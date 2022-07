Fremont Street Experience refuerza la seguridad con detectores de metales, entre otras cosas

La gente camina por Fremont Street Experience el martes 5 de julio de 2022. Los líderes de la ciudad están considerando un toque de queda para menores de 21 años como una posible opción para ayudar a reducir la violencia en el centro comercial peatonal. (Steel Brooks/Las Vegas Review-Journal)

Baola Rodríguez, de cinco años, y su padre Jerry Rodríguez, de California, caminan por Fremont Street Experience el martes 5 de julio de 2022. Los líderes de la ciudad están considerando un toque de queda para menores de 21 años como una posible opción para ayudar a reducir la violencia en el centro comercial peatonal. (Steel Brooks/Las Vegas Review-Journal)

Los visitantes de Fremont Street Experience deberán pasar por detectores de metales, registros de bolsas y estar sujetos a requisitos por su edad para entrar en el centro comercial peatonal de Las Vegas, en una nueva medida para frenar el aumento de la violencia.

Según los responsables de Fremont Street Experience, los fines de semana se usarán detectores de metales, registros de bolsas, un toque de queda para los menores no acompañados y los jóvenes de 18 a 20 años de edad, y una mayor presencia de las fuerzas del orden. Las medidas de seguridad responden al aumento de la violencia y a un reciente homicidio en el centro turístico.

“La seguridad de nuestros clientes, empleados e inquilinos ha sido y será siempre nuestra prioridad”, escribió Andrew Simon, presidente y director ejecutivo de Fremont Street Experience, en un comunicado enviado por correo electrónico. “Todo lo demás es secundario. Los incidentes de la semana pasada no pueden y no serán tolerados. Nuestro turismo, nuestros puestos de trabajo y nuestra seguridad no se verán amenazados por estas acciones”.

Este año se han reportado más delitos violentos

Los oficiales de seguridad pública han notado el aumento de los delitos violentos en el distrito de cinco cuadras y sus alrededores, donde los visitantes se reúnen a menudo para visitar los casinos, ver conciertos, beber y contemplar la pantalla de video techada.

El capitán de la Policía Metropolitana Héctor Cintrón, que dirige el mando de la zona del centro de la ciudad para el Departamento de Policía Metropolitana de Las Vegas (LVMPD) , dijo que en lo que va de 2022 se han reportado 45 agresiones con agravantes, en comparación con las 27 del año pasado a estas alturas. Cinco de ellas estaban relacionadas con armas de fuego y la mayoría de las demás con lesiones producidas por peleas. Además, se han reportado 20 robos en lo que va del año, comparado con 14 para la misma fecha en 2021.

La policía mide los delitos relacionados con Fremont Street Experience dentro de los límites este-oeste de las calles Eighth a Main y los límites norte-sur de la Autopista U.S. 95 a Bridger Avenue para incluir el tránsito a pie hacia y desde la atracción, dijo Cintron.

“No hemos identificado exactamente cuál es la diferencia entre el año pasado y este año, en lo que respecta a individuos específicos”, dijo Cintron. “Simplemente parece que estamos teniendo un repunte de los delitos violentos”.

El escrutinio se intensificó esta semana, cuando se produjeron disparos durante un altercado a primera hora del lunes. Además, el 19 de junio, una pelea armada en el centro comercial terminó con un joven de 16 años que disparó mortalmente a un hombre e hirió a un transeúnte.

El Review-Journal revisó los datos del departamento sobre las investigaciones de los delitos reportados más cerca de Fremont Street Experience, incluyendo los negocios que conducen al centro comercial peatonal y una cuadra al este de la entrada del centro comercial, a Sixth Street, donde los visitantes pueden seguir caminando a muchos otros restaurantes y bares populares.

Los datos muestran que los asaltos agravados y los robos denunciados han aumentado en lo que va de año en comparación con 2021. LVMPD investigó siete robos denunciados en el primer semestre de 2021 y cuatro en el segundo; investigó 11 hasta junio de este año. El departamento también investigó 34 asaltos agravados reportados en lo que va del año, en comparación con 39 en todo 2021.

“Fremont Street Experience cuenta, realmente, con miles de personas, especialmente los viernes y sábados por la noche”, dijo Cintron. “Los escenarios de ahí abajo tienen multitudes muy grandes a su alrededor. El consumo de alcohol contribuye a que la gente pierda su capacidad de pensar racionalmente en algún momento. Y la mayoría de estos llamados se derivan de un altercado o de un intercambio verbal que puede llevar a una pelea y ahí es donde estamos teniendo esto”.

LVMPD puso en marcha un plan contra el aumento de incidentes el jueves por la noche, dijo Cintrón. Eso incluía más agentes en el sitio entre las 10 p.m. y las 5 a.m. y más interacción entre la unidad de pandillas, el equipo de saturación nacional y los equipos flexibles de otros comandos de la zona.

Otras medidas de disuasión de la delincuencia

A principios de esta semana, la alcaldesa de Las Vegas, Carolyn Goodman, dijo que ella y los interesados en Fremont Street estaban estudiando la posibilidad de aumentar las medidas de seguridad en la atracción, incluido un posible toque de queda para los menores de 21 años.

La ciudad ya tiene un toque de queda para los menores de 18 años. Los menores no pueden estar sin compañía entre las 10 p.m. y las 5 a.m. del día siguiente, de domingo a jueves, y entre la medianoche y las 5 a.m. del día siguiente los viernes y sábados. Los funcionarios municipales confirmaron que el toque de queda se aplica también a Fremont Street Experience (FSE). La propuesta de ampliar el toque de queda abarcaría a los jóvenes de 18 a 20 años y posiblemente tendría un horario diferente, dijo el portavoz Jace Radke.

Los funcionarios de Fremont Street apoyan la idea del toque de queda ampliado como una ordenanza de la ciudad, que probablemente no se aplicará a un menor con un padre o tutor o alguien que trabaje legalmente en la atracción. Simon dijo que la organización cree que la propuesta “será esencial en nuestros esfuerzos por avanzar”.

Mientras tanto, la seguridad aumentada de Fremont no permitirá la entrada de menores de 21 años sin un padre o tutor después de las 8 p.m. durante los eventos especiales de los fines de semana, dijo Simon.

Pueden pasar varias semanas hasta que entre en vigor un nuevo toque de queda de la ciudad, si es que entra en vigor. Goodman encargó al abogado de la ciudad que estudiara la idea, y la propuesta debe pasar por el Concejo Municipal antes de su aprobación.

Simon también señaló que la atracción usa 300 cámaras de vigilancia en las cinco cuadras para la seguridad. Los agentes de seguridad de FSE llevan cámaras de alta definición, dijo, y la entidad instaló el “multimillonario” sistema Shotpoint, un sistema de detección de disparos, bajo la marquesina en 2020.

Sentirse seguro

Las autoridades afirman que el objetivo de aumentar la presencia policial es tener más agentes disponibles para reaccionar ante las aglomeraciones o la violencia, y hacer que los visitantes se sientan seguros mientras están en el centro. Los dueños de negocios de los alrededores han participado en la planificación de la seguridad. Derek Stevens, que dirige tres casinos del centro de la ciudad, dijo en un comunicado que apoya plenamente el plan de acción coordinado.

“No hay duda de que limpiaremos Fremont Street”, dijo Stevens, director ejecutivo de Circa, The D Las Vegas y Golden Gate, en un comunicado.

Verónica Roque trabaja en un quiosco que vende bolsas y otros accesorios a los visitantes de Fremont Street. Dice que apoya la idea de contar con una mayor presencia de las autoridades por la noche.

“Me gusta estar aquí, pero a veces es un poco peligroso”, dijo Roque, refiriéndose a la reciente violencia con armas y a los indigentes. “Veo mucha seguridad aquí todo el tiempo. Siempre que pido seguridad, están aquí conmigo. Tengo un número al que llamar si pasa algo, así que no tengo mucho de qué quejarme”.

A otros les preocupa cómo podrían reaccionar o ser percibidos los oficiales. Chase, un diseñador gráfico de un quiosco de Fremont Street que no quiso compartir su apellido, dijo que espera que algunas personas se sientan incómodas cerca de la policía, aunque él personalmente se sentiría más seguro. Dijo que apoya las soluciones que abordan el control de multitudes, como los detectores de metales y las barreras.

Aun así, le preocupa que una Fremont Street limpia pierda su atractivo porque a algunos visitantes les gusta su naturaleza ruidosa.

“Vi una pelea justo a la salida de la tienda de regalos”, dijo. “Alguien asfixió a alguien y lo dejó allí. Luego, vi a los turistas que pasaban por allí, filmándolo. No estoy mejor solo quedándome aquí sentado, pero no lo convierto en un asunto que tenga que ver con las redes sociales como diciendo: ‘Oh, mira lo que vi en Las Vegas’”.