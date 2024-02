Fin de semana templado en Las Vegas antes de la humedad de la próxima semana

Hagas lo que hagas este fin de semana, disfruta del tiempo primaveral antes de que empeore a principios de la próxima semana, según los datos del Servicio Meteorológico Nacional.

La máxima del viernes en Las Vegas debería estar cerca de 68 °F con un cielo soleado y vientos no superiores a 10 mph.

A wet pattern is in store for the Western US early next week pic.twitter.com/LPXa7Oa40g

El sábado se nublará con una máxima cercana a los 70° antes de un cenit dominical cercano a los 72°.

Se espera que las condiciones de brisa traigan una probabilidad de lluvia el lunes por la noche después de un día agradable y una máxima cercana a los 70°.

A pleasant weekend is in store for the region with temperatures climbing a few degrees above normal with periods of passing high clouds. Enjoy it while it lasts, chances for rain will return next week. #azwx #nvwx #VegasWeather pic.twitter.com/TcVhdqwsMq

