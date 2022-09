Grupo de ayuda a desamparados se disuelve después que su cofundador presuntamente robara fondos

septiembre 22, 2022 - 11:09 am

Joe Lankowski organiza a los miembros de Food Not Bombs, el Sidewalk Project y otros simpatizantes reunidos temprano para bloquear una posible redada policial, proteger las 10 cabañas para personas sin hogar y recoger la basura sobre un campamento adyacente a I-15 al norte de West Owens Avenue el sábado 15 de agosto de 2020, en Las Vegas. (L.E. Baskow/Las Vegas Review-Journal) @Left_Eye_Images

Una organización de Las Vegas sostenida por donaciones, anunció la semana pasada que se disolvería porque uno de sus líderes había desviado miles de dólares del grupo.

New Leaf Community, conocida por la construcción de pequeños refugios para personas sin hogar con la ayuda de voluntarios, publicó un comunicado en internet en el que afirmaba que su cofundador, Joseph Lankowski, “se apropió indebidamente de los fondos de New Leaf” por un total de más de “36 mil dólares en el transcurso de los últimos 10 meses”.

La declaración siguió luego de una publicación compartida el 8 de septiembre en redes sociales en el que se afirmaba: “Debido a las acciones indignas de los fundadores de New Leaf, incluida la malversación de fondos, el colectivo ha decidido disolverse y este proyecto no seguirá adelante”. Procedía a afirmar que New Leaf “haría un seguimiento con más información rápidamente”.

New Leaf no respondió a las múltiples peticiones de comentarios.

En un mensaje de texto el miércoles, Lankowski dijo que había actuado solo y que lamentaba haber traicionado la confianza de la gente.

“No hay palabras para describir lo mucho que lamento haber tomado fondos que fueron compartidos tan generosamente por miembros tan solidarios y trabajadores de nuestra comunidad. Estas donaciones se hicieron porque creían en el trabajo que estábamos haciendo como colectivo”, escribió. “Ruego que mi traición a la buena voluntad de estos individuos no disuada a la gente de seguir ayudando a los miembros más vulnerables de nuestra ciudad en el futuro”.

El comunicado de New Leaf decía que la mayoría de los miembros se enteraron de los fondos faltantes en agosto a través del cofundador Robert Majors, quien dijo que Lankowski había usado 32 mil dólares en varios casinos durante sus recaídas en la adicción. Majors afirmó haber desafiado a Lankowski el año pasado, cuando notó por primera vez la “recaída inicial de confianza”, según el comunicado.

“Robert le dio a Joey la oportunidad de confesar lo del dinero al grupo y le dijo que ideara un plan para devolver los fondos perdidos. Robert le dio a Joey una semana para hacerlo y, en un principio, Joey accedió a idear un plan y decírselo al grupo. Sin embargo, nunca lo hizo y Robert no le exigió responsabilidades, lo que dio lugar a nuevas acusaciones”, según el comunicado.

Majors no respondió a las múltiples peticiones de comentarios.

No está claro si New Leaf presentará cargos penales.

Lankowski declaró que trabajará para devolver el dinero robado, y que está en tratamiento para el trastorno por abuso de sustancias y otras adicciones.

“Espero que algún día la gente pueda perdonarme por todo el daño y el dolor que causé a tantos, pero entiendo que para algunos ese día puede no llegar nunca”, escribió Lankowski. “En cualquier caso, espero reparar lo más posible todo lo que he dañado y ahora me dedicaré a este proceso de rendición de cuentas”.

Donaciones financiadas sin ánimo de lucro

New Leaf comenzó a operar en julio de 2020, y se centró en la construcción de cabañas Conestoga, una estructura de carpa aislada y de cáscara dura de menos de 100 pies cuadrados. Los voluntarios dijeron que cada cabaña tomó varias horas para construirse y costó alrededor de 600 dólares cada una, según un reporte de julio de 2021 de KTNV Channel 13.

New Leaf no está registrada como una organización sin fines de lucro 501(c)(3), una designación fiscal del IRS que en parte requiere que un grupo reporte anualmente sus estados financieros.

En su lugar, el grupo se describe a sí mismo como una “pequeña organización comunitaria de ayuda mutua”. Los consumidores podían hacer donaciones por internet, incluso a través de Patreon, una plataforma que permite a organizaciones o individuos gestionar un servicio de suscripción.

New Leaf dijo que sus voluntarios tienen la intención de obtener acceso a los registros financieros de la organización y publicar los estados de cuenta “en las próximas dos semanas”.

Dijo que los voluntarios todavía están determinando qué hacer con su financiación restante, y están discutiendo un “proceso de rendición de cuentas adecuado para rectificar el mal de dinero que se está tomando de los fondos de la comunidad”.

New Leaf dijo que canceló las donaciones recurrentes a través de Patreon, PayPal y su sitio web. Pero señaló que no tiene acceso a las cuentas asociadas a Food Not Bombs Las Vegas, otra organización sustentada por donaciones con la que Lankowski estaba involucrado.

“Sin embargo, nadie en New Leaf tiene acceso a ninguna cuenta de Food Not Bombs Las Vegas”, dice el comunicado. “Como resultado, no podemos garantizar que el acceso de Joey a las donaciones a Food Not Bombs Las Vegas haya sido revocado, y desalentar las donaciones a nuestro grupo local. Esta consideración es parte de nuestra investigación adicional sobre el mal uso de los fondos”.

Hasta el miércoles, el enlace de donaciones del sitio web a través de PayPal parecía seguir activo y vinculado a una cuenta a nombre de Lankowski.

Cabañas derribadas

New Leaf llamó la atención este verano cuando los funcionarios de la ciudad de North Las Vegas derribaron las cabañas que había construido en la propiedad del grupo.

New Leaf había construido cuatro cabañas Conestoga a principios de este año y mudó a varias personas sin hogar a las unidades. Los funcionarios encargados de la aplicación del código de la ciudad derribaron las cabañas en abril, lo que dio lugar a una deuda de 18,965 dólares por embargos, según los registros.

Lankowksi tiene actualmente embargos en su contra por dos reducciones que se presentaron en la propiedad que compró en nombre de New Leaf. Los registros de propiedad muestran que compró un terreno vacío, zonificado para uso residencial unifamiliar, en Revere Street y Plymouth Avenue, por 14 mil dólares en noviembre de 2021.

Lankowski no respondió a las preguntas para aclarar si la propiedad fue adquirida en su totalidad con fondos de donantes.

Antes de derribar las cabañas, los oficiales de aplicación del código habían advertido a Lankowski que el grupo no podía construir las unidades. Un funcionario de la ciudad dijo que los agentes también estaban preocupados por la falta de fontanería, electricidad y acceso para los vehículos de emergencia y lo habían considerado “inhabitable”.

Los funcionarios de la ciudad dijeron que proporcionaron servicios y acceso a un refugio a las personas que vivían en el terreno.

“La salud y la seguridad de los residentes sin hogar era nuestra máxima prioridad, al igual que la protección de los intereses de las personas de buen corazón que creían falsamente que estaban apoyando una causa digna. Seguiremos trabajando con la comunidad y los socios estatales para encontrar soluciones reales para los desamparados en Nevada”, dijo la jefa de gabinete adjunta Delen Goldberg en un comunicado.

New Leaf dijo en su declaración en internet que los cofundadores quieren disputar los embargos para que la propiedad no sea embargada. Si tienen éxito, los voluntarios han propuesto vender el terreno y donar el dinero a sus socios comunitarios.