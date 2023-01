Forense ve un aumento en las muertes por arma de fuego y suicidio en 2022

La oficina forense del Condado Clark investigó más de 3,100 muertes en 2022. Entre ellos estaban (fila superior, de izquierda a derecha) Mason Domínguez; Jeff German; Maris DiGiovanni; (fila inferior, de izquierda a derecha) Brooklynn Fellure; Lluvia Daylenn Zacarias, Bryan Axel Zacarías, Adrián Zacarías y Fernando Yeshua Mejía; Alexander Clifton. (Fotos facilitadas)

Los datos de la oficina forense del Condado Clark mostraron que los médicos forenses investigaron 3,186 muertes en 2022, un aumento de 300 casos con respecto al año anterior. (Benjamin Hager/Las Vegas Review-Journal) @benjaminhphoto

Un tiroteo mató a Christine Morton, de 43 años, mientras estaba en la puerta de su casa del noreste del valle, una de las 435 personas asesinadas con un arma de fuego en el Condado Clark el año pasado.

Morton era madre y fan de los Dallas Cowboys y trabajaba en facturación médica, según escribió su hermano mayor, Thomas Tu’uu, en un mensaje al Review-Journal.

Los datos de la oficina forense del Condado Clark mostraron que los médicos forenses investigaron 3,186 muertes en 2022, un aumento de 300 casos con respecto al año anterior. Las tres causas de muerte más altas fueron el alcohol y las drogas, los problemas cardiovasculares y las armas de fuego.

“Mi hermana se partía la espalda para ayudar a los que amaba y era genuina hasta la exageración”, escribió Tu’uu. “Era una madre adolescente que salió adelante en la calle cuando su entorno no era para los débiles”.

Tu’uu dijo que su hermana pequeña estaba orgullosa de su herencia samoana y que su risa era contagiosa. Morton recibió un disparo mortal alrededor de las 5 a.m. del 27 de agosto en la puerta de su casa en la cuadra 3700 de Melbourne Circle.

La policía dijo que Héctor Camacho, de 23 años, estaba disparando un arma al aire y hacia la gente mientras viajaba en el asiento trasero de un auto mientras varios hombres circulaban por el vecindario de Morton. Camacho dijo que no conocía personalmente a Morton.

“Nos robó”, escribió Tu’uu. “Tiró su vida a la basura y dañó a su propia familia y a la mía”.

La oficina forense investigó la muerte de 133 niños el año pasado, incluyendo 27 bebés que murieron por condiciones inseguras para dormir, ocho niños que sufrieron una sobredosis de drogas, 10 que murieron por suicidio y 16 muertos en un homicidio.

Las armas estuvieron implicadas en la muerte de 12 niños y, hasta el viernes, la oficina forense seguía intentando determinar cómo murieron 23 niños en 2022.

“Permitir que los menores tengan acceso a las armas aumenta drásticamente la probabilidad de que usen un arma en un suicidio, homicidio o tiroteo no intencional”, dijo Allison Anderman, abogada senior y directora de política local de Giffords.

Los datos nacionales publicados por los Centros para el Control de Enfermedades en mayo mostraron que las muertes por armas de fuego, incluidos homicidios y suicidios, aumentaron de forma constante entre 2011 y 2020 entre todos los grupos de edad.

Giffords, un grupo de control de armas que lleva el nombre de la excongresista de Arizona Gabby Giffords, que sobrevivió a un intento de asesinato en 2011, trabaja en la mayoría de los estados de la nación para aprobar leyes relacionadas con la seguridad de las armas. En su último estudio, Nevada se ubicó en el puesto 16 de la nación en lo que se refiere a leyes sobre armas, con controles estatales de antecedentes, leyes sobre armas fantasma y leyes de prevención de acceso a menores. El comité de acción política espera ver una ley de portación oculta más fuerte y más restricciones de armas contra los condenados por agresión doméstica.

“Se trata de políticas que han demostrado su eficacia a la hora de evitar que las armas lleguen a manos de personas con un alto riesgo de cometer actos violentos con ellas”, afirma Anderman. “Tenemos unas leyes sobre armas abismalmente débiles a nivel federal, e incluso a nivel estatal en muchos estados. Incluso un estado como Nevada, que en nuestra última tarjeta de puntuación ocupó el puesto 16 de 50 en la fortaleza de la ley de armas, todavía tiene mucho por hacer para que sus leyes sean realmente integrales y efectivas”.

La ley de Nevada aprobada en 2019 convirtió en un delito menor grave dejar un arma donde un niño pueda sufrir daños, pero el abogado de Las Vegas y exasambleísta estatal Ozzie Fumo, dijo que está frustrado con el poco número de personas que enfrentan cargos penales después de que la muerte de un niño involucrara un arma.

“Es frustrante y una decisión arbitraria del fiscal de distrito presentar o no cargos”, dijo Fumo. “Necesito que el fiscal cumpla la ley. Trate a todos por igual, justicia igual ante la ley”.

Fumo, que defendió el proyecto de ley que convirtió el almacenamiento inadecuado de armas en un delito menor grave, se inspiró en una niña de 13 años llamada Brooklynn Mohler que fue asesinada a tiros por su mejor amiga el último día de clases en 2013.

El padre de la otra niña dejó el arma en un gabinete para cuando la niña se quedara sola en casa, y ella le disparó a Brooklyn por la espalda.

“La gente está muriendo y las estadísticas son asombrosas, desgarradoras”, dijo Fumo. “La forma de reducir significativamente el número de suicidios y homicidios sería simplemente guardarlas… Basta una milésima de segundo y la vida de alguien se acabó”.

Aumento de suicidios

Más personas murieron de sobredosis de alcohol y drogas sobre que cualquier otra causa de muerte. el año pasado, la oficina forense encontró. El total de 814 sobredosis en 2022 fue 114 menos que en 2021.

El año pasado, 481 personas murieron por suicidio, en comparación a 451 el año anterior.

La profesora de sociología de College of Southern Nevada, Flora Rudacille, dijo que muchas personas que tienen un problema de abuso de sustancias no tienen la intención de morir por suicidio, pero la depresión y el abuso de sustancias a menudo están correlacionados.

“Hemos pasado por un trauma global con la pandemia y muchas otras cosas que están sucediendo en los últimos años y que creo que han aumentado el nivel de lo que los sociólogos denominan normalidad, o desconexión del sistema normativo”, dijo Rudacille.

Rudacille dijo que muchas personas han sentido más ansiedad y depresión en la recesión económica, unidas al aislamiento que supone que la comunicación virtual sustituya a las salidas sociales.

“Los psicólogos probablemente dirían que es muy difícil para mucha gente solo dejar de beber”, dijo. “El alcohol es complicado. Uno no se convierte en alcohólico de la noche a la mañana. Algunas personas beben durante años antes de que alguien se dé cuenta de que tienen un problema”.

Por lo general, el forense solo investiga las muertes si las personas fallecieron fuera de los cuidados de un médico o si la causa de la muerte no estaba clara de inmediato. Dictaminan una de las cinco formas de muerte: accidente, homicidio, suicidio, natural o indeterminada.

En 2022 se dictaminaron más casos de accidente que de otra cosa.

La oficina forense reglamentó que Alexander Clifton, de 36 años, murió el 2 de octubre a causa de heridas por objeto contundente provocadas por un choque con un paramotor. Su muerte se dictaminó como accidental.

Clifton se preparaba para su primera competencia de parapente en Boulder City cuando se estrelló contra el lecho seco de un lago y murió al momento.

Clifton era controlador de tránsito aéreo en el Aeropuerto Internacional Harry Reid después de retirarse de las Fuerzas Aéreas de Estados Unidos, donde sirvió durante cuatro años. Su madre, Christine Morgan, dijo que se trasladó a Henderson desde Chicago en 2020 después de que le extirparan un riñón.

“Él sabía desde décimo grado que quería ser controlador de tránsito aéreo”, dijo. “Estaba fascinado con la aviación, de cualquier forma o manera. Estaba encantado”.

Clifton, que también trabajó como voluntario en el Centro Médico de Veteranos de North Las Vegas, fue enterrado en Beaufort National Cemetery, en su estado natal de Carolina del Sur.

“Siempre decía ‘mamá. No me importa lo que sea, si necesitas ayuda en mitad de la noche, yo me encargo’”, dijo Morgan entre lágrimas.