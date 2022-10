Global Gaming Expo vuelve a ofrecer nuevos juguetes e ideas para casinos

Nick Khin, director de operaciones de juego de IGT, posa para una foto junto a las máquinas tragamonedas Gong Xi Fa Cai, a la izquierda, y Megabucks, a la derecha, que se exhibirán durante G2E, la exposición mundial del juego que tendrá lugar la próxima semana, el martes 4 de octubre de 2022, en la sede de IGT en Las Vegas. (Bizuayehu Tesfaye/Las Vegas Review-Journal) @btesfaye

Nick Khin, director de operaciones de juego de IGT, posa para una foto junto a las máquinas tragamonedas Gong Xi Fa Cai, a la izquierda, y Megabucks, a la derecha, que se exhibirán durante G2E, la exposición mundial del juego que tendrá lugar la próxima semana, el martes 4 de octubre de 2022, en la sede de IGT en Las Vegas. (Bizuayehu Tesfaye/Las Vegas Review-Journal) @btesfaye

Roger Pettersson, vicepresidente del núcleo de video, Pmm y estudios de mercado, habla sobre las nuevas máquinas tragamonedas de IGT que se exhibirán durante G2E, la exposición mundial del juego que tendrá lugar la próxima semana, el martes 4 de octubre de 2022, en la sede de IGT en Las Vegas. (Bizuayehu Tesfaye/Las Vegas Review-Journal) @btesfaye

Los principales responsables de la industria de los casinos llegan a Las Vegas esta semana para dejarse deslumbrar por la más reciente tecnología del juego y para elaborar estrategias para mantener fuerte la industria que ha convertido a la ciudad en una potencia económica.

Global Gaming Expo (G2E), de cuatro días de duración, se inaugurará el lunes en The Venetian Expo con una serie de sesiones educativas, y el martes se abrirá el piso de la feria tras un discurso sobre el estado de la industria pronunciado por el director ejecutivo de American Gaming Association (AGA), Bill Miller. AGA patrocina la convención.

Durante la duración de la feria, más de 18 mil asistentes de más de 105 países mostrarán nuevos productos y antiguos favoritos en un deslumbrante despliegue de luces, colores y sonidos de máquinas tragamonedas. Se esperan más de 250 expositores en la exposición.

Como suele ocurrir en G2E, el tema dominante en el piso de la feria será el de las grandes apuestas.

La empresa londinense International Game Technology (IGT), que tiene una importante presencia en Nevada, tendrá el stand más grande, con 19,710 pies cuadrados.

Se espera que las tendencias del sector, incluida la reimaginación de los pisos de los casinos en un mundo post-pandémico, sean temas candentes durante los cuatro días, que cuentan con más de 70 paneles y sesiones educativas.

Los ponentes analizarán las apuestas deportivas, el fenómeno del juego que sigue creciendo en todo el país, y, de especial interés para Nevada, habrá una sesión el lunes en la que se actualizará el estado de las iniciativas de apuestas deportivas que aparecen en la boleta electoral de noviembre en California.

No solo habrá sesiones de relevancia para todas las operaciones de casinos comerciales, sino que también habrá temas de importancia para los más de 500 casinos tribales que operan en todo el país.

El exsenador de Colorado Ben Nighthorse Campbell subirá al escenario con el presidente de la Indian Gaming Association, Ernie Stevens Jr., como honor al Día de los Pueblos Indígenas.

El martes, la corresponsal de CNBC Contessa Brewer entrevistará al director ejecutivo de Wynn Resorts, Craig Billings, a la directora ejecutiva de FanDuel, Amy Howe, al presidente de Bally’s Corp. Soo Kim, Jason Robins, director ejecutivo de DraftKings, y Derek Stevens, director ejecutivo de Circa, en una mesa redonda sobre el futuro de la industria del juego.

El miércoles por la mañana, Miller debatirá sobre la evolución de los deportes con el juego con la presidenta de los Raiders y expresidenta de la Junta de Control de Juegos de Nevada, Sandra Douglass Morgan, y la directora ejecutiva de Barstool Sports, Ericka Ayers Nardini.

Pero, como en años anteriores -la primera G2E se celebró en Las Vegas en 2001-, el supermercado del juego que es la feria, será el principal atractivo.

Se espera que el nuevo sistema de juego sin dinero en efectivo de IGT, presentado en seis establecimientos de Station Casinos la semana pasada, y su familia de enormes gabinetes Peak, que albergan su arsenal de juegos, reciban mucha atención.

Tras vender su sistema de apuestas deportivas OpenBet a principios de año, la empresa Light and Wonder, antes Scientific Games, con sede en Las Vegas, empezará a desplegar su nuevo contenido de juegos.

Otros fabricantes, muchos de ellos con oficinas en Las Vegas, mostrarán sus productos más recientes. Entre los principales proveedores de máquinas tragamonedas y equipos de juego que expondrán en G2E se encuentran Aristocrat Leisure Ltd., Konami Group Corp., Everi Holdings, PlayAGS Inc., JCM Global, Sightline Payments LLC, GeoComply Solutions Inc., Global Payments Gaming Solutions y Playtech Plc.