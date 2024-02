Evitan huelga del Sindicato Culinario en 3 resorts del área del Strip

El Sahara Las Vegas el jueves 3 de febrero de 2022. Las recientes renovaciones del casino resort forman parte de una mayor revitalización de la zona norte del Strip. (K.M. Cannon/Las Vegas Review-Journal)

Un taxi pasa por delante de una puerta-cochera en el Río, que está programado para someterse a una renovación en colaboración con Hyatt Hotels Corp., en Las Vegas, el jueves 18 de marzo de 2021. (Chase Stevens/Las Vegas Review-Journal)

Letreros exteriores del reimaginado y reconceptualizado casino resort Virgin Hotels Las Vegas, el lunes 15 de marzo de 2021. (L.E. Baskow/Las Vegas Review-Journal)

Los empleados de hostelería de varios establecimientos de la zona del Strip no abandonarán sus puestos de trabajo tras los acuerdos alcanzados a última hora de la noche y las prórrogas de las fechas límite entre el Sindicato Culinario Local 226 y los empresarios de los hoteles-casino antes de que acabara el plazo para la huelga el viernes por la mañana.

El sindicato llegó a un acuerdo provisional con el Sahara para 650 trabajadores, según anunció el viernes. En un principio, los negociadores habían establecido la misma fecha límite para ocho hoteles-casino del centro de la ciudad, además del Río y el Virgin fuera del Strip, pero lo ampliaron a las 5 a.m. del lunes.

No strike today (Friday, February 2nd)! Picketing in DTLV is now 9am-9pm today (2/2) & tomorrow (2/3). Negotiations continue with x10 remaining Strip & DTLV casinos for the BEST CONTRACT EVER ~3,600 workers. #OneJobShouldBeEnough pic.twitter.com/OcSFcnMynw — Culinary Union (@Culinary226) February 2, 2024

El Plaza alcanzó un acuerdo provisional el miércoles por la mañana para sus 250 trabajadores sindicalizados, el primer establecimiento del centro de la ciudad que lo logró. Otros establecimientos del centro que alcanzaron acuerdos son Circa, Golden Gate, The D y El Cortez.

El Sindicato Culinario está negociando un nuevo contrato de cinco años para sus afiliados en toda la ciudad. Representa a mucamas, camareros, botones, porteros, cantineros y trabajadores de cocina y lavandería de todo el valle.

En noviembre, los miembros del sindicato ratificaron un acuerdo con MGM Resorts International, Caesars Entertainment y Wynn Resorts. El sindicato amenazó con ir a la huelga varios días antes de la carrera de Fórmula Uno, presionando a los operadores para que finalizaran el acuerdo contractual.

Funcionarios del Sindicato Culinario han dicho que quieren establecer un contrato “histórico” que tenga beneficios similares a los que se consiguieron con los tres mayores empleadores del Strip el otoño pasado. Entre ellos se incluyen un aumento de los salarios y los beneficios, un requisito de limpieza diaria, protección frente a la tecnología de sustitución de puestos de trabajo, medidas de seguridad laboral y más.

Otros establecimientos del Strip que operan de forma independiente han alcanzado acuerdos provisionales con el sindicato en los meses transcurridos desde entonces, entre ellos Treasure Island, Circus Circus, Palms, Mirage, Strat, Westgate y otros.

El Sindicato Culinario iniciará manifestaciones en todas las empresas del centro de Las Vegas que no hayan llegado a un acuerdo el viernes 2 de febrero de 9 a.m. a 9 p.m. y el sábado 3 de febrero de 9 a.m. a 9 p.m. Aunque la protesta no es una huelga, el sindicato instará a los clientes a no cruzar sus filas.