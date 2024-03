Explore los días de gloria del Tropicana en Las Vegas – FOTOS

Las coristas de "Folies Bergere" se preparan para un espectáculo en su camerino del hotel y casino Tropicana, en la esquina sureste de East Tropicana Avenue y South Las Vegas Boulevard. Folies Bergere es el espectáculo más antiguo de Las Vegas, inaugurado en 1959. El espectáculo se ha renovado este año y se llama "The Best of the Folies Bergere ... Sexier than ever". Un breve reportaje sobre el espectáculo aparece en el periódico 1997-11-07 página 14J.