Exclusiva del RJ: el presidente de Bally’s Corp. espera que los terrenos gratis ayuden a cerrar el acuerdo con los A’s

El presidente de Bally's Corp. espera que los terrenos gratis ayuden a cerrar el acuerdo con los A's en Las Vegas.

Los dueños de Tropicana esperan que el acuerdo vinculante alcanzado con los Oakland Athletics, por el que se comprometen a ceder gratuitamente nueve acres en el Strip de Las Vegas, ayude a completar el proyecto del estadio de la MLB, de 1,500 millones de dólares. (Ellen Schmidt/Las Vegas Review-Journal) @ellenkschmidt_

El presidente de Bally’s Corp. Soo Kim, presidente de Bally’s Corp., declaró por primera vez al Review-Journal que el precio estimado de los terrenos del Tropicana, ubicado en el sur del Strip, es de unos 20 millones de dólares por acre, es decir, un potencial de 180 millones por los nueve acres de los A.

Los legisladores estatales decidirán esta misma semana el destino de 395 millones de dólares en ayudas públicas para el estadio de 30 mil asientos. Esta cantidad procedería principalmente de un distrito fiscal especial creado en los alrededores al sitio del estadio.

El sitio de 35 acres es propiedad de Gaming and Leisure Properties Inc (GLPI), dijo Kim. “Somos propietarios de los edificios y del derecho a usarlos. Así que, juntos, hemos decidido donar estos nueve acres a este esfuerzo. Es una contribución. No hay renta para ellos (A’s)”.

GLPI también financiaría hasta 175 millones de dólares en mejoras compartidas a cambio de un aumento de la renta para Bally’s. En 2022, Bally’s firmó un contrato de arrendamiento de 50 años con GLPI por valor de 10.5 millones de dólares al año.

El acuerdo depende de que los A’s consigan una ayuda pública del estado y de que la MLB apruebe su traslado.

“Estamos encantados de ayudar a facilitar su emocionante visión de un nuevo estadio de béisbol a través de nuestra contribución de nueve acres de ese sitio Tropicana y esperamos con interés el lugar prominente que el proyecto global ocupará en el horizonte de Las Vegas”, dijo el presidente y director ejecutivo de GLPI Peter Carlino, en un comunicado.

Con Bally’s dispuesto a renunciar a alrededor de 180 millones de dólares en dinero que podría hacerse en los nueve acres, esperan que los legisladores estatales sigan su ejemplo mediante la aprobación de los hasta 395 millones de dólares que piden los A’s.

“Nos encantaría ver algún tipo de compromiso similar por parte del condado y del estado”, declaró Kim. “Se trata de un esfuerzo colectivo de la comunidad para atraer a todas estas franquicias y toda la actividad económica que conlleva… Estamos plantando la bandera y esperamos que todo el mundo llegue hasta allí”.

Kim señaló que los A’s acabarían dándole los terrenos a la Autoridad de Estadios de Las Vegas una vez finalizado el proyecto, de forma similar a lo que hicieron los Raiders con Allegiant Stadium.

“Creo que se trata de una oportunidad única”, afirmó Kim. “Analizamos la situación y comprendimos que necesitaban algún tipo de ayuda. Dijimos que podíamos iniciar este proceso aportando gratuitamente nueve acres”.

Kim señaló que la situación acabaría beneficiando a Bally’s Corp, ya que tiene previsto construir un nuevo hotel-casino en los 26 acres restantes del sitio una vez construido el estadio.

“La realidad es que todos saldrán beneficiados”, afirmó Kim. “El MGM tiene 16 mil habitaciones en las esquinas que rodean el sitio. Ellos serán un beneficiario, toda la ciudad y el Strip lo serán ya que ahora hay otra razón para visitar Las Vegas”.

Todavía se está determinando si el Tropicana tendría que cerrarse por completo o si podría hacerse por fases a medida que los planes del estadio de los A’s vayan fructificando, dijo Kim.

“Si pudiéramos cerrarlo por fases y seguir usando partes de él mientras empezamos con la demolición, haríamos primero el estadio”, dijo Kim. “Creo que la idea general es construir primero el estadio y no tener prisa por urbanizar el resto del sitio. Pero creo que eso dependerá de muchos factores”.

El anuncio de los terrenos de Tropicana se produjo semanas después de que los A’s dijeran que iban a construir un estadio de béisbol y un distrito de ocio en 49 acres propiedad de la empresa matriz de Station Casinos, Red Rock Resorts.

Kim señaló que Bally’s Corp. ha estado en conversaciones con los A’s sobre el sitio de Tropicana durante unos dos años, y que la situación finalmente llegó a un punto crítico este fin de semana, cuando se cerró un acuerdo para el sitio.

El estadio previsto se construiría en la esquina sureste del sitio de 35 acres, con el home plate orientado al noroeste hacia el Strip, dijo Kim.

“El sitio es una plaza. Está más al sur y más al este, más cerca del aeropuerto y más lejos de Tropicana y Las Vegas Boulevard”, explicó Kim. “Desde ese lugar se puede ver hacia el Strip. El campo abierto estará orientado hacia el Strip y la parte trasera también dará al aeropuerto. En cierto modo, la parte trasera de un estadio es la que mejor funciona como letrero publicitario. Dar al aeropuerto tendrá sus propias ventajas”.

La incorporación de los posibles estacionamientos de MGM Resorts es un gran negocio para los fans que asistan a partidos y eventos en el estadio.

“Las mejores experiencias de béisbol son las que cuentan con estacionamientos distribuidos y con algunos que están cerca del estadio”, dijo Kim.

The Boring Company también tiene prevista una estación de Vegas Loop en el sitio de Tropicana, lo que podría resultar beneficioso para el sistema de transporte de la zona.

Uno de los principales partidarios de la posible reubicación de los A’s es el dueño de los Golden Knights, Bill Foley. La semana pasada declaró al Review-Journal que está entusiasmado con la posibilidad de crear una especie de distrito deportivo en la zona sur del Strip, con T-Mobile Arena, MGM Grand Garden y el estadio de los A’s que se ha proyectado.

“Es algo importante”, dijo Kim. “Mira, es un importante líder de opinión en la ciudad. …Y no solo eso, su franquicia de la NHL es una de las más populares de la liga. Creo que sabe lo que hace. Creo que ve este esfuerzo como complementario. No compartimos calendario”.

Kim dijo que espera que la petición pública funcione con la Legislatura, ya que los A’s tienen potencialmente otras opciones fuera de Las Vegas y Oakland.

“Si esto falla, no habrá otra sesión legislativa durante 18 meses más o menos”, dijo Kim. “Puede que no esperen. Podría haber otras ciudades. …No creo que debamos contar con que haya una expansión. Realmente creo que esta es nuestra oportunidad generacional”.

Los Raiders recibieron 750 millones de dólares de financiación pública pagados a través de un impuesto del 0.88 por ciento sobre las habitaciones de hotel en Las Vegas. Kim espera que todos los implicados en la aprobación de la solicitud de financiación pública del dueño de los A’s, John Fisher, vean de otra manera su petición, que se pagará mediante un impuesto de financiación en los alrededores del estadio.

“Existe la percepción entre los dueños de las franquicias de que necesitan algún tipo de subvención para construir o trasladarse”, dijo Kim. “No estoy diciendo que eso es correcto o incorrecto, pero creo que, en el panorama general, en relación con todas las otras franquicias, los Fisher están dispuestos a poner tanto de su propio dinero para construir esta cosa es bastante impresionante. No creo que esta petición se parezca en nada a algunas de las otras peticiones. Creo que es justificable dados los incentivos económicos incrementales”.