Unidos Kathryn Kimball Mizelle en Tampa, nombrada por el ex presidente Donald Trump, dijo que los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades no justificaron adecuadamente el mandato y no siguieron una normativa apropiada.

Tras hacerse pública la sentencia, las compañías aéreas y los aeropuertos empezaron a derogar rápidamente sus requisitos de que los pasajeros lleven la cara cubierta para evitar la propagación del coronavirus.

En su sentencia de 59 páginas, Mizelle dijo que el único remedio era anular la regla por completo, porque sería imposible ponerle fin para el grupo limitado de personas que se opusieron a ella en la demanda.

“Dado que nuestro sistema no permite que los organismos actúen de forma ilegal incluso en pos de fines deseables, el tribunal declara ilegal y anula el mandato de uso de cubrebocas”, escribió.

Amanda Belarmino, profesora adjunta de la Facultad de Hostelería William F. Harrah de la UNLV, dijo que Las Vegas podría beneficiarse de la sentencia.

“Como hemos visto que la mayor parte de la vida estadounidense ha vuelto a niveles casi prepandémicos, con mandatos de uso de cubrebocas en gran parte solo para las visitas al médico, creo que el fin de los mandatos de uso de cubrebocas en el transporte señalaría una nueva vuelta a la normalidad”, dijo Belarmino. “Dado que la gente viaja hacia y desde los destinos sin cubrebocas, poder volar sin ellas simplificaría mucho las cosas. Creo que también podría aumentar el deseo de la gente de viajar en avión, que es un sector de la economía que no se ha recuperado del todo”.

Los sistemas de transporte siguen su ejemplo

La decisión de Mizelle liberó a las compañías aéreas, los aeropuertos y los sistemas de transporte de masas para que tomaran sus propias decisiones sobre los requisitos de cubrebocas, lo que dio lugar a una mezcla de respuestas.

Las principales compañías aéreas adoptaron una política de uso de cubrebocas opcional, y algunas de ellas provocaron vítores de los pasajeros cuando se anunciaron los cambios por megáfono.

Los aeropuertos de Houston y Dallas eliminaron casi inmediatamente sus mandatos tras el anuncio de la TSA.

El Aeropuerto Internacional de Los Ángeles (LAX), el quinto más grande del mundo por volumen de pasajeros, también abandonó su mandato, pero los Centros de Control de Enfermedades siguieron recomendando el uso de cubrebocas en el transporte “y creo que es un buen consejo”, dijo el portavoz de LAX, Heath Montgomery.

Los somnolientos pasajeros de un vuelo de Delta Airlines entre Atlanta y Barcelona, España, se alegraron y aplaudieron cuando un auxiliar de vuelo anunció la noticia en pleno vuelo sobre el océano.

“Nadie está más contento que nosotros”, dice la auxiliar en un video publicado por Dillon Thomas, un reportero de CBS Denver, que estaba en el vuelo. Añadió que se animaba a las personas que querían seguir con sus cubrebocas a que lo hicieran.

“Pero estamos listos a renunciar a ellos”, añadió. “Así que gracias y feliz día de desenmascaramiento”.

El sistema de transporte público de la Ciudad de Nueva York tenía previsto mantener el requisito de llevar cubrebocas. La Autoridad de Transporte del Área Metropolitana de Washington dijo que haría que los cubrebocas fueran opcionales para los pasajeros de sus autobuses y trenes.

La Asociación de Auxiliares de Vuelo, el mayor sindicato de tripulantes de cabinas del país, adoptó recientemente una posición neutral respecto a la regla de cubrebocas porque sus miembros están divididos sobre el tema. El lunes, el presidente del sindicato hizo un llamado a la calma en los aviones y en los aeropuertos.

“Lo último que necesitamos para los trabajadores en primera línea o para los pasajeros que viajan hoy es confusión y caos”, dijo la dirigente sindical Sara Nelson.

Nelson dijo que las compañías aéreas tardan entre 24 y 48 horas en poner en marcha nuevos procedimientos e informar a los empleados sobre ellos.

Dijo que los pasajeros deberían consultar a las compañías aéreas para conocer las novedades sobre los requisitos de viaje.

Un punto discutible

El analista del sector Brendan Bussmann, fundador de la empresa B Global, con sede en Las Vegas, dijo que la sentencia del lunes debió haber sido discutible porque la obligación de llevar cubrebocas iba a expirar de todos modos, si no se hubiera prorrogado la semana pasada.

“Cuanto antes podamos volver a la normalidad, antes podrá producirse nuestra recuperación a largo plazo. Aunque todavía nos enfrentamos a retos económicos y geopolíticos para la recuperación, la sentencia (del lunes) puede ayudar a permitir que algunas de estas otras medidas que han estado en vigor durante dos años disminuyan y se conviertan en voluntarias”, dijo Bussmann.

(“La sentencia del lunes no es sorprendente teniendo en cuenta las sentencias anteriores sobre el mandato de cubrebocas”, dijo. “En este momento, no estoy seguro de hasta qué punto afecta a la visita inmediata al destino, aunque ha habido un porcentaje de personas que han esperado a que se eliminara el mandato de cubrebocas antes de volver a subirse a un avión”.

Bussmann dijo que sigue existiendo un reto para los viajes internacionales, pero señaló que “los actuales protocolos de prueba ayudarán a elevar este segmento de visitantes de vuelta a Las Vegas”.

Los representantes de la Asociación de Centros Turísticos de Nevada no quisieron hacer comentarios sobre la sentencia. Los funcionarios de la Autoridad de Convenciones y Visitantes de Las Vegas no respondieron a una solicitud de comentarios.

Los CDC recientemente ampliaron el mandato de uso de cubrebocas (que iba a expirar el lunes) hasta el 3 de mayo para tomar más tiempo a estudiar la subvariante BA.2 ómicron del coronavirus que es ahora responsable de la gran mayoría de los casos en Estados Unidos.

La exigencia de cubrebocas para los viajeros fue objeto de meses de presión por parte de las compañías aéreas, que intentaron acabar con ella. Los transportistas argumentaron que los filtros de aire eficaces de los aviones modernos hacen muy improbable la transmisión del virus durante un vuelo. Los republicanos del Congreso también lucharon para acabar con el mandato.

Los críticos han aprovechado el hecho de que los estados han hecho retroceder las reglas que exigen el uso de cubrebocas en restaurantes, tiendas y otros lugares cerrados y, sin embargo, los casos de COVID-19 han disminuido considerablemente desde que la variante ómicron alcanzó su punto máximo a mediados de enero.

Psaki: Se sigue sugiriendo el uso de cubrebocas

La obligación de llevar cubrebocas abarcaba las líneas aéreas, los aeropuertos, el transporte público y los taxis, y era el mayor vestigio de las restricciones contra la pandemia que antes eran la norma en todo el país.

El Departamento de Justicia declinó hacer comentarios cuando se le preguntó si iba a solicitar una suspensión de emergencia para bloquear la orden de la jueza. Los CDC tampoco quisieron hacer comentarios.

La Casa Blanca dijo que la sentencia del tribunal significa que por ahora la orden de cubrebocas “no está en vigor en este momento”.

“Evidentemente, se trata de una decisión decepcionante”, le dijo a los periodistas la secretaria de prensa de la Casa Blanca, Jen Psaki. “Los CDC sugieren llevar cubrebocas en el transporte público”.

En Nueva York, el director de comunicaciones de la Autoridad Metropolitana de Transporte, Tim Minton, dijo que el sistema “sigue siguiendo las directrices de los CDC y revisará la orden judicial de Florida”.

La MTA opera los autobuses y trenes de metro de la Ciudad de Nueva York, así como dos líneas de ferrocarril de cercanías. El uso de protectores faciales es obligatorio en todos los trenes y autobuses desde principios de la pandemia.

United Airlines dijo en un comunicado que, con efecto inmediato, ya no se exigiría el uso de cubrebocas en los vuelos nacionales ni en algunos vuelos internacionales.

Delta Air Lines y Alaska Airlines también hicieron anuncios similares.

El gobernador republicano de Florida, Ron DeSantis, que no estaba directamente implicado en el caso, elogió la sentencia en una declaración en Twitter.

“Es estupendo ver que una jueza federal de Florida se atiene a la ley y rechaza el mandato de cubrebocas de transporte de Biden. Tanto los empleados de las aerolíneas como los pasajeros se merecen que esta miseria termine”, tuiteó DeSantis.