Garantizar la longevidad de los programas sin ánimo de lucro es importante a la hora de conceder subvenciones, dice Sisolak

A medida que la ayuda empieza a fluir desde las reservas de subvenciones estatales a las organizaciones sin ánimo de lucro, los funcionarios deben medir el éxito a largo plazo de los programas que apoyan, dijo el gobernador Steve Sisolak durante un acto en el Legal Aid Center of Southern Nevada.

abril 21, 2022 - 10:53 am

El gobernador de Nevada, Steve Sisolak, y la directora ejecutiva de Legal Aid Center of Southern Nevada, Bárbara Buckley, durante una mesa redonda en las oficinas de la organización sin ánimo de lucro, el miércoles 20 de abril de 2022. La organización sin ánimo de lucro recibió 2.6 millones de dólares en fondos de ayuda del estado. (K.M. Cannon/Las Vegas Review-Journal) @KMCannonPhoto

El gobernador de Nevada, Steve Sisolak, en el centro, durante una mesa redonda en el Legal Aid Center of Southern Nevada, en Las Vegas, el miércoles 20 de abril de 2022. La organización sin ánimo de lucro recibió 2.6 millones de dólares en fondos de ayuda del estado. (K.M. Cannon/Las Vegas Review-Journal) @KMCannonPhoto

El gobernador de Nevada, Steve Sisolak, y la directora ejecutiva del Legal Aid Center of Southern Nevada, Bárbara Buckley, revisan un edificio vacío recientemente adquirido por la organización sin ánimo de lucro frente a sus oficinas de Las Vegas, el miércoles 20 de abril de 2022. La organización sin ánimo de lucro recibió 2.6 millones de dólares en fondos de ayuda del estado. (K.M. Cannon/Las Vegas Review-Journal) @KMCannonPhoto

El estado recientemente le concedió a la organización de servicios jurídicos una subvención de 2.6 millones de dólares a través del programa de Subvenciones para la Recuperación de la Comunidad. El fondo de 30 millones de dólares, procedente del American Rescue Plan Act (ARP), está destinado a apoyar programas que proporcionen servicios educativos, de salud, de vivienda y otros servicios relacionados en Nevada.

Parte del proceso de selección es garantizar la longevidad de los servicios prestados a través de la subvención, dijo Sisolak durante la mesa redonda del miércoles.

“No se trata solo de necesidad”

Sisolak dijo que una de sus preocupaciones con respecto a la concesión de subvenciones es si dichas concesiones pueden crear cargas financieras para una organización o programa una vez que se posponga la financiación. Una forma de evitarlo es conceder subvenciones a organizaciones que ofrezcan un plan sobre cómo continuará el programa una vez que la subvención disminuya.

“No puedes fijarte solo en la necesidad, tienes que fijarte en la sostenibilidad”, dijo Sisolak. “No se puede crear un precipicio financiero para ninguno de ellos en el que se hagan tres o cuatro años. ¿Qué pasará dentro de tres años cuando no tengamos otra subvención como la del ARP? ¿Cómo van a continuar? Porque no quieres establecer un programa y luego eliminarlo. Entonces haces más daño que bien”.

Más de 330 organizaciones solicitaron 445 millones de dólares de financiación, según dijo anteriormente el estado. Ahora, la oficina del gobernador está examinando las solicitudes antes de someter a los grupos seleccionados a la aprobación del Comité Financiero Provisional. Hasta ahora se han concedido ocho subvenciones, por un total de unos 5.5 millones de dólares. Los beneficiarios tienen programas de educación, capacitación laboral, atención a la infancia y salud mental.

“Muchos de los requisitos que se expusieron durante la pandemia, no los tuvimos suficientemente en cuenta antes de la pandemia y no los planificamos lo suficiente”, dijo Sisolak. “Eso se vio con la salud mental, se vio con la prestación de servicios médicos con enfermeras todos los días”.

La subvención de Asistencia Jurídica se centra en la defensa de la educación

La subvención del Centro de Asistencia Jurídica servirá para apoyar su programa de defensa en materia de educación, que ofrece defensa legal a los niños con discapacidades, sobre todo a los que están en régimen de acogida, en entornos educativos. La subvención financia dos abogados más y cuatro defensores para los próximos cuatro años. Los administradores le dijeron a Sisolak que pensaban usar más subvenciones y la recaudación de fondos privados para continuar con el programa una vez que se agote la subvención.

“Representamos a personas cuyas vidas han sido perjudicadas, que necesitan ayuda con la defensa legal”, dijo Gillian Barjon, la principal abogada del programa. “La educación, concretamente la educación de los niños con discapacidad, es un derecho y los servicios para esos niños son un derecho”.

Los defensores y abogados trabajarán con los alumnos para que su educación sea equitativa, por ejemplo, resolviendo los problemas del programa educativo individualizado (IEP, por su sigla en inglés) del niño, que puede incluir una discapacidad enlistada incorrecta o no estar correctamente personalizado.

“Existe ese punto para los niños con discapacidades en el que se les etiqueta como un problema de comportamiento”, dijo Jonathan Norman, director de políticas de la Coalición de Proveedores de Servicios Legales de Nevada y antiguo activista de la educación. “Si el IEP no satisface sus necesidades, si no tienen un plan de intervención en el comportamiento adecuado, si no lo hacemos bien, están en camino de ser remitidos a la justicia juvenil y luego ya sabemos a dónde nos lleva eso cuando se convierten en adultos: a la cárcel”.