Fechas de las atracciones navideñas en Las Vegas

noviembre 11, 2022 - 10:58 am

The Magical Forest de Opportunity Village celebra su temporada 30. (Opportunity Village)

Los autos recorren Glittering Lights en Las Vegas Motor Speedway en Las Vegas el lunes 30 de noviembre de 2020. (Elizabeth Page Brumley/Las Vegas Review-Journal) @Elipagephoto

Mia Meija, de 11 años, guía a su hermana pequeña Gabby Barreto, de dos años, sobre el hielo en la pista de patinaje Rock Rink del Downtown Summerlin el domingo 14 de noviembre de 2021 en Las Vegas. Rachel Aston Las Vegas Review-Journal/rookie__rae

Un campo de béisbol transformado en Enchant Las Vegas iluminó las pistas de béisbol en 2021. (Benjamin Hager/Las Vegas Review-Journal)

La exhibición invernal "Hopeful Holidays" en el Bellagio Conservatory de Las Vegas el lunes 7 de diciembre de 2020. (K.M. Cannon/Las Vegas Review-Journal) @KMCannonPhoto

La gente disfruta de un poco de patinaje en la pista de hielo en The Cosmopolitan of Las Vegas el lunes 2 de diciembre de 2019, en Las Vegas. (L.E. Baskow/Las Vegas Review-Journal) @Left_Eye_Images

Favion Martinez, de Las Vegas, le propone matrimonio a Janely Borjas, mientras la hija de Martinez, Emma, de seis años, observa, el viernes 4 de noviembre de 2022, en Cactus Garden de Ethel M Chocolates en Henderson, después de la ceremonia anual de iluminación. (Chitose Suzuki/Las Vegas Review-Journal) @chitosephoto

Con la temporada festiva acercándose rápidamente, aquí hay algunas fechas que tienes que recordar para tus eventos festivos favoritos en Las Vegas.

The Magical Forest en Opportunity Village

Fechas: Del 25 de noviembre al 31 de diciembre, abierto de jueves a domingo. Cerrado el día de Navidad.

Horario: De 5:30 a 9 p.m.

Dirección: 6300 W. Oakey Blvd.

The Magical Forest volverá en su temporada 31 con fotos con Santa Claus, camiones de comida, atracciones y mucho más.

Todo el dinero gastado en The Magical Forest se destina a Opportunity Village, que ofrece programas y servicios a más de tres mil personas con discapacidades, según el sitio web de Opportunity Village.

Glittering Lights en Las Vegas Motor Speedway

Fechas: Del 10 de noviembre al 8 de enero, abierto de domingo a jueves.

Horario: De 4:45 a 9 p.m.

Dirección: 7000 N. Las Vegas Blvd. Para saber cómo llegar, visita: glitteringlightslasvegas.com/directions. Glittering Lights le pide a los visitantes que no usen GPS.

Contempla millones de luces navideñas desde la comodidad de tu auto mientras contribuyes a la comunidad del sur de Nevada en la exhibición anual Glittering Lights. Goodwill of Southern Nevada recolectará ropa y artículos para el hogar y aceptará donaciones para ayudar a conectar a los habitantes del sur de Nevada con puestos de trabajo. Las concesiones apoyarán a las tropas locales de Boy Scouts.

El recorrido por la exhibición dura aproximadamente 40 minutos, y los boletos son por auto, así que lleva a toda la familia, incluso a tus mascotas. Glittering Lights también ofrece un descuento de dos dólares para los militares con una identificación válida, según el sitio web de Glittering Lights.

También se exhibirá un nacimiento viviente con miembros de iglesias locales y otros grupos en determinados días.

Los boletos ANYDAY, que te permitirán visitar cualquier día desde el 10 de noviembre hasta el 8 de enero, cuestan 39 dólares. Para obtener más detalles sobre las fechas de espera ampliadas, los boletos de temporada y los boletos de valor entre semana, visita glitteringlightslasvegas.com.

La pista Rock Rink en Downtown Summerlin

Fechas: Del 11 de noviembre al 16 de enero. Cerrado el día de Navidad.

Horario: De 4 a 9 p.m. de lunes a jueves, de 4 a 10 p.m. los viernes, de 10 a.m. a 10 p.m. los sábados y de 11 a.m. a 8 p.m. los domingos.

Dirección: 1825 Festival Plaza Drive.

Todos los años, Downtown Summerlin transforma su césped de dos mil metros cuadrados en un país de las maravillas del patinaje invernal para todas las edades.

La renta de patines cuesta a partir de 16 dólares, y los paseos en el tren navideño que rodea la pista y el árbol navideño de 40 pies cuestan cinco dólares por persona. El tiempo en la pista está limitado a 75 minutos, según el sitio web de Summerlin.

Para obtener boletos, visita summerlin.com/events/the-rock-rink.

Enchant en Resorts World

Fechas: Del 19 de noviembre al 1° de enero

Horarios: Para obtener la lista más actualizada de los horarios diarios, visita enchantchristmas.com/las-vegas-nv-resorts-world-guest-information. Los horarios cambian semanalmente.

Dirección: 3000 S. Las Vegas Blvd.

¿Y si pudieras recorrer el mayor laberinto de luces navideñas del mundo, patinar sobre hielo, ir de compras, ver presentaciones en vivo y conocer a Santa Claus, todo en un mismo lugar? En Enchant on the Strip puedes hacerlo.

Los visitantes también pueden disfrutar de s’mores, donas caseras y mucho más en The Village, el centro comercial de Enchant.

Los adultos también pueden disfrutar de cocteles, mocktails y vino en el Tipsy Tree Lounge, según Enchant.

El precio de los boletos es de 44 dólares para los adultos y 23 dólares para los niños.

Para más información, visita enchantchristmas.com.

Enchant en Las Vegas Ballpark

Fechas: Del 25 de noviembre al 1° de enero

Horario: Consulta enchantchristmas.com/las-vegas-nv-ballpark-guest-information para más detalles.

Dirección: 1650 South Pavilion Center Drive.

Para los lugareños y otras personas interesadas en evitar el Strip, pero que quieren vivir una experiencia navideña grandiosa y mágica, está Enchant at Las Vegas Ballpark.

Enchant at Las Vegas Ballpark, al igual que el ubicado en el Strip, cuenta con un laberinto de luces navideñas, patinaje sobre hielo y una villa comercial.

El precio de los boletos es de 34 dólares para los adultos y de 20 dólares para los niños, por lo que es una alternativa menos costosa que la experiencia del Strip.

Immersive Nutcracker en The Shops at Crystals

Fechas: Del 19 de noviembre al 30 de diciembre

Horario: Consulta la disponibilidad de los boletos en immersive-nutcracker.com.

Dirección: Piso tres en el 3720 S. Las Vegas Blvd.

De Lighthouse Immersive, la compañía detrás de Immersive Van Gogh, está “Immersive Nutcrack: A Winter Miracle “, que cuenta la historia de El Cascanueces con la emblemática música de Peter Tchaikovsky.

Ve un cascanueces de tamaño natural, proyecciones inmersivas y obtén fotografías para toda la familia.

El boleto básico cuesta 34.99 dólares por persona, con otros paquetes familiares disponibles.

Exposición de invierno de Bellagio Conservatory

Fechas: Del 19 de noviembre al 1º de enero

Horario: Abierto todo el día, todos los días.

Dirección: 3600 S. Las Vegas Blvd.

Aunque todavía no se conoce el tema de la exposición de invierno de este año, seguro que será rival de la exposición “Holiday Time” del año pasado, que incluía una villa navideña inspirada en la arquitectura europea y un árbol de Navidad de 42 pies de alto.

La pista de hielo del Cosmopolitan

Fechas: Del 15 de noviembre al 2 de enero.

Horario: Abierto de viernes a domingo de 7 a 11 p.m., y en el mismo horario de miércoles a domingo del 19 de diciembre al 2 de enero.

Dirección: Boulevard Tower, 3708 S. Las Vegas Boulevard, piso cuatro.

La pista de 4,200 pies cuadrados cuesta 30 dólares por persona, y 20 dólares para los habitantes de la zona, los primeros auxilios con identificación y para los militares, de lunes a jueves. La pista está abierta para patinadores de todas las edades.

Luces de cactus navideñas en Ethel M Chocolates

Fechas: Del 4 de noviembre al 1º de enero

Horario: De 5 a 10 p.m.

Dirección: 2 Cactus Garden Drive, Henderson.

Ve una variedad de cactus decorados con luces navideñas por solo un dólar por persona. Todo lo recaudado se destinará a Help of Southern Nevada y Three Square Food Bank. También habrá fotos con Santa y un camión de comida.