Goodwill abre nueva tienda en Las Vegas.

enero 9, 2024 - 10:58 am

Goodwill abrió una nueva locación al suroeste de Las Vegas el viernes 5 de enero del 2024. (Goodwill of Southern Nevada)

Una nueva tienda minorista de segunda mano está lista para recibir a nuevos clientes.

Goodwill of Southern Nevada abrió su decimoctava ubicación de Las Vegas en la intersección de Blue Diamond y Westwind el viernes 5 de enero de 2024.

Cerca de 200 personas hicieron fila incluso antes de que se abrieran las puertas a las 9 a. m. Los primeros 150 clientes recibieron una tarjeta de regalo Goodwill de $5 de cortesía para ser usada en cualquier compra, así como una bolsa de compras reutilizable y ecológica.

El primer día de inauguración de esta nueva ubicación atrajo entre cuatro y cinco mil clientes.

La tienda Goodwill Blue Diamond está preparada para ofrecer decenas de miles de ropa, artículos para el hogar, productos electrónicos y otros artículos únicos donados generosamente por la comunidad.

Parte de la misión de Goodwill es buscar una causa importante. A través de la donación y la venta de artículos para el hogar en buen estado, permite apoyar los servicios profesionales de Goodwill y los programas de capacitación para trabajadores.

Un equipo de diez asesores profesionales ubicados en dos centros profesionales ubicados en tiendas y en la Academia de Capacitación Goodwill brindan orientación personalizada a solicitantes de empleo y veteranos militares mientras exploran programas de capacitación, talleres de habilidades y servicios de apoyo que conducen a empleos significativos y carreras prósperas.

Hasta la fecha, Goodwill emplea a 212 miembros con designación hispana o latina, de un total de 859 miembros activos del equipo, según representantes de Goodwill; esto representa el 24,68 por ciento de la población activa.

Se aceptan donaciones en todas las tiendas minoristas de Goodwill durante el horario de apertura de la tienda, así como en tres centros de donación atendidos. “El establecimiento de nuestra decimoctava tienda minorista y centro de donaciones Goodwill en el valle suroeste brindará un servicio conveniente para una de las áreas de más rápido crecimiento de la región”, dijo Rick Neal, presidente y director ejecutivo de Goodwill of Southern Nevada. “A medida que nuestra empresa social se expanda, los donantes y compradores seguirán impulsando los programas de desarrollo de la fuerza laboral de Goodwill que ofrecen carreras en atención médica, entretenimiento y otras industrias en crecimiento. Esta nueva ubicación también ha dado la bienvenida a 40 nuevos miembros del equipo de Goodwill, cada uno de los cuales desempeña un papel vital en el mantenimiento de nuestras tiendas, operaciones y servicio a nuestra comunidad”.

La tienda Goodwill Blue Diamond está abierta de lunes a sábado de 9:00 a.m. a 9:00 p.m. y domingos de 9:00 a.m. a 7:00 p.m. Para obtener más información sobre cómo trabajar en Goodwill of Southern Nevada, visite GoodwillVegas.org.